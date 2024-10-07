Глава совета директоров НАУФОР Вьюгин досрочно покинет пост

Экономист Олег Вьюгин возглавлял совет директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка с 2010 года

Олег Вьюгин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Председатель совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) экономист Олег Вьюгин досрочно покинет должность, сообщил президент ассоциации Алексей Тимофеев.

Вьюгин возглавил совет директоров НАУФОР в 2010 году. В прошлом августе его переизбрали на этот пост до 2025 года. Тимофеев написал в своем телеграм-канале, что это были «годы активного развития ассоциации и вклад Олега Вячеславовича в это бесценен».

В разные годы Вьюгин занимал должности первого заместителя министра финансов, первого зампреда Банка России, руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, председателя наблюдательного совета Московской биржи. Возглавлял совет директоров МДМ Банка, был старшим советником по России и СНГ ООО «Морган Стэнли Банк».

Вьюгин — кандидат физико-математических наук, в 2007 году ему присвоили звание заслуженного экономиста Российской Федерации.

НАУФОР образована в 1996 году, ассоциация обладает статусом СРО (саморегулируемой организации) в отношении брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, управляющих компаний.

Членами НАУФОР являются более 660 компаний, в их числе — почти 300 управляющих компаний, более 200 брокеров, коммерческие банки.