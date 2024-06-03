Как банки зарабатывали в России в последние годы. Инфографика

В 2023 году чистая прибыль российских банков достигла ₽3,3 трлн. Это значительно выше результатов 2022 года, когда этот показатель провалился до отметки ₽0,2 трлн. По итогам 2024 года эксперты прогнозируют разные объемы чистой прибыли — как правило, в коридоре от ₽3,1 трлн до ₽3,5 трлн.