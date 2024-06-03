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Финансы ,  
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Как банки зарабатывали в России в последние годы. Инфографика

Чистая прибыль банков в России в 2023 году достигла ₽3,3 трлн

В 2023 году чистая прибыль российских банков достигла ₽3,3 трлн. Это значительно выше результатов 2022 года, когда этот показатель провалился до отметки ₽0,2 трлн. По итогам 2024 года эксперты прогнозируют разные объемы чистой прибыли — как правило, в коридоре от ₽3,1 трлн до ₽3,5 трлн.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Светлана Прохорова
Банки прибыль Россия ЦБ чистая прибыль
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