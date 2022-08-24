Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 59,33 (-0,2) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 59,9 (+0,15) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Какие компании и заемщики хуже платят по долгам в кризис Финансы, 07:00
«Коммерсантъ» узнал об уходе сети магазинов белья Triumph из России Бизнес, 06:58
Вильфанд рассказал, когда из Москвы уйдет смог от лесных пожаров Общество, 06:57
Посольство России возмутилось позицией США по убийству Дугиной Политика, 06:44
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 06:28
Косачев заявил об отказе Нуланд сотрудничать по лабораториям на Украине Политика, 06:23
ФСИН сообщила, что российские изоляторы заполнены на 96% Общество, 06:22
Антонов заявил, что инспекции России по СНВ невозможны из-за санкций США Политика, 06:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Будем одевать страну в китайское». Производители — о ситуации с тканями Life, 06:00
«Коммерсантъ» узнал о переговорах по компенсациям жертвам катастрофы А321 Общество, 05:17
Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии Политика, 05:12
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в небольших городах Общество, 05:01
Mash показал видео задержания Ройзмана в Екатеринбурге Политика, 04:48
Три баржи с десятками рыбаков сорвало с якоря у берегов Сахалина Общество, 04:16
Финансы ,  

Какие компании и заемщики хуже платят по долгам в кризис

Санкции и кризис сильнее ударили по транспортной и химической отрасли — они стали хуже обслуживать свои долги. Зато у нефтегазовых и авиационных компаний дисциплина улучшилась за счет высоких цен на сырье и поддержки государства
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

На 1 июля объем просроченной задолженности по корпоративным и розничным кредитам, выданным российскими банками, достиг 3,78 трлн руб., следует из статистики Банка России. По сравнению с 1 февраля объем проблемной задолженности по корпоративным кредитам в рублях упал на 1,4%, до 2,7 трлн руб., а по валютным ссудам на фоне укрепления рубля — сразу на 27,3%, до $1,23 млрд.

Общая динамика пока лучше, чем в пандемию: например, в период с 1 апреля 2020 года (когда в России был объявлен локдаун) по 1 сентября проблемные рублевые долги бизнеса перед банками выросли на 0,9%, а валютные в долларовом выражении — упали на 13,7%.

По сравнению с пандемийным кризисом количество проблемных корпоративных заемщиков растет быстрее: на 1 июля 2022 года 26 тыс. юрлиц и 38,9 тыс. индивидуальных предпринимателей имели просроченную задолженность по кредитам перед банками, с 1 февраля их число выросло на 3,4 и 8,9% соответственно. Для сравнения: с 1 апреля по 1 сентября 2020 года число таких клиентов среди компаний увеличилось на 1,3%, хотя среди ИП — на 8,8%.

Правительство предложило малому и среднему бизнесу новые льготные кредиты
Экономика
Фото:Денис Абрамов / ТАСС

Какие отрасли оказались более проблемными

В статистике Банка России есть данные о динамике проблемной задолженности компаний из разных секторов экономики. Из них следует, что первый макроэкономический шок 2022 года сильнее ухудшил платежеспособность в сфере производства транспорта и оборудования, а также в химической промышленности.

Читайте на РБК Pro
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Pro
Почему сокращаются международные валютные резервы России
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать
Инструкции
Pro
Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали
Статьи
Pro
Пропуск на полку: как презентовать свой продукт торговым сетям
Статьи
Pro
В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам
Исследования

«В первом полугодии 2022 года производство транспорта сократилось на 40% по сравнению с первым полугодием 2021-го. Негативное влияние на металлургов оказывают западные санкции, значительное снижение цен на металлопродукцию, укрепление курса рубля, значительный рост стоимости логистики», — объясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Улучшение дисциплины заемщиков из нефтегазового сектора и строительной отрасли он связывает с ростом цен и увеличением спроса на их продукцию.

Устойчивость заемщиков из сферы воздушного транспорта связана с высокой долей государства и «экстраординарной поддержкой», добавляет аналитик. Общее снижение объема и уровня просроченной задолженности он объясняет тем, что значительная часть ссуд попала под реструктуризацию и пока не отнесена к проблемным.

Банки с начала кризиса пошли на уступки по кредитам на 9,5 трлн руб.
Финансы
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Положительно на качество портфеля, по словам Орехова, также могла повлиять конвертация валютных ссуд в рублевые.

Уровень просрочки у бизнеса может быть непоказательным для оценки платежной дисциплины из-за реструктуризаций, замечает и старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин. «Не исключено, что даже в случае усугубления кризисных явлений роста просрочки мы не увидим, однако стоимость риска во всех сегментах без исключения с начала года, безусловно, выросла», — подчеркивает он.

Объем послаблений крупным заемщикам достиг 50% от запаса капитала банков
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

Как платят по долгам россияне

По данным ЦБ, на 1 июля задолженность россиян перед банками по кредитам в рублях и валюте почти достигала 25 трлн руб. 4,1% от этой суммы, или чуть больше 1 трлн, относится к проблемным долгам. С 1 февраля объем просрочки по розничным ссудам увеличился на 4,9%, но доля таких кредитов в портфеле остается на относительно низком уровне.

В каких регионах платят хуже

Быстрее всего просроченные долги растут в Волгоградской области, Татарстане и Башкирии.

Согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», с начала кризиса наибольший прирост проблемной задолженности наблюдался в сегменте кредитных карт — с 1 февраля по 1 августа объем просрочки по кредиткам увеличился на 14,1%, до 185,3 млрд руб. Этот же сегмент лидирует по доле плохих долгов в соответствующем портфеле.

Объем просроченных потребительских ссуд за полгода с начала кризиса вырос на 8,6%, ипотечных — на 5,6%, а автокредитов — на 2,1%. Если сравнивать ситуацию с динамикой за первые шесть месяцев кризиса 2020 года, то более медленные темпы прироста проблемных долгов наблюдаются только в ипотеке. Тем не менее доля просрочки в каждом из сегментов розничного кредитования пока держится на относительно низком уровне.

На объемы просрочки в розничном портфеле банков пока влияют программы реструктуризации, которые еще не истекли, говорит управляющий директор НКР Михаил Доронкин. «Если в самом начале пандемии часть граждан столкнулась с резким уменьшением доходов из-за введенных карантинных ограничений, что и отразилось на платежной дисциплине, то в текущем году безработица находится на стабильном уровне и резкого падения доходов не наблюдается», — добавляет аналитик.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки отчетность Просроченная задолженность
Материалы по теме
Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиян
Финансы
Россияне стали брать кредитные каникулы по ипотеке чаще, чем в пандемию
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter