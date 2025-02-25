ВТБ показал рекордную чистую прибыль благодаря «набору спасений»

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2024 году превысила 550 млрд руб. По словам первого зампреда банка, этот результат оказался под угрозой в декабре, но ВТБ удалось продать один крупный актив и повезло с конъюнктурой рынка

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2024 году чистая прибыль ВТБ составила 551,4 млрд руб., следует из отчетности группы по МСФО. По сравнению с предыдущим годом финансовой результат вырос на 28%. Рентабельность капитала (ROE) поднялась до 22,9%. Банку удалось достичь повышенной цели по прибыли и показать рекордный финансовый результат, но сделать это иначе, чем планировалось, рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, в декабре, «перед финальным этапом эстафеты» ВТБ оказался «с травмированной толчковой ногой». «Нам пришлось отказаться от четверных прыжков и сконцентрироваться на простых элементах», — провел Пьянов аналогию с фигурным катанием.

Что нарушило планы ВТБ по прибыли, а что помогло

По итогам 11 месяцев 2024 года чистая прибыль группы по МСФО оценивались в 452 млрд руб. До таргета в 550 млрд руб. оставалось около 100 млрд руб., и значительную часть этой суммы ВТБ рассчитывал получить за счет реализации стратегии по работе с заблокированными из-за санкций активами. Госбанк представил ее в начале прошлого года: основной доход должны были дать проведение специальной реорганизации и снятие с баланса замороженных активов и обязательств (по 292-ФЗ), а также продажа стороннему контрагенту подобных активов.

В конце декабря Банк России утвердил новые правила для участников рынка по проведению таких специальных реорганизаций. «Мы бы не хотели, чтобы единственной целью выделения активов была оптимизация резервов. <…> Новый порядок будет стимулировать банки выделять активы именно для неттинга, а не для экономии на резервах», — пояснил в интервью «Интерфаксу» глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов. Он подчеркнул, что регулятор «против креативных подходов» банков к сделкам с замороженными санкционными активами.

Изменение подхода имело серьезные последствия для ВТБ, сообщил Пьянов. По его словам, в результате реорганизации по 292-ФЗ группа выделила заблокированные активы на 98 млрд руб. против плановых 180 млрд руб. Кроме того, банку пришлось «развернуть сделку» по продаже части замороженных активов, которая была подписана летом этого года.

«Мы из-за этого не выполнили цель по объему прибыли, которая связана с нашими стратегиями по работе с заблокированными активами. Совокупно вместо оцененных 100 млрд руб. мы половину примерно реализовали всеми нашими стратегиями, то есть 50 млрд руб.», — констатировал Пьянов.

По его словам, исправить ситуацию с прибылью ВТБ помогли и целенаправленные действия, и «неожиданные спасения»:

ВТБ все-таки провел специальную реорганизацию по 292-ФЗ , сняв с баланса заблокированные активы и пассивы. Эта операция дала ему 21 млрд руб. чистой прибыли.

, сняв с баланса заблокированные активы и пассивы. Эта операция дала ему 21 млрд руб. чистой прибыли. Госбанк реализовал сделку по продаже «небанковского цифрового бизнеса», за счет которой получил чистую прибыль в 46 млрд руб. после вычета налогов. Пьянов отказался назвать актив, который был продан, его покупателя и сумму сделки, но уточнил, что речь идет о «достаточно крупной компании» и ВТБ «являлся создателем этого актива».

по продаже «небанковского цифрового бизнеса», за счет которой получил чистую прибыль в 46 млрд руб. после вычета налогов. Пьянов отказался назвать актив, который был продан, его покупателя и сумму сделки, но уточнил, что речь идет о «достаточно крупной компании» и ВТБ «являлся создателем этого актива». Третий фактор поддержки финансового результата — положительная переоценка портфеля ценных бумаг, преимущественно акций российских эмитентов.

«После совета директоров Банка России 20 декабря, который против консенсуса оставил ключевую ставку неизменной, не повысив ее, как ожидал консенсус до 23%, это несколько подняло котировки российских ценных бумаг. Индекс MOEX (Московской биржи. — РБК) вырос с 21 по 31 декабря на 19%. На нашем портфеле ценных бумаг это дало 50 млрд руб. дохода, или 40 млрд руб. посленалоговой прибыли», — пояснил Пьянов.

За вычетом операционных расходов эти три фактора дали ВТБ около 80 млрд руб. дополнительной чистой прибыли в декабре, резюмировал первый зампред госбанка. По словам Пьянова, сделку по продаже актива нельзя назвать вынужденной, она совершалась не ради достижения цели по прибыли.

«Скорее переоценка MOEX и решение ЦБ не повышать ставку с 21 до 23% было неожиданным. Сделка нами планировалось, быть может, чуть в меньшем объеме, но реальным спасением, компенсатором была позитивная волатильность финансового рынка», — подчеркнул топ-менеджер.

Основные бизнес-показатели ВТБ за 2024 год

Чистые процентные доходы группы упали более чем на треть (минус 36%), до 487,2 млрд руб. По словам Пьянова, это связано с более жесткой денежно-кредитной политикой и реализацией процентного риска из-за роста ставок. Чистая процентная маржа ВТБ за 2024 год сжалась с 3,1 до 1,7%.