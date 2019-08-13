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Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
Управляющие компании предлагают неквалифицированным инвесторам все больше инструментов для непрямых инвестиций в иностранные акции. ЦБ планирует заблокировать прямые вложения для непрофессионалов
Фото: Олег Яковлев / РБК

Управляющие компании стали активно запускать биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) в валюте на разные группы иностранных ценных бумаг. Только на прошлой неделе появилось три таких фонда: два БПИФ — на облигации американских компаний и на акции компаний развивающихся стран — запустил «ВТБ Капитал Инвестиции», а «Альфа-Капитал» объявила о запуске первого в России БПИФ в евро на акции компаний еврозоны, говорится в сообщениях, поступивших в РБК. Возможность запускать биржевые инвестиционные фонды появилась у российских управляющих год назад.

Предложение растет на фоне обсуждения новых запретов для неквалифицированных инвесторов: ЦБ и Минфин планируют ограничить для них возможность вкладываться в иностранные бумаги. РБК разбирался, смогут ли БПИФы, сформированные из зарубежных акций, стать альтернативой прямым вложениям в случае введения запрета.

Российские ETF

  • БПИФ — российский аналог широко распространенных в мире иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF — exchange traded funds). Такой фонд воспроизводит структуру определенного индекса, то есть дает возможность купить весь рынок, а не каждую бумагу по отдельности. Например, можно купить и продать на бирже ETF на S&P 500 или Dow Jones.
  • ETF начали торговаться на Московской бирже в 2013 году, а первые биржевые индексные фонды по российскому законодательству появились лишь в августе 2018 года. Сейчас на российском фондовом рынке обращается 16 ETF от компаний Finex Funds и ITI Funds и 12 БПИФов под управлением «Сбербанк Управление активами», «Альфа-Капитал», «ВТБ Капитал Инвестиции» и «Газпромбанк — Управление активами». Совокупный оборот по биржевым фондам за первое полугодие 2019 года составил 17,9 млрд руб., за 2018 год — 24,4 млрд руб. Совокупная стоимость чистых активов биржевых фондов по итогам первого полугодия 2019 года составила $350 млн.
  • В прошлом году «Альфа-Капитал» запустил торги паями биржевого фонда на акции компаний технологического сектора, торгуемые на американской бирже NASDAQ. В апреле Московская биржа начала торги паями двух БПИФ на индекс американских акций S&P 500 — под управлением «Альфа-Капитала» и «Сбербанк Управление активами». «ВТБ Капитал Инвестиции» в конце июня также запустил бивалютный БПИФ, позволяющий инвестировать в акции из индекса S&P 500 — через покупку ETF Ishares Core S&P 500. «Газпромбанк — Управление активами» сейчас изучает потенциальный спрос на валютные БПИФы среди своих клиентов, сообщил РБК заместитель гендиректора компании Евгений Романов.

Альтернатива для рядовых инвесторов

БПИФ — это прежде всего предложение для массового розничного инвестора, сказал РБК директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Управляющие компании занимают свободную нишу, возникшую после снижения ставок по валютным вкладам, замечает президент «Финама» Владислав Кочетков. Кроме того, они могут готовить продукты под новую квалификацию инвесторов, считает он: самим инвестировать в иностранные ценные бумаги будет нельзя, а через ПИФы и доверительное управление — можно.

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Инвесторы с суммой брокерского счета до 1,4 млн руб. с 2020 года могут лишиться возможности покупать акции иностранных компаний через брокера. Соответствующие законодательные поправки сейчас обсуждаются в Госдуме. ЦБ хочет защитить непрофессионалов от возможных убытков: если документ примут в нынешнем виде, неквалифицированным инвесторам будет доступно меньше инструментов, чем сейчас, но сохранится доступ к бумагам крупнейших российских компаний и ПИФам. Законопроект, который должен вступить в силу с 2021 года, вызвал критику банков и брокеров, которые говорят о рисках потерять до 70% клиентов.

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При закрытии возможности покупать иностранные акции спрос на валютные БПИФ возрастет, уверен управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Василий Илларионов. Сейчас, по его словам, на рублевые классы активов БПИФ спрос выше.

Фонды доступны широкому кругу розничных клиентов, передал через пресс-службу главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов: инвесторы могут вкладываться в иностранные бумаги с минимальным входом на рынок и низкими комиссиями. «Кроме того, для таких операций не нужно проходить сложную процедуру квалификации и проводить трудоемкую процедуру подбора бумаг», — заметил Потапов.

Доступ к рынку иностранных инструментов у неквалифицированных розничных инвесторов и так ограничен, например, им практически недоступны евробонды, за исключением единичных дробных, которые можно купить за $1 тыс., замечает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Фактически через российскую инфраструктуру им доступны лишь акции иностранных компаний, доступ к которым им также планируют закрыть. В этих условиях предложение БПИФ иностранных ценных бумаг при умелой технике продаж будет пользоваться спросом: часть инвесторов переложат депозитные деньги в такой продукт, считает эксперт.

Выгодно ли это клиентам

Поскольку УК берут большие комиссии за управление средствами, вопрос в том, как они будут продвигать такой продукт, не будет ли мисселлинга, рассуждает Митрофанов: например, клиентам предложат БПИФ как «валютный депозит, только лучше». Все валютные инструменты низкодоходные, и если при доходности несколько процентов годовых управляющий заберет 2% комиссии, непонятно, что останется клиенту, отмечает он. А снижать комиссии у УК стимула нет: в случае принятия законодательных поправок ЦБ коллективное инвестирование останется для непрофессионалов чуть ли не единственным каналом доступа к валютным инструментам.

Биржевые фонды акций нельзя назвать полной альтернативой валютному депозиту, считает Брагин: потенциальная доходность рынка акций выше, чем у вкладов, но краткосрочные риски гораздо выше (доходность акций и фондов, в отличие от депозитов, не гарантирована). Биржевой фонд — это не одна ценная бумага, а экспозиция на индекс, поэтому он включает околорыночный риск. Тем не менее на длинном горизонте рынки акций имеют склонность к росту, заключил эксперт.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: Мосбиржа, ETF, ПИФы, Валюта
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