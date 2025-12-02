Силуанов прокомментировал идею первого зампреда ВТБ про курс рубля

Поддержание коридора для рубля потребует интервенций ЦБ, а это нарушит рыночный статус отечественной валюты, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он комментировал предложение первого зампреда ВТБ

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министр финансов Антон Силуанов не поддержал идею первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова об установлении коридора, в пределах которого мог бы колебаться курс рубля.

Отвечая на вопрос РБК в рамках форума ВТБ «Россия Зовет!», Силуанов объяснил, что при установлении границ для курса «нужно будет их поддерживать: это либо интервенции, либо покупки Центральным банком».

Дмитрий Пьянов «не сказал, что это за границы; если будут установлены границы, значит, нужно будет их поддерживать, это либо интервенции, либо покупки Центральным банком», прокомментировал глава Минфина. «Это уже приводит к нерыночному статусу рубля и лишает все те завоевания, которые были достигнуты в последние годы — таргетирование инфляции, плавающий курс, бюджетное правило», — подчеркнул Силуанов.

Публикуемый Банком России курс воспринимается как «ненастоящий», написал ранее Пьянов.

Курс наш — безумные качели:

То семьдесят, то сто при нефти сорок.

Неактуальны ваши прошлые модели,

Узрите берега — спадет с рубля весь морок!

(из «пьесы» Пьянова, написанной к форуму ВТБ «Россия зовет!»).

«Считаю, что нужно признать хотя бы наличие проблемы курсообразования рубля. Все внешние торговые партнеры страны — Залив, Китай, Индия, имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с «сильным подруливанием». Ставим вопрос — по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях?», — пояснил свою позицию Пьянов.