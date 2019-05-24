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Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России
В 2018 году чистый отток кипрских инвестиций из России составил рекордные $10,3 млрд. Ужесточение банковских норм и введение системы обмена налоговой информацией делают работу бизнеса через Кипр бессмысленной, говорят эксперты
Фото: Petros Karadjias / AP

По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на $10,3 млрд прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ, опубликованных на этой неделе. Отрицательное сальдо операций стало самым крупным за 12 лет подсчетов по всем странам мира.

Кипрские деньги уходят из российских компаний

Прямые инвестиции в Россию состоят из трех компонентов.

  • Чистый отток вложений с Кипра обусловлен в первую очередь сокращением участия в капитале российских компаний. За весь прошлый год оно составило $13,9 млрд, что стало рекордом за три года подсчетов.
  • Частично общую статистику по кипрским вложениям поддержало реинвестирование доходов с Кипра (еще одна составляющая инвестиций), показавшее чистый приток в размере $5 млрд.
  • Но третий компонент — покупка долговых инструментов на кипрские деньги — оказался ниже продажи. Отрицательное сальдо достигло $1,4 млрд.
  • Традиционно инвестиции из Кипра и других офшоров в Россию финансируются за счет денег российского происхождения. О сокращении прямых иностранных инвестиций в Россию и оттоке вложений с Кипра аналитики ЦБ писали на прошлой неделе. Сокращение инвестиций в капитал и долговые инструменты они связывают с тем, что в Россию возвращается все меньше выведенных в офшоры средств.
  • Например, объясняли авторы обзора ЦБ, при проведении россиянами сделок через компании, созданные для конкретной цели в офшорных зонах вроде Кипра, приток и отток инвестиций был примерно сопоставим, поэтому сальдо почти не меняется. Но теперь они фиксируют гораздо большее сокращение притока в Россию, чем оттока.

Все менее привлекательный офшор

  • В свое время Кипр был одной из самых популярных юрисдикций для создания холдингов, напоминает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. «Платежи из России в их сторону продолжаются, тогда как обратно денег не заходит. Поэтому для России сальдо отрицательное», — говорит он.
  • Размещение капитала в кипрской юрисдикции стало для россиян менее комфортным по нескольким причинам, рассуждает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Во-первых, это повышенные риски именно для российских денег из-за возможных санкций, которые могут привести к блокировке счетов. Вторая причина — усиление регуляторного давления на Кипре.
  • Прошлым летом ЦБ Кипра ужесточил правила для иностранных клиентов коммерческих банков: теперь банки должны идентифицировать компании-пустышки, не ведущие реальной деятельности, и прекращать с ними отношения. Кроме того, с прошлого года Россия и Кипр сотрудничают в рамках системы автоматической передачи налоговой информации: российские власти, например, могут получить сведения о счетах россиян на Кипре. «С новой системой нет смысла открывать новые офшорные компании на Кипре: там теперь тоже не спрячешься», — отметил Александров.
  • В прошлый раз серьезный отток кипрских инвестиций из России наблюдался в 2015 году: тогда они сократились на $7,1 млрд. В 2016-м он замедлился до $436 млн, а в 2017 году сальдо вложений с Кипра было положительным и составило $8,6 млрд.
  • Как писал РБК, депозиты российских клиентов на Кипре составляли к концу лета 2018 года около €3 млрд. За шесть лет до этого только российские фирмы, не считая физлиц, держали на Кипре в разы больше, до $19 млрд (€14,8 млрд по действовавшему тогда курсу).

Фактор амнистии

В меньшей степени, говорит Бахтин, сокращение притока инвестиций с Кипра связано с проводимой в России амнистией капиталов. По ней россияне могут добровольно задекларировать зарубежное имущество без правовых последствий. Второй этап амнистии должен был закончиться этой весной, и хотя власти решили продлить ее, условия стали более жесткими: теперь компании должны не просто перерегистрироваться в России, но и перенести свой бизнес в специальные административные районы — аналоги офшоров, созданные в Калининграде и Приморском крае. Для Кипра возможность россиян легализовать активы и вернуть в Россию деньги обернулась рекордным за пять лет оттоком средств с банковских счетов.

«Сама по себе амнистия капиталов ключевой роли не играет. Тут скорее сочетание кнута обмена налоговой информацией и пряника амнистии», — говорит Александров.

Переход в другие юрисдикции

Происходит перераспределение точек локации российского капитала, поэтому на экономику и финансовый рынок России огромный отток кипрских денег серьезного влияния не окажет, уверен Бахтин. Некоторые офшорные юрисдикции на фоне оттока кипрских денег, наоборот, показали приток инвестиций в Россию. Среди них — Багамы (плюс $923 млн), Бермуды (плюс $814 млн), Британские Виргинские острова (плюс $1,5 млрд), Нидерланды (плюс $7,9 млрд). Зафиксирован также приток инвестиций из Великобритании (плюс $2,5 млрд), Франции (плюс $1,1 млрд), Швейцарии (плюс $1,7 млрд).

В целом положительное сальдо инвестиций в Россию в прошлом году составило $8,8 млрд — в три с лишним раза меньше, чем годом ранее. По мнению аналитиков Центробанка, это связано в том числе со снижением темпов возвращения российского капитала из офшорных зон.

Автор: Георгий Макаренко
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Кипр, офшор, Банк России
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