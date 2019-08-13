Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям

Управляющие компании стали активно запускать биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) в валюте на разные группы иностранных ценных бумаг. Только на прошлой неделе появилось три таких фонда: два БПИФ — на облигации американских компаний и на акции компаний развивающихся стран — запустил «ВТБ Капитал Инвестиции», а «Альфа-Капитал» объявила о запуске первого в России БПИФ в евро на акции компаний еврозоны, говорится в сообщениях, поступивших в РБК. Возможность запускать биржевые инвестиционные фонды появилась у российских управляющих год назад.
Предложение растет на фоне обсуждения новых запретов для неквалифицированных инвесторов: ЦБ и Минфин планируют ограничить для них возможность вкладываться в иностранные бумаги. РБК разбирался, смогут ли БПИФы, сформированные из зарубежных акций, стать альтернативой прямым вложениям в случае введения запрета.
Российские ETF
- БПИФ — российский аналог широко распространенных в мире иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF — exchange traded funds). Такой фонд воспроизводит структуру определенного индекса, то есть дает возможность купить весь рынок, а не каждую бумагу по отдельности. Например, можно купить и продать на бирже ETF на S&P 500 или Dow Jones.
- ETF начали торговаться на Московской бирже в 2013 году, а первые биржевые индексные фонды по российскому законодательству появились лишь в августе 2018 года. Сейчас на российском фондовом рынке обращается 16 ETF от компаний Finex Funds и ITI Funds и 12 БПИФов под управлением «Сбербанк Управление активами», «Альфа-Капитал», «ВТБ Капитал Инвестиции» и «Газпромбанк — Управление активами». Совокупный оборот по биржевым фондам за первое полугодие 2019 года составил 17,9 млрд руб., за 2018 год — 24,4 млрд руб. Совокупная стоимость чистых активов биржевых фондов по итогам первого полугодия 2019 года составила $350 млн.
- В прошлом году «Альфа-Капитал» запустил торги паями биржевого фонда на акции компаний технологического сектора, торгуемые на американской бирже NASDAQ. В апреле Московская биржа начала торги паями двух БПИФ на индекс американских акций S&P 500 — под управлением «Альфа-Капитала» и «Сбербанк Управление активами». «ВТБ Капитал Инвестиции» в конце июня также запустил бивалютный БПИФ, позволяющий инвестировать в акции из индекса S&P 500 — через покупку ETF Ishares Core S&P 500. «Газпромбанк — Управление активами» сейчас изучает потенциальный спрос на валютные БПИФы среди своих клиентов, сообщил РБК заместитель гендиректора компании Евгений Романов.