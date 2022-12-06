Швецов призвал бизнес внятно аргументировать нераскрытие отчетности

Пользуясь правом не раскрывать отчетность, компании должны внятно пояснить, почему это делают, чтобы не создавать на рынке информационный вакуум, считает глава наблюдательного совета Мосбиржи

Сергей Швецов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Продление моратория на раскрытие информации «печально», констатировал глава набсовета Мосбиржи, бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Инфраструктура инфраструктурой, но все-таки информация — это важная часть рынка капитала, и печально, что мы еще на полгода продлеваем, скажем так, вот этот мораторий на раскрытие для публичных обществ», — отметил Швецов на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

Швецов назвал важным контроль за исполнением компаниями принципа «соблюдай или объясняй». «Либо биржа, либо Центральный банк как регулятор должен получать внятное объяснение от публичных обществ, почему та или иная информация не раскрывается. И объяснения, действительно, должны быть внятные, иначе мы просто придем к июлю с очередным желанием публичных компаний продлить вот этот информационный [вакуум], без этого рынок капитала вообще ничего не сможет сделать», — предупредил Швецов.

«Эта дискуссия очень тяжелая, есть аргументы и за, и против», — ответил главе наблюдательного совета первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, также принимавший участие в заседании. Он высказал опасение, что большее раскрытие информации может навредить российским компаниям, которые осуществляют международную деятельность, и «фактически подведет их под санкции». Поэтому Чистюхин назвал необходимым обсуждение раскрытия информации на площадке ЦБ.

«С моей точки зрения, я полностью согласен, если мы хотим опираться на внутренний инвестиционный ресурс или на ресурс инвесторов из дружественных стран, информацию надо раскрывать, каким-то образом предоставлять те позиции, которые влияют на принятие инвестиционных решений», — пояснил первый зампред Банка России. И напомнил, что инициатива о продлении ограничений исходила от правительства.

28 ноября правительство продлило до 1 июля 2023 года срок действия права участников фондового рынка не раскрывать информацию. Решение о продлении было принято «для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств», отмечалось в комментарии к соответствующему постановлению правительства. Право не раскрывать информацию появилось у российских эмитентов с 12 марта 2022 года, после введения очередной волны санкций в отношении России. Сначала срок действия такого права ограничивался 31 декабря 2022 года.

После введения моратория на раскрытие чиновники и финансисты неоднократно говорили о необходимости возобновить публикацию данных. «Нас, конечно, поставили в такое положение, когда мы должны были информацию закрыть, сами того не желая. И мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы люди инвестировали в фондовый рынок, они должны получать информацию о состоянии эмитентов, ценные бумаги которых они покупают. Чтобы аналитики могли писать отчеты, чтобы люди могли отчетами этими пользоваться или свое мнение напрямую составлять по этой отчетности», — отмечал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью РБК. Позднее Моисеев уточнил, что «какая-то отчетность должна быть уже весной».

Отсутствие раскрываемой информации «снижает прозрачность рынка, повышает риски инвесторов и понижает доверие к рынку», отмечала директор департамента листинга Мосбиржи Екатерина Нагаева. В нынешних условиях «невозможно сохранить аналитическое покрытие по эмитентам и принцип равной доступности информации для инвесторов, а значит, инвесторам стало тяжелее принимать инвестиционные решения, которые к тому же стали более рискованными», — считает она.

Сейчас не раскрывают отчетность и банки — ни по РСБУ, ни по МСФО. Но Банк России готов вернуться к публикации отчетов со следующего года, сообщил глава департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов. Раскрывать информацию регулятор предлагал в урезанном виде. По словам Данилова, в нее можно было бы включить баланс, отчет о прибылях, отчет о движении капитала и отчет о движении денежных средств.