Объем послаблений крупным заемщикам достиг 50% от запаса капитала банков
На фоне военной операции России на Украине, санкций и ухудшения ситуации в экономике российские банки заметно нарастили реструктуризацию потенциально проблемных корпоративных кредитов, следует из обзора финансовой стабильности от Банка России. По оценкам регулятора, с конца февраля участники рынка пересмотрели условия по ссудам на 3,3 трлн руб., на которые приходится 6,3% корпоративного портфеля.
«Спрос на реструктуризацию со стороны крупных компаний превысил значение, которое наблюдалось в начале пандемии», — указывает ЦБ.
Как отмечается в обзоре, у многих банков перед началом кризиса имелся запас капитала, за счет которого они смогут покрыть потери, если после реструктуризации заемщики не вернутся к обслуживанию долгов. В целом по сектору он составлял 6,6 трлн руб., то есть объем реструктурированных ссуд уже составляет 54% имеющегося буфера.
«Но общий размер кредитных потерь банков в будущем может быть выше, так как сохраняется высокая неопределенность относительно устойчивости отдельных крупных компаний и целых отраслей экономики, ряд начатых инвестиционных проектов может оказаться неэффективным», — предупреждает ЦБ. Кроме того, регулятор отмечает, что запас капитала распределен между банками неравномерно.
Каким компаниям помогли банки
В основном послабления по ссудам были даны заемщикам из сферы химической промышленности, горной добычи, нефтегазовой отрасли и тем, кто проводит операции с недвижимостью, говорится в обзоре.
При этом половина реструктуризаций (3,2% портфеля кредитов крупным компаниям) касалась ссуд с плавающими ставками. В начале марта, после резкого подъема ключевой ставки до 20%, бизнес стал жаловаться на ухудшение условий по таким кредитам. На них приходилось около 40% портфеля банков.
В итоге Минэкономразвития и Банк России подготовили изменения в законодательство, чтобы дать компаниям возможность временно зафиксировать ставки по кредитам. Этим послаблением воспользовались не все заемщики, следует из данных ЦБ: к 17 мая на таких условиях были реструктурированы ссуды на 1,8 трлн руб. Это 9% задолженности крупных компаний по кредитам с переменной ставкой. Однако пересмотр условий по таким ссудам дал существенный вклад в статистику реструктуризаций.
«Несмотря на то, что цифра выглядит достаточно большой, 6% и выше, чем в первые месяцы ковида, нужно понимать, что большая часть этих рестрактов связана с законом о снижении или плавном повышении процентных ставок по кредитам с плавающими ставками. <...> Эти реструктуризации напрямую не связаны с кредитным риском», — сказала на брифинге первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она, однако, отметила, что кредитный риск в корпоративном сегменте будет реализовываться, но пока у Банка России нет оценок, в каком объеме это произойдет.
Какие риски это создает для банков
С начала марта Банк России разрешил кредиторам не создавать дополнительные резервы по реструктурированным ссудам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за санкций после 18 февраля. Послабления действуют до конца года, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что они будут продлеваться. По ее словам, решение об этом будет принято в октябре-ноябре и, возможно, регулятор установит поэтапный выход из послаблений.
В целом доля плохих кредитов в корпоративном портфеле банков снижалась и к 1 февраля составила 7,1%.
Хотя заемщики еще не вышли на просрочку, банки уже несут потери из-за реструктуризаций. Ранее предправления «Сбера» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин предупреждали правительство об убытках из-за временной фиксации плавающих ставок по кредитам бизнесу. Пересмотр условий по таким корпоративным заемщикам приведет к потерям «Сбера» на уровне 127 млрд руб., ВТБ — около 73 млрд руб., отмечалось в письме топ-менеджеров в адрес правительства.
Пандемийный опыт реструктуризаций
Банк России давал участникам рынка похожие послабления по созданию резервов по реструктурированным кредитам во время первой волны пандемии коронавируса. Однако крупные заемщики стали обращаться в банки за пересмотром условий по ссудам лишь в июле 2020 года. По данным ЦБ, с 20 марта 2020 по 30 июня 2021 года под реструктуризацию попали ссуды на 6,1 трлн руб., или 16,5% совокупного портфеля 33 крупнейших банков (.pdf).
Банк России прогнозировал, что до 40% таких ссуд могут стать проблемными. Задолженность наиболее неустойчивых крупных корпоративных клиентов изначально оценивалась в 2,08 трлн руб., а потом в 2,5 трлн руб. К 1 июля в просрочку вышли ссуды бизнесу на 150 млрд руб., показал анализ ЦБ (.pdf). На тот момент банки сформировали резервы по реструктурированным кредитам на 721 млрд руб., еще примерно столько же (725 млрд руб.) могло потребоваться для покрытия возможных проблем.