Аналитики предсказали сокращение доходов банков при стабилизации рубля

Несмотря на минимальное влияние операций с валютой и ценными бумагами на финансовые показатели, в НКР ожидают, что в 2021 году прибыль «вряд ли превысит прошлогодний уровень» и составит 1,5–1,6 трлн руб. против 1,6 трлн руб. в 2020 году и 1,715 трлн руб. в 2019 году.

«Эксперт РА» также не ждет значительного положительного влияния валютной переоценки на показатели банков в этом году, сказал РБК управляющий директор по банковским рейтингам Александр Сараев. Доходы от операций с ценными бумагами, которые в прошлом году в значительной степени компенсировали банкам снижение процентного дохода, снизятся, считает он. В целом прибыль банковского сектора будет на 20–25% ниже, чем в прошлом году. «Этому будут способствовать темпы роста кредитования, которые будут ниже, чем в 2020-м, преимущественно за счет снижения выдач льготных кредитов в рамках программ господдержки, которые были драйвером роста кредитования», — говорит Сараев.

Каким будет бизнес банков в 2021 году

Рост банковского сектора будет сдерживаться слабыми темпами восстановления экономики: агентство ожидает роста ВВП и реальных доходов населения в пределах 2,5–3% (Центральный банк ожидает роста ВВП в диапазоне 3–4% в 2021 году). НКР также прогнозирует рост ставки ЦБ с нынешних 4,5 до 5–5,25% в течение 2021 года.

Экономический фон отразится и на основных показателях банковского сектора. Активы вырастут до 112–114 трлн руб. с текущих 104 трлн руб., но темпы роста замедлятся до 8–9% против 12,5% в 2020 году. В НКР также ожидают снижения темпов розничного кредитования, замедления корпоративного кредитования.

Ключевым продуктом банков станет ипотека. За год банки могут одобрить ссуд на покупку жилья на 3,7–3,8 трлн руб., считают аналитики, — и ипотечный портфель впервые обгонит портфель по необеспеченным кредитам. «Показатели портфелей ипотеки и необеспеченных потребкредитов заметно сблизились в последние два-три года, а особенно в 2020-м на фоне опережающего роста ипотеки и стагнации потребкредитов», — отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Замедление именно необеспеченной розницы, по его словам, приведет к перелому тренда.

Задолженность граждан по необеспеченным ссудам, по оценкам НКР, может вырасти на 9–10%, до 10,5–10,7 трлн руб. Рост в этом сегменте может быть более скромным, если ЦБ ужесточит требования к выдаче таких кредитов, допускают аналитики. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявляла, что регулятор обсуждает с правительством возможность вводить прямой запрет на выдачу кредитов «людям, уже слишком обремененным долгами».

Ипотечный портфель за тот же период, по прогнозам НКР, увеличится на 14–16% (до 10,6–10,75 трлн руб.). Рекорд прошлого года повторить не удастся за счет целого ряда факторов: сворачивания льготной ипотеки в крупных регионах, дальнейшего роста цен на жилье и повышения процентных ставок, а также сокращения круга потенциальных заемщиков. В агентстве полагают, что часть спроса на ипотеку реализовалась досрочно, в 2020 году.

По оценкам рейтингового агентства S&P, доля ипотеки в совокупном розничном портфеле банков уже достигла 45% и в ближайшие годы она увеличится до 50–55%. «Мы прогнозируем дальнейшее проникновение ипотечных кредитов на вторичный рынок, если процентные ставки останутся как минимум стабильными, поскольку сделки, финансируемые с помощью ипотеки, набирают все большую популярность в стране. Кроме того, повышение цен на объекты недвижимости на первичном рынке на фоне стагнирующих доходов могут изменить спрос покупателей жилья в сторону сделок на вторичном рынке», — отмечает директор группы «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. Он также не исключает, что рост банковских активов в 2021 году будет в значительной степени обеспечен ипотекой.

На итоговые темпы роста ипотечного портфеля может повлиять чисто технический фактор — секьюритизация кредитов (выпуск ценных бумаг, обеспеченных ипотекой), подчеркивает Доронкин: «Продажа портфелей может запросто отнять 1–2% прироста». Как отмечают в НКР, в 2020 году объем таких сделок достиг 380 млрд руб. против 300 млрд годом ранее и продолжит расти.

Темпы роста корпоративного кредитования в 2021 году НКР оценивает в 7–8% против 12% в 2020 году. «Эффект от снижения ставки уже исчерпан, а большая часть спроса заемщиков на реструктуризацию и рефинансирование по низким ставкам удовлетворена в прошлом году», — констатируют аналитики. Но при этом ставки все равно близки к историческим минимумам.