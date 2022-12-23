Власти определили условия для разрешения дивидендов «дочкам» иностранцев

Принимая решение по выплатам дивидендов, профильные министерства будут исходить из готовности иностранных «дочек» продолжать работу в России, а также их влияния на «технологический и производственный суверенитет» страны

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Дочерние структуры иностранных компаний в России, чтобы получить разрешение на выплату дивидендов, должны соответствовать ряду критериев. В частности, на дивиденды можно направить не более половины чистой прибыли за предыдущий год, иностранные собственники должны быть готовы продолжать работу в России, а деятельность «дочки» должна положительно влиять на технологический и производственный суверенитет страны.

Эти и некоторые другие «подходы» фигурируют в рабочей версии протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 12 декабря (есть в распоряжении РБК). Пресс-служба Минфина подтвердила РБК указанные критерии по выплатам дивидендов. Подкомиссия занимается выдачей разрешений на сделки резидентов с зарубежными компаниями из недружественных стран, ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов.

РБК направил запрос в пресс-службу Банка России, который отвечает за разрешения по выплатам дивидендов в банковской сфере.

Условия для иностранных «дочек»

Согласно протоколу подкомиссии при принятии решения о выплате дивидендов в пользу участников из недружественных юрисдикций власти оценивают выполнение следующих условий:

размер выплачиваемой прибыли составляет не более 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года;

проводится ретроспективный анализ выплаты дивидендов за прошлые периоды;

иностранные собственники готовы продолжать коммерческую деятельность в России;

федеральные органы исполнительной власти (в зависимости от отраслевого профиля «дочки») представили критерии значимости деятельности компании и оценку ее влияния на технологический и производственный суверенитет России;

профильные ведомства установили ежеквартальные ключевые показатели эффективности (KPI) для этих организаций;

есть возможность выплаты дивидендов на квартальной основе при условии выполнения поставленных KPI.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что профильный орган исполнительной власти должен удостовериться, что «дочка» иностранной компании в России развивается и «не сматывает удочки». В таком случае принимается «более или менее автоматическое» решение о разрешении выплачивать дивиденды. По его словам, аппарат подкомиссии опирается главным образом на позицию профильного ведомства. Если его чиновники подтверждают, что компания работает и продолжает инвестировать, а не «ищет предлог вывести деньги», то ходатайство о выплате дивидендов будет рассмотрено положительно.

В теории подкомиссия может выдать разрешение на конвертацию таких дивидендов в валюту с последующим выводом ее за рубеж, однако Моисеев дал понять, что такие решения не принимаются.

Российское корпоративное законодательство позволяет выплату дивидендов по итогам квартала, поэтому целый ряд российских компаний выплачивали дивиденды не только по итогам года, но и по итогам полугодия или квартала, сказал РБК партнер юридической фирмы «Кучер Кулешов Максименко и партнеры» Максим Кулешов.

Юридические нормы Ограничения на выплату дивидендов российских организаций (ООО и товариществ) иностранным акционерам были установлены в мае президентским указом. Общее ограничение на выплату дивидендов в пользу недружественных нерезидентов в отношении АО было установлено указом № 95 от 5 марта 2022 года, добавляет Кулешов. Если российская фирма решит распределить прибыль, то резиденты из недружественных государств по умолчанию получают причитающуюся им долю на банковские счета типа «C», с которых средства невозможно вывести, а можно только направить на ограниченный круг целей типа уплаты налогов или покупки ОФЗ. Выплата дивидендов на незаблокированные счета может осуществляться по разрешению Банка России (в отношении банков и иных финансовых организаций) и Минфина (в отношении иных российских компаний) — подкомиссия как раз и обозначила критерии для выдачи таких разрешений, говорит Кулешов. Перечень недружественных стран утвержден правительством. В него входят все страны Евросоюза, Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания (включая коронные владения Британской короны и Британские заморские территории), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

В ноябре австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI), которой принадлежит российский Райффайзенбанк, заявила, что в результате контрсанкций не может получить рекордные дивиденды российской «дочки», которая за девять месяцев текущего года номинально принесла группе €1,4 млрд (81,2 млрд руб. на момент заявления).

В 2021 году Райффайзенбанк выплачивал материнской структуре дивиденды в размере 27,7 млрд руб., в 2020 году — 19 млрд руб., их источником служила нераспределенная прибыль прошлых лет.

Ряд российских «дочек» иностранных компаний (например, Росбанк, когда принадлежал французской группе Societe Generale) не платили дивиденды собственников, поскольку те придерживались политики реинвестирования прибыли в развитие местного бизнеса. «Нельзя сказать, что [до появления специальных ограничений 2022 года] у «дочек» иностранных компаний был единый подход по данному вопросу, так как традиционно вопрос выплаты дивидендов в большой степени зависит от бизнес-модели и стадии развития бизнеса», — отмечает Кулешов.