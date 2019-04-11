На Кипре остались российские депозиты на €3 млрд

В банковском секторе Кипра остались российские депозиты в объеме не более €3 млрд, выяснил РБК. Такая сумма была на счетах компаний и физлиц в конце прошлого лета — с тех пор она могла еще уменьшиться

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В октябре 2018 года генеральный директор Ассоциации банков Кипра (Association of Cyprus Banks, ACB, объединяет крупнейшие банки республики) Михалис Каммас сообщал в письме европейскому изданию EUobserver, что «депозиты российских клиентов упали на 37% и теперь представляют менее 6% общего количества депозитов в кипрских банках», однако не приводил сумм в денежном выражении.

Источник РБК в банковских кругах Кипра уточнил, что речь идет о 6% от общего объема кипрских депозитов в евро, или о порядка €3 млрд на конец лета прошлого года. Именно столько держали в кипрских банках российские частные вкладчики и компании.

За прошедшие с тех пор полгода депозиты резидентов третьих стран (не с Кипра и не из стран еврозоны) сократились еще на €443 млн, до €6,87 млрд, показывают данные Центробанка Кипра. Возможно, это произошло за счет дальнейшего оттока российских средств.

Сколько денег держат россияне в банках Кипра, никогда не было доподлинно известно. На этой неделе ряд кипрских СМИ привели некорректную информацию, что российские депозиты якобы сократились на €4,9 млрд с конца 2013 года, до €6,9 млрд на конец февраля 2019-го. На самом деле данные ЦБ Кипра, на которые ссылаются местные СМИ, говорят лишь о том, что депозиты резидентов третьих стран (не Кипра и не стран еврозоны) снизились до €6,9 млрд, а разбивки по конкретным странам Центробанк не дает.

Глава ACB Каммас получил информацию об объеме российских депозитов, проконсультировавшись с Центробанком Кипра, — «это точные данные», сказал источник РБК. Кипрский ЦБ переадресовал запрос РБК в Ассоциацию банков Кипра, представители которой отказались от комментариев.