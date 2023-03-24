«ЮниКредит» увеличил чистую прибыль в четыре раза

Чистая прибыль российской «дочки» UniCredit по по итогам прошлого года увеличилась с 14,3 млрд руб. в 2021 году до 56,5 млрд руб.

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Чистая прибыль российского банка «ЮниКредит», подконтрольного итальянской группе UniCredit, по итогам прошлого года увеличилась в четыре раза, с 14,3 млрд руб. в 2021 году до 56,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности банка по российским стандартам бухгалтерского учета.

Чистые процентные доходы выросли на треть, до 48,4 млрд руб. Операционные расходы уменьшились более чем на 17%, до 33,904 млрд руб. Кредитный портфель «ЮниКредита» составил 699,5 млрд руб., снизившись на 27%.

Как следовало из отчетности по международным стандартам финансовой отчетности, «ЮниКредит» в прошлом году потерял €220 млн (16,64 млрд руб.). Чистые процентные доходы увеличились на 42,6% в годовом выражении, до €757 млн (57,3 млрд руб.), операционные расходы — на 2,7%, до €283 млн (21,4 млрд руб.). По итогам четвертого квартала кредитный портфель «ЮниКредита» составил €9 млрд (680 млрд руб.), снизившись на 15%.

В прошлом году ЦБ разрешил кредитным организациям временно не создавать резервы по кредитам, которые стали проблемными из-за санкций, но эти послабления можно применять только при учете по российским стандартам, и нельзя в МСФО.

После начала военных действий на Украине, UniCredit не исключила уход из России из-за возросших рисков. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что итальянская группа находится на начальном этапе переговоров с некоторыми из потенциальных покупателей. По данным Financial Times, речь может идти об обмене активами с российскими финансовыми учреждениями. Издание писало, что российским «ЮниКредитом» интересовался «Интеррос» Владимира Потанина, который к тому моменту уже приобрел долю французской Societe Generale в Росбанке и пакет Олега Тинькова в TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк.

В июле прошлого года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил о возможном запрете на продажу «дочек» иностранных банков в России. Президентский указ, вводящий до конца 2022 года такие ограничения для 45 кредитных организаций, вышел в октябре. Однако сделки по выходу иностранцев из капитала этих банков проходят — например, в ноябре Владимир Путин своим указом разрешил продажу РН-Банка, подконтрольного альянсу Renault—Nissan—Mitsubishi, «АвтоВАЗу».

По итогам прошлого года выросла чистая прибыль и Райффайзенбанка в России — в 4,3 раза, до €2 млрд. После сообщений о требованиях Европейского центрального банка покинуть Россию Raiffeisen Bank International (RBI) заявил, что изучает различные варианты для своей российской «дочки», вплоть до выхода из нее.