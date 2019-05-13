Аналитики ЦБ объяснили трехкратный обвал иностранных инвестиций в Россию

Иностранные инвестиции в российскую экономику упали в 2018 году до минимума за 10 лет, сообщил Банк России. Аналитики ЦБ связывают это с прекращением многолетней тенденции, когда капиталы возвращались в экономику через офшоры

Прямые инвестиции в Россию из-за рубежа сократились в 2018 году более чем в три раза по сравнению с 2017 годом, до $8,8 млрд. В отношении к ВВП это стало минимальным значением за последние 10 лет, сообщил Банк России в свежем обзоре «О чем говорят тренды» (.pdf).

Из-за этого чистый отток инвестиций из российской экономики (разница между входящими и исходящими прямыми инвестициями) достиг $23,1 млрд — крупнейшего значения с 2014 года, свидетельствуют данные ЦБ.

В офшоры безвозвратно

Сложившуюся тенденцию аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ объясняют в том числе снижением темпов возвращения российского капитала из офшорных зон. Если раньше достаточно большой отток средств за границу сопровождался сопоставимым притоком в Россию, что во многом объяснялось SPV-сделками через офшоры, то теперь наблюдается резкое сокращение притока инвестиций при лишь небольшом сокращении оттока за границу.