Объем послаблений крупным заемщикам достиг 50% от запаса капитала банков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 16:04
ЦБ решил не смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября Финансы, 16:48
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 16:44
В Турции назвали два препятствия для начала вывоза зерна с Украины морем Политика, 16:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:43
Вучич заявил об отсутствии у Сербии антизападного или русофобского курса Политика, 16:41
Стать здоровее «в цифре»: дизайнерские разработки для заботы о себе Индустрия 4.0, 16:40
Канада ввела санкции против Кабаевой и Россельхозбанка Политика, 16:39
Пророссийские власти Херсона высказались за вхождение в состав России Политика, 16:39
Путин поддержал идею дать «Героя России» спасшему сослуживцев лейтенанту Политика, 16:37
Правительство выделило более ₽0,5 млрд на индустриальный парк «Узловая» Пресс-релиз, 16:29
Акционеры ЛУКОЙЛа досрочно прекратили полномочия Алекперова Бизнес, 16:29
Africa Intelligence узнал об отзыве украинских вертолетов из Мали Политика, 16:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:23
Чек-лист для стартапера: как сохранить бизнес в новой экономике Экономика инноваций, 16:20
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Финансы ,  
0 

Объем послаблений крупным заемщикам достиг 50% от запаса капитала банков

ЦБ: банки реструктурировали кредиты бизнесу на 3,3 трлн руб.
С конца февраля российские банки реструктурировали своим корпоративным клиентам долги на 3,3 трлн руб. Существенную роль в этом сыграла фиксация выплат по кредитам с плавающими ставками
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

На фоне военной операции России на Украине, санкций и ухудшения ситуации в экономике российские банки заметно нарастили реструктуризацию потенциально проблемных корпоративных кредитов, следует из обзора финансовой стабильности от Банка России. По оценкам регулятора, с конца февраля участники рынка пересмотрели условия по ссудам на 3,3 трлн руб., на которые приходится 6,3% корпоративного портфеля.

«Спрос на реструктуризацию со стороны крупных компаний превысил значение, которое наблюдалось в начале пандемии», — указывает ЦБ.

Как отмечается в обзоре, у многих банков перед началом кризиса имелся запас капитала, за счет которого они смогут покрыть потери, если после реструктуризации заемщики не вернутся к обслуживанию долгов. В целом по сектору он составлял 6,6 трлн руб., то есть объем реструктурированных ссуд уже составляет 54% имеющегося буфера.

«Но общий размер кредитных потерь банков в будущем может быть выше, так как сохраняется высокая неопределенность относительно устойчивости отдельных крупных компаний и целых отраслей экономики, ряд начатых инвестиционных проектов может оказаться неэффективным», — предупреждает ЦБ. Кроме того, регулятор отмечает, что запас капитала распределен между банками неравномерно.

Каким компаниям помогли банки

В основном послабления по ссудам были даны заемщикам из сферы химической промышленности, горной добычи, нефтегазовой отрасли и тем, кто проводит операции с недвижимостью, говорится в обзоре.

При этом половина реструктуризаций (3,2% портфеля кредитов крупным компаниям) касалась ссуд с плавающими ставками. В начале марта, после резкого подъема ключевой ставки до 20%, бизнес стал жаловаться на ухудшение условий по таким кредитам. На них приходилось около 40% портфеля банков.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Francesco Gallarotti / Unsplash Как компаниям сегодня растить ИТ-кадры: пять способов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу
Прогнозы
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Как мы открыли юрлицо в Венгрии — опыт маркетплейса Flowwow
Кейсы
Pro
Фото: Marco Garcia / Getty Images Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях
Инструкции
Pro
Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции

В итоге Минэкономразвития и Банк России подготовили изменения в законодательство, чтобы дать компаниям возможность временно зафиксировать ставки по кредитам. Этим послаблением воспользовались не все заемщики, следует из данных ЦБ: к 17 мая на таких условиях были реструктурированы ссуды на 1,8 трлн руб. Это 9% задолженности крупных компаний по кредитам с переменной ставкой. Однако пересмотр условий по таким ссудам дал существенный вклад в статистику реструктуризаций.

«Несмотря на то, что цифра выглядит достаточно большой, 6% и выше, чем в первые месяцы ковида, нужно понимать, что большая часть этих рестрактов связана с законом о снижении или плавном повышении процентных ставок по кредитам с плавающими ставками. <...> Эти реструктуризации напрямую не связаны с кредитным риском», — сказала на брифинге первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она, однако, отметила, что кредитный риск в корпоративном сегменте будет реализовываться, но пока у Банка России нет оценок, в каком объеме это произойдет.

Какие риски это создает для банков

С начала марта Банк России разрешил кредиторам не создавать дополнительные резервы по реструктурированным ссудам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за санкций после 18 февраля. Послабления действуют до конца года, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что они будут продлеваться. По ее словам, решение об этом будет принято в октябре-ноябре и, возможно, регулятор установит поэтапный выход из послаблений.

В целом доля плохих кредитов в корпоративном портфеле банков снижалась и к 1 февраля составила 7,1%.

Хотя заемщики еще не вышли на просрочку, банки уже несут потери из-за реструктуризаций. Ранее предправления «Сбера» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин предупреждали правительство об убытках из-за временной фиксации плавающих ставок по кредитам бизнесу. Пересмотр условий по таким корпоративным заемщикам приведет к потерям «Сбера» на уровне 127 млрд руб., ВТБ — около 73 млрд руб., отмечалось в письме топ-менеджеров в адрес правительства.

Пандемийный опыт реструктуризаций

Банк России давал участникам рынка похожие послабления по созданию резервов по реструктурированным кредитам во время первой волны пандемии коронавируса. Однако крупные заемщики стали обращаться в банки за пересмотром условий по ссудам лишь в июле 2020 года. По данным ЦБ, с 20 марта 2020 по 30 июня 2021 года под реструктуризацию попали ссуды на 6,1 трлн руб., или 16,5% совокупного портфеля 33 крупнейших банков (.pdf).

Банк России прогнозировал, что до 40% таких ссуд могут стать проблемными. Задолженность наиболее неустойчивых крупных корпоративных клиентов изначально оценивалась в 2,08 трлн руб., а потом в 2,5 трлн руб. К 1 июля в просрочку вышли ссуды бизнесу на 150 млрд руб., показал анализ ЦБ (.pdf). На тот момент банки сформировали резервы по реструктурированным кредитам на 721 млрд руб., еще примерно столько же (725 млрд руб.) могло потребоваться для покрытия возможных проблем.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки кредиты бизнесу реструктуризация кредитов Банк России
Материалы по теме
Банки стали чаще реструктурировать долги крупного бизнеса
Финансы
Правительство разрешит реструктуризировать кредиты с плавающей ставкой
Политика
ЦБ счел проблемными 40% реструктурированных в пандемию кредитов бизнесу
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter