В России впервые оценили финансовую культуру жителей страны

Новый индекс отличается от измерений уровня финансовой грамотности тем, что показывает, какими установками люди пользуются и на какие ценности ориентируются при принятии финансовых решений, а не оценивает их знания в этой области

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В России впервые рассчитали значение индекса развития финансовой культуры населения — он составил 41,7 балла из 100 возможных. Исследование проводили эксперты МГУ и ООО «инФОМ» на основе социологических и статистических данных первого полугодия 2024-го по заказу Центробанка и Минфина.

«Индекс показывает уровень осознанности граждан при принятии финансовых решений и учете сопутствующих рисков», — пояснили в ЦБ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала показатель инновационным, поскольку в мировой практике обычно измеряют финансовую грамотность, а не культуру. «Индекс финансовой культуры отличается тем, что он измеряет не столько знания людей, сколько то, как установки, ценности и знания реализуются в поведении», — отметила она.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что почти 80% россиян, особенно молодые люди, хотят обладать знаниями по различным финансовым темам. «Формирование финансовой культуры — это взаимный интерес государства, бизнеса и, конечно, самих граждан», — отметил министр.

Рассчитывать индекс будут раз в три года. Установленное сейчас значение будет принято за базовое. Расчет за 2024 год представят в первой половине следующего.

В марте этого года были представлены результаты исследования уровня финансовой грамотности россиян, проведенного аналитическим центром НАФИ. Согласно ему, высоким или средним уровнем обладали 70% россиян, у оставшихся 30% он был низким. Аналитики отметили, что в динамике за шесть лет с 2018 года доля россиян с низким уровнем стала меньше.

Сам индекс финансовой грамотности россиян в целом тоже увеличивался: в 2024-м он составил 12,77 балла, в 2022-м он равнялся 12,79, в 2020-м — 12,35, в 2018-м — 12,12.

Наиболее финансово грамотны оказались мужчины и женщины старше 35 лет, с высшим образованием, чаще семейные, а также живущие в крупных городах. Низкий уровень финансовой грамотности имеют молодежь, неработающие россияне, а также жители сельских или отдаленных районов.