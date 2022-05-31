Объем послаблений крупным заемщикам достиг 50% от запаса капитала банков

С конца февраля российские банки реструктурировали своим корпоративным клиентам долги на 3,3 трлн руб. Существенную роль в этом сыграла фиксация выплат по кредитам с плавающими ставками

Фото: Владислав Шатило / РБК

На фоне военной операции России на Украине, санкций и ухудшения ситуации в экономике российские банки заметно нарастили реструктуризацию потенциально проблемных корпоративных кредитов, следует из обзора финансовой стабильности от Банка России. По оценкам регулятора, с конца февраля участники рынка пересмотрели условия по ссудам на 3,3 трлн руб., на которые приходится 6,3% корпоративного портфеля.

«Спрос на реструктуризацию со стороны крупных компаний превысил значение, которое наблюдалось в начале пандемии», — указывает ЦБ.

Как отмечается в обзоре, у многих банков перед началом кризиса имелся запас капитала, за счет которого они смогут покрыть потери, если после реструктуризации заемщики не вернутся к обслуживанию долгов. В целом по сектору он составлял 6,6 трлн руб., то есть объем реструктурированных ссуд уже составляет 54% имеющегося буфера.

«Но общий размер кредитных потерь банков в будущем может быть выше, так как сохраняется высокая неопределенность относительно устойчивости отдельных крупных компаний и целых отраслей экономики, ряд начатых инвестиционных проектов может оказаться неэффективным», — предупреждает ЦБ. Кроме того, регулятор отмечает, что запас капитала распределен между банками неравномерно.

Каким компаниям помогли банки

В основном послабления по ссудам были даны заемщикам из сферы химической промышленности, горной добычи, нефтегазовой отрасли и тем, кто проводит операции с недвижимостью, говорится в обзоре.

При этом половина реструктуризаций (3,2% портфеля кредитов крупным компаниям) касалась ссуд с плавающими ставками. В начале марта, после резкого подъема ключевой ставки до 20%, бизнес стал жаловаться на ухудшение условий по таким кредитам. На них приходилось около 40% портфеля банков.

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В итоге Минэкономразвития и Банк России подготовили изменения в законодательство, чтобы дать компаниям возможность временно зафиксировать ставки по кредитам. Этим послаблением воспользовались не все заемщики, следует из данных ЦБ: к 17 мая на таких условиях были реструктурированы ссуды на 1,8 трлн руб. Это 9% задолженности крупных компаний по кредитам с переменной ставкой. Однако пересмотр условий по таким ссудам дал существенный вклад в статистику реструктуризаций.

«Несмотря на то, что цифра выглядит достаточно большой, 6% и выше, чем в первые месяцы ковида, нужно понимать, что большая часть этих рестрактов связана с законом о снижении или плавном повышении процентных ставок по кредитам с плавающими ставками. <...> Эти реструктуризации напрямую не связаны с кредитным риском», — сказала на брифинге первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она, однако, отметила, что кредитный риск в корпоративном сегменте будет реализовываться, но пока у Банка России нет оценок, в каком объеме это произойдет.

Какие риски это создает для банков

С начала марта Банк России разрешил кредиторам не создавать дополнительные резервы по реструктурированным ссудам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за санкций после 18 февраля. Послабления действуют до конца года, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что они будут продлеваться. По ее словам, решение об этом будет принято в октябре-ноябре и, возможно, регулятор установит поэтапный выход из послаблений.

В целом доля плохих кредитов в корпоративном портфеле банков снижалась и к 1 февраля составила 7,1%.

Хотя заемщики еще не вышли на просрочку, банки уже несут потери из-за реструктуризаций. Ранее предправления «Сбера» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин предупреждали правительство об убытках из-за временной фиксации плавающих ставок по кредитам бизнесу. Пересмотр условий по таким корпоративным заемщикам приведет к потерям «Сбера» на уровне 127 млрд руб., ВТБ — около 73 млрд руб., отмечалось в письме топ-менеджеров в адрес правительства.