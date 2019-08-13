Group-IB назвала ущерб от активизации мошенничества с удаленным доступом

Преступники с помощью программы удаленного доступа могут красть у клиентов крупных банков 6-10 млн руб в месяц. Банки знают о таком виде мошенничества, но отследить атаки сложно, так как жертва сама предоставляет доступ ко счету

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Мошенники с помощью программы удаленного доступа TeamViewer могут похищать у клиентов крупных банков в среднем от 6 до 10 млн руб. в месяц, подсчитали специалисты международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак. Об этом РБК рассказал ее представитель.

Во вторник об этом виде мошенничества написала «Российская газета». Впервые специалисты Group-IB зафиксировали волну мошенничества с использованием TeamViewer в апреле и мае 2019 года, когда от банков начали поступать массовые запросы. Активность злоумышленников с небольшим спадом продолжилась летом, второй пик пришелся на июль.

«Сложность обнаружения подозрительных действий состояла в том, что пользователь мобильного приложения банка сам соглашался установить программу делегирования доступа на свой смартфон, после чего отличить его действия от действий мошенника, выдающего себя за реального клиента банка, было достаточно сложно: для этого необходимы системы поведенческого анализа, позволяющие в режиме реального времени выявлять и блокировать мошенническую активность в мобильном канале», — рассказали в Group-IB. Только в одном из банков Group-IB за два месяца удалось предотвратить ущерб из-за подобных атак на сумму 16 млн руб..

Всего программа защиты Group-IB, которая используется банками для обнаружения мошенничества за счет анализа поведения пользователя, ежемесячно блокирует более 1000 попыток вывода средств со счетов филиц с помощью различных программ удаленного доступа.