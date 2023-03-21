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Брокеры сообщили о низком интересе россиян к акциям Credit Suisse

Опрошенные РБК брокеры сообщили о низком интересе россиян к акциям Credit Suisse
Российские инвесторы могли приобретать бумаги Credit Suisse через некоторых локальных брокеров и зарубежные компании. Хотя эти активы не пользовались популярностью у клиентов, часть из них могли потерять средства из-за санкций
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Доля депозитарных расписок Credit Suisse в портфелях российских клиентов незначительна, следует из комментариев брокеров, опрошенных РБК. При этом у части из них эти активы заморожены из-за санкций — из-за этого инвесторы не могли проводить никаких операций с бумагами в период их обвала.

Национальный банк Швейцарии 19 марта анонсировал покупку банка Credit Suisse его ближайшим конкурентом — UBS. Второй банк по величине в стране Credit Suisse испытывал проблемы в последние месяцы, а в марте столкнулся с усилением оттока вкладчиков. Он был оценен в 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд), что составило всего 40,5% от его уже обвалившейся рыночной капитализации на торгах накануне сделки. Сама сделка не будет денежной, UBS расплатится своими акциями. Дополнительно UBS поддержит государство — правительство предоставит госгарантии, а Швейцарский нацбанк — кредит для восполнения ликвидности. Завершить слияние планируется к концу 2023 года.

С начала марта котировки Credit Suisse на Швейцарской фондовой бирже (SIX) рухнули более чем втрое. На 3 марта акции банка торговались по 2,78 швейцарского франка, а к вечеру 20 марта их стоимость составляла 0,82 швейцарского франка (минус 56% по сравнению с предыдущим торговым днем). Акции UBS в моменте тоже падали, но к вечеру их цена превысила котировки прошлого торгового дня на 1,4%.

В проигрыше оказались и владельцы субординированных облигаций Credit Suisse, их вложения на $17,6 млрд, согласно принятому решению, будут списаны до нуля.

Ценные бумаги Credit Suisse никогда не торговались на Мосбирже и СПБ Бирже, но их можно было приобрести через некоторых российских брокеров, предлагавших доступ на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) и NASDAQ, где торгуются депозитарные расписки на акции швейцарского банка.

Так, доступы на обе площадки ранее давали своим клиентам ВТБ и «БКС Мир инвестиций», следует из старого сообщения на сайте ВТБ и информации из блога «БКС Мир инвестиций» на vc.ru.

«Депозитные расписки Credit Suisse не пользовались спросом у наших клиентов. На конец 2021 года клиенты ВТБ, находящиеся на брокерском обслуживании, владели ничтожным количеством этих бумаг», — отметили в пресс-службе ВТБ. Сейчас клиенты ВТБ с брокерскими счетами не могут совершать операции как с расписками Credit Suisse, так и с любыми другими иностранными активами из-за санкций Великобритании, ЕС и США, введенных в отношении банка и входящих в его контур структур.

«В портфелях наших клиентов практически нет таких бумаг. Покупать или продавать эти бумаги клиенты сейчас не могут», — рассказал РБК руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. «БКС Мир инвестиций» не находится под санкциями, но работает только с иностранными активами, торгующимися на СПБ Бирже, следует из информации на сайте брокера. В октябре на форуме Smart Lab главный операционный директор «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилин отмечал, что компания работает над доступом к американским рынкам.

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«Этот инструмент не был популярен у наших клиентов на американских площадках. Были единичные случаи покупки», — рассказал о спросе на расписки Credit Suisse руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов. Все это время, вплоть до объявления о покупке Credit Suisse швейцарским UBS, клиенты «Финама» могли проводить операции с расписками, но брокер ввел ограничения в связи с ситуацией. «Мы оперативно выключили маржинальную торговлю данным инструментом. Эта ситуация несильно сказалась на потерях клиентов», — пояснил Леснов.

Ценные бумаги UBS российским инвесторам сейчас, как и раньше, доступны через СБП Биржу.

У кого еще могли оказаться бумаги Credit Suisse

О возможности доступа к NYSE и NASDAQ также говорится в старых рекламных сообщениях брокера «Открытие Инвестиции». С февраля 2022 года компания, как и все структуры, входящие в контур банка «Открытие», находится под санкциями. Ее клиенты не могут торговать иностранными бумагами, а уже купленные зарубежные активы заморожены. РБК направил запрос в «Открытие Инвестиции» с просьбой сообщить, есть ли среди замороженных бумаг акции или депозитарные расписки Credit Suisse.

Также информация о торговле на американских рынках ранее была размещена на сайте «Цифра брокер», сейчас она удалена с сайта компании. Но доступ к NYSE и NASDAQ российские компании могут получить через бывшую материнскую структуру «Цифра брокер» — Freedom Finance Global. РБК направил запросы в «Цифра брокер» и Freedom Finance с просьбой оценить объем бумаг Credit Suisse, принадлежащих их клиентам из России.

Кроме российских брокеров клиенты могли инвестировать в бумаги Credit Suisse через иностранные компании (например, американские брокеры Interactive Brokers или Trade Station), а также покупая инвестиционные продукты у Credit Suisse напрямую. У некоторых российских граждан были счета в Credit Suisse, и менеджеры банка могли предлагать им вложения в субординированные облигации, говорит источник РБК на финансовом рынке. Сделка с UBS предполагает, что дополнительный капитал первого уровня (Additional Tier 1 Capital) Credit Suisse, который формировался за счет выпущенных субординированных облигаций AT1, списывается до нуля. Речь идет о бондах на 16 млрд швейцарских франков, или $17,6 млрд.

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Маргарита Мордовина
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