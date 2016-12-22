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ЦБ не согласился с Силуановым в вопросе о помощи вкладчикам «Югры»
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ЦБ не согласился с Силуановым в вопросе о помощи вкладчикам «Югры»
Финансы, 19:05
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ЦБ не согласился с Силуановым в вопросе о помощи вкладчикам «Югры»
В Центробанке считают, что права вкладчиков закреплены на законодательном уровне и для их защиты не нужна правительственная комиссия. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, предлагал создать специальную рабочую группу
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Центробанк назвал нецелесообразным создание правительственной комиссии для оказания помощи вкладчикам банка «Югра», лишенного лицензии. Об этом говорится в письме первого зампреда ЦБ Сергея Швецова депутату Госдумы Сергею Миронову. Последний предлагал регулятору создать такую комиссию.

«В связи с тем, что права вкладчиков закреплены на законодательном уровне, создание правительственной комиссии для оказания помощи гражданам, являвшимся вкладчиками банка, представляется нецелесообразным», — говорится в письме, которое цитирует ТАСС.

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В письме также отмечается, что вкладчики банка уже получили 172,7 млрд руб. страхового возмещения, что составляет 99,73% от общего объема страховых выплат. За возмещением обратились 261,6 тыс. вкладчиков, это более 82% от общего числа.

В среду первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме, высказал предложение создать специальную рабочую группу, которая занималась бы помощью вкладчикам банков с отозванной лицензией, в том числе клиентам «Югры». Вкладчики «Югры» «попали в сложную жизненную ситуацию», отметил Силуанов.

«Думаю, что вместе с ЦБ и АСВ (Агентством по страхованию вкладов. — РБК) нужно, может быть, создать рабочую группу, посмотреть по ряду банков, по тем вкладчикам, которые действительно последнее, что называется, вложили в банки, и эти банки обанкротились», — заявил глава Минфина, добавив, что подобная практика была в отношении людей, взявших валютную ипотеку.

Бывший глава правления «Югры» Дмитрий Шиляев приветствовал «инициативу» Силуанова, выразив удовлетворение тем, что правительство «наконец-то обратило внимание» на нарушения, допущенные ЦБ.

«Главный акционер [банка] предлагал план оздоровления кредитной организации собственными силами. Этот план предполагал полное возмещение государству затрат на выплату застрахованных вкладов. К сожалению, данный план не был рассмотрен Центральным банком, но мы надеемся, что обращение внимания правительства на ситуацию с вкладчиками заставит по-новому посмотреть на план акционеров «Югры» и принять его», — сказал Шиляев.

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Согласно российскому законодательству, у вкладчиков банка при наступлении страхового случая, такого как отзыв лицензии у организации или введение моратория на удовлетворение требований кредиторов, есть право получить выплаты в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

В июле прошлого года Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В том же месяце лицензия банка была отозвана. На тот момент он занимал 30-е место среди российских банков по объему активов и 15-е — по объему вкладов.

В сентябре 2018 года «Югра» была признана банкротом.

В минувший вторник регулятор опубликовал результаты работы временной администрации банка. По данным ЦБ, «дыра» в капитале «Югры» на конец сентября увеличилась до 160,9 млрд руб., до этого показатель составлял 143 млрд руб. ​

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: «Югра» , отзыв лицензии , Центробанк , Антон Силуанов
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