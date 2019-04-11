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На Кипре остались российские депозиты на €3 млрд
В банковском секторе Кипра остались российские депозиты в объеме не более €3 млрд, выяснил РБК. Такая сумма была на счетах компаний и физлиц в конце прошлого лета — с тех пор она могла еще уменьшиться
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

В октябре 2018 года генеральный директор Ассоциации банков Кипра (Association of Cyprus Banks, ACB, объединяет крупнейшие банки республики) Михалис Каммас сообщал в письме европейскому изданию EUobserver, что «депозиты российских клиентов упали на 37% и теперь представляют менее 6% общего количества депозитов в кипрских банках», однако не приводил сумм в денежном выражении.

Источник РБК в банковских кругах Кипра уточнил, что речь идет о 6% от общего объема кипрских депозитов в евро, или о порядка €3 млрд на конец лета прошлого года. Именно столько держали в кипрских банках российские частные вкладчики и компании.

За прошедшие с тех пор полгода депозиты резидентов третьих стран (не с Кипра и не из стран еврозоны) сократились еще на €443 млн, до €6,87 млрд, показывают данные Центробанка Кипра. Возможно, это произошло за счет дальнейшего оттока российских средств.

Сколько денег держат россияне в банках Кипра, никогда не было доподлинно известно. На этой неделе ряд кипрских СМИ привели некорректную информацию, что российские депозиты якобы сократились на €4,9 млрд с конца 2013 года, до €6,9 млрд на конец февраля 2019-го. На самом деле данные ЦБ Кипра, на которые ссылаются местные СМИ, говорят лишь о том, что депозиты резидентов третьих стран (не Кипра и не стран еврозоны) снизились до €6,9 млрд, а разбивки по конкретным странам Центробанк не дает.

Глава ACB Каммас получил информацию об объеме российских депозитов, проконсультировавшись с Центробанком Кипра, — «это точные данные», сказал источник РБК. Кипрский ЦБ переадресовал запрос РБК в Ассоциацию банков Кипра, представители которой отказались от комментариев.

Двойной удар

Российские деньги на Кипре получили первый удар в 2013 году в результате финансового кризиса на острове, когда местные власти провели принудительную «стрижку» депозитов. На 1 сентября 2012-го, оценивало агентство Moody's, только российские компании (не считая частных вкладчиков) держали в кипрских банках до $19 млрд. Россияне лишь в двух банках (Bank of Cyprus и Laiki) хранили не менее €8 млрд до кризиса 2013 года, говорил EUobserver бывший управляющий ЦБ Кипра Паникос Деметриадес.

Второй удар был нанесен в прошлом году, когда ЦБ Кипра, под давлением в том числе Минфина США, существенно усложнил процедуры открытия и поддержания счетов офшорных компаний. В прошлом июне, вскоре после визита в страну представителей Минфина США, ЦБ Кипра обязал банки выявлять компании-пустышки и закрывать счета подозрительных клиентов. Теперь, чтобы сохранить счет, компании должны не только раскрыть бенефициара, но и указать источник происхождения средств, а также реально вести деятельность, предоставлять банку отчетность и иметь аффилированные кипрские структуры со счетами в том же банке.

В ноябре посол России на Кипре Станислав Осадчий заявил, что из-за нового режима, направленного на борьбу с отмыванием денег, «банковские счета десятков тысяч российских клиентов в кипрских банках были закрыты». По словам Каммаса, клиенты из России составляют уже менее 2% от всей клиентуры кипрских банков. Банки Кипра «существенно улучшили свою прозрачность, ввели новые строгие условия для новых и действующих клиентов и закрыли счета, которые не соответствуют новым жестким стандартам», писал он в октябре.


 


 

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Кипр, депозиты
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