Минфин и ЦБ смягчили правила выплат дивидендов иностранцам

Акционеры из недружественных стран смогут получить дивиденды в размере совершенных инвестиций в Россию. Засчитываться будут вложения в экономику после 1 апреля 2023 года

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Минфин и Банк России решили смягчить условия дивидендных выплат от российских компаний акционерам из недружественных стран, следует из протокола заседания профильной правительственной комиссии.

Теперь перечисление вознаграждения иностранным собственником может осуществляться в объеме, равноценном величине инвестиций нерезидента в российскую экономику. Засчитываться будут вложения после 1 апреля 2023 года: речь идет о средствах, направленных на «расширение объема производства в России и развитие новых технологий».

Как дивиденды иностранцам оказались под запретом После начала российской военной операции на Украине и западных санкций президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий движение капитала в пользу резидентов недружественных России стран. К ним относится все страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, США и еще более 20 государств. Ограничения затронули и распределение прибыли: собственники российских компаний, имеющие гражданство недружественной страны или ведущие там бизнес, по умолчанию получают причитающиеся им дивиденды на специальные банковские счета типа «C». Средства с этих счетов в общем порядке вывести нельзя, можно только направить на ограниченный круг целей вроде уплаты налогов или покупки ОФЗ.

Власти еще в прошлом году начали обсуждать варианты либерализации выплат дивидендов нерезидентам, продолжающим инвестировать в Россию. «Если иностранцы будут вкладывать, они могли бы иметь возможность вывести эти деньги из России», — говорил глава Минфина Антон Силуанов. Этой же позиции придерживался ЦБ.

В декабре прошлого года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций определила условия для частичной разморозки дивидендных выплат. В частности, объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI. Речь о том, чтобы снять ограничения на распределение прибыли в пользу акционеров, совершающих новые инвестиции в Россию, тогда не шла.

«Если компания работает, отделить ее инвестиции предыдущие от нынешних будет достаточно сложно, это требует обсуждения», — комментировала проблему глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Возможность заменить целый ряд условий для выплаты дивидендов на «единый инвестиционный фактор» может быть востребованной для многих инвесторов, сказала РБК партнер консалтинговой компании «Б1» Марина Белякова.

«По крайней мере, это касается инвесторов в капиталоемкие отрасли, а таких в России немало. Дело в том, что до настоящего момента статистика выдачи иностранцам разрешений на дивиденды не была публичной и единообразной. В такой ситуации многие из них, даже при желании продолжать деятельность в России, вынуждены были списывать инвестиции в российские компании в своей отчетности ввиду неясности перспектив. Теперь же понимания в части того, сколько и в связи с чем можно получить дивидендов, будет больше», — поясняет эксперт.

В феврале 2023 года Bloomberg сообщил о том, что из-за контрсанкционных мер в России «застряла куча денег» иностранных инвесторов, в том числе в виде дивидендов. ЦБ раскрыл накопленную сумму на спецсчетах типа «С» только один раз — по состоянию на ноябрь 2022 года она оценивалась в 280 млрд руб. По данным источников «Интерфакса», на конец прошлого года совокупный объем средств на счетах С уже приближался к 600 млрд руб.

Некоторые иностранные компании с бизнесом в России уже предупреждали своих акционеров о невозможности перечисления дивидендов от дочерних структур. Например, австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), чья высокая прибыль в 2022 году в основном была сгенерирована за счет российской «дочки», сообщал о сложностях с выводом этого капитала (речь идет примерно о €2 млрд). В марте группа отложила принятие решения о дивидендах в том числе по этой причине.