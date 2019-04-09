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Центробанк Кипра сообщил о рекордном с 2013 года оттоке вкладов
За последний год объем депозитов граждан третьих стран в банках Кипра сократился на 16% и продолжает снижаться. Преимущественно средства из республики выводят россияне, считают эксперты
Фото: Yorgos Karahalis / Reuters

В 2018 году объем депозитов частных и корпоративных клиентов из стран, не входящих в еврозону, в банках Кипра сократился максимально с 2013 года. Иностранцы за прошлый год забрали из кипрских банков €1,4 млрд, свидетельствуют материалы Центрального банка республики.

  • В январе и феврале 2019 года вклады резидентов третьих стран продолжили сокращаться: они снизились на €139 млн за два месяца — до €6,87 млрд.
  • За год — с февраля 2018-го по февраль 2019 года — падение составило 16,4%.
  • Всего за последние пять лет нерезиденты забрали с Кипра €4,9 млрд.

Депозиты резидентов третьих стран сейчас составляют 14,4% всего объема вкладов в кипрских банках (объем депозитов граждан и компаний еврозоны вдвое меньше — 6,5%). В 2012 году, до финансового кризиса на Кипре, нерезидентские вклады составляли 31% всех банковских депозитов.

Некоторые кипрские СМИ ошибочно написали про сокращение объема российских депозитов в банках Кипра за 2018 год и январь—февраль 2019 года, однако Центробанк Кипра не раскрывает данных о резидентстве вкладчиков, ограничиваясь определением «резиденты остального мира» (не с Кипра и не из стран еврозоны).

Россияне выводят деньги с Кипра

На Кипре граждане России составляют преимущественную долю среди вкладчиков из стран, не входящих в еврозону, рассказал РБК партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров. Российский бизнес традиционно использовал счета в кипрских банках для размещения средств. Эти счета открывали как российские физлица, так и контролируемые ими офшорные компании, отмечает руководитель группы по оказанию услуг в области международного налогообложения КПМГ в России и СНГ Анна Воронкова. Поэтому, возможно, денег российского происхождения на острове было еще больше: депозиты кипрских компаний-оболочек, контролируемых нерезидентами, засчитывались в статистике в составе местных депозитов.

«Российский бизнес действительно отказывается от иностранных счетов», — констатирует Воронкова. Вполне возможно, что отток средств из кипрских банков — результат закрытия счетов пассивными офшорными компаниями российских групп, которые открыли счета в российских банках для получения доходов из России или выплаты дивидендов, предположила эксперт.

В октябре 2018 года генеральный директор Ассоциации кипрских банков Михалис Каммас сообщал изданию EUobserver, что клиенты из России составляют уже менее 2% от всей клиентуры кипрских банков. «Депозиты российских клиентов упали на 37% и теперь представляют менее 6% общего количества депозитов в кипрских банках», — писал Каммас. РБК направил запрос Каммасу с просьбой предоставить актуальные данные о депозитах российских клиентов.

Ужесточение требований

За последние полтора года Центробанк Кипра под давлением в том числе Минфина США существенно усложнил процедуры открытия счетов, особенно для пассивных офшорных компаний, рассказала Воронкова.

В мартовском докладе (.pdf) управление по международной борьбе с наркотиками Госдепартамента США заявило об уязвимости финансовой системы Кипра для отмывания средств. «Организованные преступные группы через кипрские банки отмывают доходы, в частности от незаконной деятельности в России и на Украине», — отмечается в документе.

В июне 2018 года вскоре после визита в страну представителей Минфина США ЦБ Кипра обязал банки выявлять компании-пустышки и закрывать счета подозрительных клиентов. Чтобы сохранить счет, компании должны не только раскрыть бенефициара, но и указать источник происхождения средств, а также реально вести деятельность, предоставлять банку отчетность и иметь аффилированные кипрские структуры со счетами в том же банке, рассказала Воронкова.

Блокировки счетов

Нередки случаи, когда кипрские банки блокируют счета или отказывают в открытии новых счетов структурам россиян, которые не ведут активной деятельности и не имеют достаточного уровня присутствия на Кипре, отмечают эксперты.

С нового года кипрские банки требуют раскрывать источники доходов за многие годы. Появились случаи закрытия счетов российских бизнесменов. По словам Александра Захарова, «происходит серьезное давление на нерезидентов, включая граждан России, Украины и других бывших советских республик». Россияне часто не могут выполнить требования банков и подтвердить легальное происхождение прошлых доходов. «Мало кто еще пять лет назад заботился о том, чтобы хранить бумаги об уплате налогов и сделках. Поэтому они не способны предоставить всю документацию, которую требуют банки», — рассказал Захаров. К гражданам ЕС, по его словам, вопросов меньше, если они не были вовлечены в спорные операции.

Другой причиной опережающего сокращения вкладов по сравнению с резидентами еврозоны могли стать опасения российских компаний попасть под вторичные санкции. «Кипр входит в Евросоюз и потенциально может заблокировать счета некоторых российских клиентов», — предупредил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. С принятием в США закона «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA) российские юридические и физические лица, находящиеся под американскими санкциями, стали «токсичными» по всему миру, потому что власти США грозят санкциями иностранным компаниям за взаимодействие с ними. Кроме того, недавно стало известно, что российская группа «Русагро» ведет диалог с властями Кипра насчет возможного нарушения компанией санкционного режима ЕС.

Немаловажным фактором оттока иностранного капитала стали и системные риски экономики Кипра. «Банки переживают не лучшие времена. Много шума наделало поглощение Hellenic Bank Кипрского кооперативного банка. Неоднозначную политику проводит Bank of Cyprus», — отметил Захаров. — У многих вызывает озабоченность ситуация на рынке недвижимости. Из-за стихийного обращения заявителей из третьих стран за гражданством Кипра в обмен на инвестиции и перегревом нашими соотечественниками цен на недвижимость возникла перспектива мыльного пузыря».

Авторы: Ольга Агеева, Иван Ткачёв
Теги: Кипр, банки, отток капитала, антиотмывочный закон
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