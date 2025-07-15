Госдума утвердила порядок перехода на цифровой рубль

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Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, в соответствии с которым с 1 сентября 2026 года начнется поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля. Текст документа опубликован в базе нижней палаты парламента.

Банки будут обязаны предоставить клиентам возможность проводить с цифровым рублем операции с указанной даты.

Документ также вводит понятия «универсальный платежный код» и «оператор услуг по его предоставлению». Получить такой код можно будет бесплатно — оператором выступит Национальная система платежных карт (НСПК).

Сначала валюта будет внедрена в крупнейших банках и торговых точках — с выручкой более 120 млн руб. в год. При этом цифровые рубли не обязаны принимать продавцы, чья ежегодная выручка не превышает 5 млн руб. Аналогичное послабление действует для торговых объектов, не имеющих доступа к интернету.

Как сообщал «РБК Крипто», в конце июня Банк России отчитался о проведении более 100 тыс. операций с цифровым рублем: почти за два года пилотного проекта совершено более 63 тыс. переводов, почти 13 тыс. оплат за товары и услуги и исполнено более 17 тыс. смарт-контрактов.

Тестирование операций с реальными цифровыми рублями было запущено 15 августа 2023 года среди ограниченного круга участников. К концу 2024 года число пользователей выросло до 9 тыс. граждан и 1200 компаний.