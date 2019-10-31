ЦБ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс

ЦБ готов позволить неквалифицированным инвесторам заключать сделки на рынке форекс, но только после сдачи теста и со сниженным плечом. Впрочем, большинство из них уже торгуют за рубежом, и дилеры не верят, что ситуация изменится

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ЦБ рассматривает возможность допустить неквалифицированных инвесторов к торговле на рынке форекс с ограничением плеча после того, как они пройдут тестирование на знание этого рынка, следует из ответа ЦБ на запрос РБК.

В конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор может рассмотреть допуск непрофессионалов при условии ограничения размера кредитного плеча (средства сверх имеющихся на счете, которые клиент берет взаймы у брокера, чтобы увеличить свою торговую позицию: например, имея на счете $1000 и получив плечо 1:50, он может заключать сделки на $50 тыс.). Для этого форекс-сообщество должно выпустить стандарт защиты потребителя с ограничением плеча, уточнил тогда Швецов.

ЦБ продолжает диалог с саморегулируемой организацией (СРО) форекс-дилеров о выработке стандарта, сообщил РБК представитель ЦБ в среду, 30 октября. «Если обсуждение будет результативным, мы будем готовы допустить к рынку форекс на условиях этого стандарта неквалифицированных инвесторов после прохождения ими тестирования», — сказал он.

Ассоциация форекс-дилеров подготовила стандарт и направила в ЦБ, сообщил РБК руководитель ассоциации Евгений Машаров. На встречах с ЦБ, по его словам, рынок обсуждал максимальное плечо для неквалифицированных инвесторов 1 к 20 и для квалифицированных — 1 к 30. При этом «клиенты хотят плечи 1:100–1:200, такие доступны, например, в ЕС, поэтому там торгуют крупные клиенты из России», указал руководитель дирекции валютно-финансовых операций Альфа-банка Александр Красный. Сейчас для физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя законодательство устанавливает максимальный размер кредитного плеча на форекс на уровне 1 к 50.