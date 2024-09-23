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Война санкций ,  
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ЦБ продлил ограничения на денежные переводы за границу

Сюжет
Война санкций
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центральный банк продлил на шесть месяцев – до 31 марта 2025 года – ограничения на денежные переводы за рубеж, сообщила пресс-служба регулятора.

Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран могут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте. Кроме того, сохранится лимит на перечисления через системы денежных переводов: каждый месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой валюте, указывает ЦБ.

Для работающих в России физлиц-нерезидентов и из дружественных стран, и из недружественных сохранится возможность перевода средств за рубеж в размере их зарплаты, отмечается в сообщении. 

Остается в силе запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Банки из недружественных стран могут проводить переводы средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, отметил регулятор.

ЦБ ограничил вывод денег за рубеж в марте 2022 года, после начала военной операции России на Украине и последующего введения международных санкций против Москвы

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