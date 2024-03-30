Эксперты назвали долю россиян с низким уровнем финансовой грамотности

Высоким или средним уровнем финансовой грамотности сегодня обладают 70% россиян. Это мужчины и женщины старше 35 лет, с высшим образованием, чаще семейные, а также живущие в крупных городах

Высокий или средний уровень финансовой грамотности сегодня имеют 70% россиян, у 30% он — низкий, следует из исследования Аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

«В динамике за 6 лет с 2018 года доли россиян, имеющие высокий и средний уровень грамотности, постепенно растут, а доля россиян с низким уровнем финансовой грамотности снижается. По сравнению с 2022 годом, сегодня на 2 п.п. стало больше людей с низким уровнем грамотности и на 1 п.п. — с высоким. В то же время доля россиян, демонстрирующих средний уровень финансовой грамотности, уменьшилась на 3 п.п.», — говорится в исследовании.

В 2024 году индекс финансовой грамотности россиян составил 12,77 балла, в 2022-м он равнялся 12,79, в 2020-м — 12,35, в 2018-м — 12,12.

Наиболее финансово грамотны мужчины и женщины старше 35 лет, с высшим образованием, чаще семейные, а также живущие в крупных городах. Низкий уровень финансовой грамотности имеют молодежь, неработающие россияне, а также жители сельских или отдаленных районов.

Из данных НАФИ также следует, что доля россиян, «имеющих установку на сберегательное поведение», выросла относительно 2022 года и составляет сейчас 33%. Также больше граждан (48%) стараются строить финансовые планы. Кроме того, увеличилась доля тех, кто вовремя оплачивает свои счета (82%) и рационально относится к покупкам (81%).

В то же время доля россиян, которые внимательно следят за состоянием своих финансов, снизилась до 75% (на три процентных пункта относительно 2022-го), и тех, кто может правильно рассчитать проценты по вкладу, — на 46%, что на два процентных пункта меньше, чем в 2022-м. Также стало больше тех, кто считает, что деньги нужно не капитализировать, а тратить. Их доля выросла до 56% (на два процентных пункта в сравнении с 2022-м).

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в феврале 2024 года. Опрошено 1000 человек 18 лет и старше в 53 регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Индекс финансовой грамотности рассчитан по методологии ОЭСР как сумма значений трех частных индексов, каждый из которых, в свою очередь, строится на основании ответов респондентов на отдельные вопросы анкеты. Частный индекс «Знания» отражает понимание человеком базовых свойств финансовых продуктов (вкладов и займов), инфляции, а также взаимосвязи риска и доходности, индекс «Навыки» — умение человека принимать взвешенные финансовые решения в повседневной жизни, а «Установки» — ориентацию человека на достижение долгосрочных финансовых целей, понимание необходимости соблюдения разумного баланса трат и сбережений.





Ранее опрос НАФИ показал, что высоким уровнем цифровой финансовой грамотности обладают 17% россиян, но считают свой уровень хорошим 28%. При этом 11% респондентов переоценивают свой уровень.