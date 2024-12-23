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Финансы ,  
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В России впервые оценили финансовую культуру жителей страны

ЦБ: впервые рассчитанный индекс финансовой культуры россиян составил 41,7 балла
Новый индекс отличается от измерений уровня финансовой грамотности тем, что показывает, какими установками люди пользуются и на какие ценности ориентируются при принятии финансовых решений, а не оценивает их знания в этой области
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

В России впервые рассчитали значение индекса развития финансовой культуры населения — он составил 41,7 балла из 100 возможных. Исследование проводили эксперты МГУ и ООО «инФОМ» на основе социологических и статистических данных первого полугодия 2024-го по заказу Центробанка и Минфина.

«Индекс показывает уровень осознанности граждан при принятии финансовых решений и учете сопутствующих рисков», — пояснили в ЦБ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала показатель инновационным, поскольку в мировой практике обычно измеряют финансовую грамотность, а не культуру. «Индекс финансовой культуры отличается тем, что он измеряет не столько знания людей, сколько то, как установки, ценности и знания реализуются в поведении», — отметила она.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что почти 80% россиян, особенно молодые люди, хотят обладать знаниями по различным финансовым темам. «Формирование финансовой культуры — это взаимный интерес государства, бизнеса и, конечно, самих граждан», — отметил министр.

Рассчитывать индекс будут раз в три года. Установленное сейчас значение будет принято за базовое. Расчет за 2024 год представят в первой половине следующего.

Эксперты назвали долю россиян с низким уровнем финансовой грамотности
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В марте этого года были представлены результаты исследования уровня финансовой грамотности россиян, проведенного аналитическим центром НАФИ. Согласно ему, высоким или средним уровнем обладали 70% россиян, у оставшихся 30% он был низким. Аналитики отметили, что в динамике за шесть лет с 2018 года доля россиян с низким уровнем стала меньше.

Сам индекс финансовой грамотности россиян в целом тоже увеличивался: в 2024-м он составил 12,77 балла, в 2022-м он равнялся 12,79, в 2020-м — 12,35, в 2018-м — 12,12.

Наиболее финансово грамотны оказались мужчины и женщины старше 35 лет, с высшим образованием, чаще семейные, а также живущие в крупных городах. Низкий уровень финансовой грамотности имеют молодежь, неработающие россияне, а также жители сельских или отдаленных районов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
финансовая грамотность Центробанк Минфин россияне
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Антон Силуанов фото

Антон Силуанов

политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
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