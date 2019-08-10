ЦБ порекомендовал банкам делиться новыми данными для борьбы с мошенниками

ЦБ рекомендовал банкам делиться сведениями о получателях денежных переводов. Это должно помочь выявлять мошенников и блокировать операции по перечислению им денег. Проблема касается переводов, где задействован третий банк

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ЦБ рекомендовал банкам при осуществлении переводов с карты на карту сообщать платежным системам номер банковской карты, счета или мобильного телефона получателя денег. Письмо с рекомендациями подписал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

«Требования касаются P2P-переводов (между физическими лицами — РБК)», — пояснили РБК в пресс-службе ЦБ. Они стали частью мероприятий по противодействию операциям, совершаемым без согласия клиента, в том числе мошенничества с использованием методов социальной инженерии, добавили в ЦБ.

Пробелы в данных могут появиться, если в операции задействованы больше двух разных банков, пояснил директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-Банка Алексей Голенищев. «Например, карта банка А вставлена в банкомат банка Б, и с нее совершается перевод на карту банка В», — сказал он. В ходе выполнения операции банк, чья инфраструктура (сайт, банкомат или терминал) задействована в переводе, уведомляет через платежную систему банк отправителя о том, что со счета его клиента списываются деньги, но не сообщает ему куда. Из-за отсутствия информации о том, кому перечисляются деньги, банк отправителя не имеет возможности корректно настроить мониторинг транзакций и не может приостановить операцию, если она признана подозрительной, указывает Голенищев.

Фактически рекомендация ЦБ призвана заполнить этот пробел. Банк отправителя денежного перевода сможет, в частности, сравнить реквизиты его получателя с данными (номер паспорта и номер карты) о подозрительных получателях, которые рассылает ЦБ по банкам, пояснил РБК источник на рынке.