Аналитики ЦБ объяснили трехкратный обвал иностранных инвестиций в Россию

- Согласно данным ЦБ о прямых инвестициях в разрезе институциональных секторов экономики, исходящие инвестиции в зарубежные небанковские компании составили в 2018 году более $30 млрд, тогда как входящие инвестиции в российский небанковский сектор — менее $6 млрд. Это позволяет аналитикам Банка России сделать вывод, что средства, уходящие в офшоры, уже не возвращаются в Россию, как раньше.
«Обращает на себя внимание то, что взаимосвязь между притоком и оттоком прямых иностранных инвестиций по прочим секторам значительно ослабла после 2012 года. Ранее часть притока прямых иностранных инвестиций в РФ вела себя синхронно с оттоком <...> что могло быть связано с внутригрупповыми сделками и сделками с офшорами. Теперь прослеживается тенденция к сокращающемуся притоку прямых иностранных инвестиций в РФ при стабилизации величины прямых иностранных инвестиций за границу», — говорится в обзоре.
Россия менее привлекательна
Аналитики ЦБ отмечают, что сокращение иностранных инвестиций в российскую экономику в виде вложений в отечественные долговые инструменты и участия в капитале российских компаний — фактор, ограничивающий повышение потенциала экономического роста.
«Мне кажется, вопрос деофшоризации не так уж важен для прямых иностранных инвестиций. Они были высокими в период 1998–2008 годов, когда об офшорах никто особо не говорил, и стали низкими в последнее время, когда во всем мире офшоры уже прижали. Наверное, и сама деофшоризация не стала массовой — только несколько российских компаний вернулись. Так что драйвером прямых иностранных инвестиций она не была», — считает академический директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково–РЭШ Олег Шибанов.
«Это говорит о меньшей привлекательности российского рынка привлечения капитала частными компаниями — через акции, облигации или другие инструменты. Основная сложность в макросреде: Россия растет медленнее, чем другие развивающиеся страны, поэтому и рынок не столь интересен. Плюс надо понимать, что замедление притока или даже отток инвестиций затронет все развивающиеся страны на фоне кризиса отношений США — Китай», — продолжает Шибанов.
До западных санкций и государственной кампании по деофшоризации от 60 до 80% прямых иностранных инвестиций в Россию приходилось на офшоры, куда они были до этого отправлены из России же, оценивал экономист РАН Борис Хейфец.
По итогам 2016 года Россия вошла в пятерку стран — крупнейших инвесторов в офшорные зоны, писали экономисты РАНХиГС (.pdf). Самым популярным офшором был Кипр, куда направлялись 30% всех прямых российских инвестиций за рубеж. О необходимости возвращения российских капиталов из зарубежных офшоров президент Владимир Путин заявил еще в 2011 году, а в 2015 году был подписан закон, объявивший первую «амнистию капиталов», который освобождал декларантов от ответственности по экономическим делам.