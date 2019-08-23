Эксперты назвали долю сталкивавшихся с телефонным мошенничеством россиян

Треть россиян сталкивались с телефонным мошенничеством, но почти никто не обращался в правоохранительные органы, свидетельствует опрос, проведенный по заказу «Лаборатории Касперского»

Фото: Андрей Гордеев / ТАСС

Почти каждый десятый россиянин (около 9%) терял значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий (33%) признался, что он или его близкие сталкивались с таким мошенничеством, показало исследование «Лаборатории Касперского», результаты которого есть у РБК. При этом только 4% респондентов обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности грабителей.

Опрос был проведен в июне 2019 года компанией OMI по заказу «Лаборатории Касперского». В ходе исследования были опрошены 1 тыс. россиян. «Опрос репрезентирует онлайн-население России, в первую очередь крупные города. Опрос был проведен среди людей в возрасте 18–55+ лет. Опрашивались жители всех восьми федеральных округов России», — отметил представитель «Касперского».

По данным «Лаборатории Касперского», более 90% звонков банковским клиентам с информацией о подозрительной операции по карте совершают мошенники. Обычно мошенничество происходит по следующей схеме: клиенту звонят с использованием программ для подмены номера либо с номера, который раньше действительно принадлежал банку, представляются сотрудниками финансовой организации и выманивают пароли или коды для входа в личный кабинет или подтверждения перевода денег.

Каждый пятый (21%) никак не защищает свой телефон от подозрительных звонков. Половина респондентов (51%) ответили, что не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер, показал опрос. Еще 17% россиян используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества, а 37% — встроенные возможности телефона, например черные списки.

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, в 2018 году объем несанкционированных операций по картам вырос на 44% и составил 1,4 млрд руб. Более 80% хищений денежных средств у клиентов банков производится с использованием методов социальной инженерии, когда мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка, предлагающими услуги, или службы безопасности, которая якобы обнаружила подозрительную активность, подсчитали в Group-IB. О том, что это самый распространенный тип атаки, говорят и в ЦБ: «Большая часть хищений со счетов физических лиц совершается через получение мошенниками несанкционированного прямого доступа к электронным средствам платежа либо побуждение владельцев средств самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников путем обмана или злоупотребления доверием (с использованием методов социальной инженерии)». По данным МВД, в 2018 году было зарегистрировано почти 43 тыс. случаев телефонного мошенничества.