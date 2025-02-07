ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

В ЦБ напомнили, что перевод денег на банковскую карту «любимого внука» может быть сопряжен с дополнительными расходами, так как некоторые банки взимают за такие переводы комиссии. А вот с цифровыми рублями такого не случится

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Цифровые рубли, полученные в качестве пенсии, можно будет не только использовать для того, чтобы расплачиваться в магазинах, но и дарить любимому внуку, не платя при этом никаких дополнительных комиссий. Об этом сообщил ЦБ, отвечая на вопрос «Как объяснить бабушке, что такое цифровой рубль?».

«У тебя в кошельке есть купюры и монеты. Это наличные. Еще у тебя лежат деньги в банке на вкладе, и пенсия приходит на карту. Это безналичные. Цифровой рубль в этом случае будет «работать» как наличные (без комиссий), но в цифровом виде (как безналичные)», — говорится в адресованном «бабушкам» сообщении ЦБ, опубликованном регулятором от имени администратора в его телеграм-канале в подборке ответов на наиболее часто задаваемые вопросы.

В ЦБ напомнили, что перевод денег на банковскую карту «любимого внука» может быть сопряжен с дополнительными расходами, так как некоторые банки взимают за такие переводы комиссии. А вот с цифровыми рублями такого не случится.

«Платить за переводы в цифровых рублях тебе будет не нужно, это бесплатно. Банк России уже установил нулевой тариф по таким операциям. И без каких-либо ограничений по суммам. Сколько есть на цифровом кошельке рублей, столько можно будет бесплатно перевести», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ особо подчеркнули, что пользование цифровыми рублями — дело добровольное. И если бабушка захочет получать пенсию привычным способом, то ей не понадобится писать и относить в МФЦ никаких заявлений, достаточно будет просто не открывать цифровой кошелек. А уже открытый можно будет закрыть в любой момент.

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Его выпуск для широкого круга клиентов планируется начать с 1 июля 2025 года, сейчас банки проводят пилотирование новой формы денег. Все формы денег будут равны между собой и будут подлежать обмену в соотношении один к одному. Эмитентом цифровых рублей будет Банк России. Они будут выпускаться в виде цифрового кода, а храниться — на цифровых кошельках, открытых на платформе ЦБ. При этом открыть цифровой кошелек и пользоваться цифровыми рублями можно будет только через мобильные приложения коммерческих банков, которые будут выполнять роль посредников между клиентами и ЦБ. Как пояснял ЦБ, одна из целей запуска цифрового рубля — снизить издержки на проведение расчетов. Для обычных граждан операции с этой валютой будут бесплатными, а для магазинов комиссия составит 0,3% от покупки при оплате цифровыми рублями.

Ранее ЦБ предупредил, что зафиксировал всплеск распространения в мессенджерах и социальных сетях «мифов о цифровом рубле», авторы которых призывают «категорически» избегать использования цифровых рублей, писать отказы от их подключения (к некоторым постам прилагаются формы неких заявлений, которые якобы надо заполнить) и пугают тем, что переход на цифровые рубли будет принудительным и приведет к ограничению их расходов.

«Как правило, авторы этих сообщений, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, пытаются подкрепить свои тексты якобы различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют какого-либо отношения к цифровому рублю либо вырваны из контекста», — объяснил РБК представитель регулятора.

Банк России начал пилотировать технологию цифрового рубля с реальными деньгами на ограниченном круге клиентов с 15 августа 2023 года. Сейчас операции с цифровой валютой в тестовом режиме проводят 15 кредитных организаций: это «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, МТС-банк, Транскапиталбанк, а также «Дом.РФ», «Синара», «Ингосстрах», «Ак Барс» и банк для предпринимателей «Точка».