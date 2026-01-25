Олег Вьюгин рассказал, что почитать для «широкого» взгляда на экономику

Желающим «расширить» взгляд на экономику и финансы стоит прочитать книги Аджемоглу и Робинсона. Тем же, кого интересует нестандартный взгляд на человеческие отношения, подойдет художественное произведение Исигуро, рассказал Вьюгин

Олег Вьюгин (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Бывший первый заместитель председателя ЦБ, профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики Олег Вьюгин рассказал РБК, что всем, кто интересуется экономикой и политикой, стоит прочитать книги, написанные в соавторстве Дароном Аджемоглу и Джеймсом Робинсоном.

«Одна книга совсем хорошо известная во всем мире — это «Почему одни страны богатеют, а другие нет?», а вторая — это «Узкий коридор», это продолжение. Авторы этих книг пытаются понять, почему вот вдруг одни нации процветают, а другие нет, другие как бы катятся в обратную сторону. Для широкого взгляда на жизнь, на экономику, финансы эти книги нужно прочитать», — рассказал экономист.

Фрагмент книги Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. «Синергия между экстрактивными экономическими и экстрактивными политическими институтами способствует их взаимному укреплению: политические институты позволяют властной элите сформировать экономические институты, которые не накладывают ограничений на саму элиту и препятствуют появлению новых крупных игроков».

Из художественной литературы Вьюгин посоветовал последнюю книгу японского писателя Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». «Это достаточно знаменитый японский писатель, который продолжает писать. Одна из последних книг — о человеческих отношениях, но нестандартно. Хорошая очень книга, но непростая, тяжелая», — поделился экономист.

Фрагмент книги Кадзуо Исигуро. Не отпускай меня. «Я видела стремительно возникающий новый мир. Да, более технологичный, да, более эффективный. Новые способы лечения старых болезней. Очень хорошо. Но мир при этом жесткий, безжалостный. И я видела девочку с зажмуренными глазами, прижимавшую к груди старый мир, более добрый, о котором она знала в глубине сердца, что он не может остаться, и она держала его, держала и просила не отпускать ее. Вот что я видела. Это не были в точности вы, не было в точности то, что вы делали, я это понимала. Но я смотрела на вас, и сердце обливалось кровью. Я навсегда это запомнила».

Олег Вьюгин родился в 1952 году в Уфе, Башкирская АССР (ныне — Республика Башкортостан). В 1974 году окончил Московский государственный университет, в 1978-м получил звание кандидата физико-математических наук.

С конца 1970-х по начало 1990-х Вьюгин занимал должности в различных научных организациях страны, с 1993 по 1996 год руководил департаментом макроэкономической политики Министерства финансов, в 1994-м вошел в коллегию Минфина. С 1997 по 1999 год работал заместителем и первым заместителем министра финансов. В 1997-м также входил в состав комиссии правительства Российской Федерации по экономической реформе.

С 1999 по 2002 год Вьюгин работал в ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог». С 2002-го по 2004-й занимал должность первого зампреда ЦБ. В 2007-м руководил Федеральной службой по финансовым рынкам, был назначен председателем совета директоров МДМ Банка. В том же году он получил звание заслуженного экономиста России. С 2010 по 2024 год Вьюгин являлся председателем совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка.