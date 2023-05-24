Аналитики объяснили, почему один банк в США стоит как десять европейских

По мнению европейских экспертов, банки в Европе более надежны и ликвидны, чем в США, но пока уступают американским по доходности и темпам роста. Эксперты уверены, что эта ситуация может измениться

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Один из крупнейших банков в США стоит больше, чем девять самых больших европейских, потому что последние демонстрируют более слабый рост и меньшую доходность, объяснила CNBC испанский банкир, председатель совета директоров Grupo Santander Ана Ботин.

При этом европейские банки лучше защищены от банкротства благодаря кредитным дефолтным свопам: по словам Ботин, «это означает, что инвесторы с фиксированным доходом считают риск долга меньшим, чем в лучших банках США». Специалист считает, что европейским кредитным учреждениям нужно больше возможностей для поддержания роста, а по остальным параметрам (капитал, ликвидность, защита данных клиентов) они находятся «в очень хорошем положении».

По словам главы Algebris Investments Давида Серры, европейские банки «надежнее, сильнее и дешевле», чем американские. Эксперт отметил, в частности, их более высокий показатель ликвидности (около 160 против 120% в США). «В некотором смысле банки в США больше оптимизируют свою депозитную базу. И теперь, когда ФРС сохраняет высокие процентные ставки, люди просто хотят, чтобы им платили по их вкладам», — пояснил Серра.

Руководитель Европейской службы банковского надзора (EBA) Хосе Мануэль Кампа отметил, что ситуация с низкой стоимостью европейских банков сейчас улучшается. «Я думаю, что, если с повышением процентных ставок [банки в Европе] продолжат демонстрировать устойчивость своего бизнеса, в среднесрочной перспективе мы увидим повышение стоимости», — предположил он.

В марте в США за одну неделю на фоне ужесточения монетарной политики ФРС закрылись три банка — Silicon Valley Bank (занимал 16-е место по активам в системе), Silvergate Capital Corp. и Signature Bank. Из-за этого капитализация банковского сектора снизилась не только в Соединенных Штатах, но и в Европе и Азии. Например, швейцарский Credit Suisse обратился к Национальному банку страны за кредитом в размере более $50 млн, а 19 марта его приобрел UBS.

В марте еще один американский банк, First Republic, перешел под внешнее управление Федеральной корпорации страхования вкладов. Все депозиты, включая незастрахованные, и другие активы достались JPMorgan Chase & Co.