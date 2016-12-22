Аналитики предсказали ослабление рубля из-за смягчения валютного контроля

Доллар может подняться выше 65 руб. вследствие принятия нового закона о валютном регулировании, который освобождает «санкционных» экспортеров от обязательного репатриирования валютной выручки, считают аналитики Райффайзенбанка

Из-за смягчения валютного контроля в отношении российских компаний-экспортеров, попавших в санкционные списки, отток капитала может ускориться, а рубль — ослабеть минимум до 65 руб. за доллар в течение ближайшего года. Такой прогноз дали аналитики Райффайзенбанка в обзоре, опубликованном во вторник.

Поправки, смягчающие валютный контроль, Госдума приняла в третьем чтении 12 июля. Законопроект предусматривает в том числе отмену штрафов за нерепатриацию валютной выручки для российских экспортеров, которые попали под западные санкции. «Речь идет о компаниях-экспортерах, только экспортерах. Эти компании попали под санкции и не могут вернуть валютную выручку, нужно, чтобы они не штрафовались за это еще и нашими государственными органами», — говорил в начале июля замминистра финансов Алексей Моисеев.

Неформальное требование к частным компаниям продавать валютную выручку на рынке появилось в декабре 2014 года, когда за один день, 16 декабря, доллар обновил исторический максимум, перевалив за 80 руб., а евро — за 100 руб. На бирже началась паника, успокаивать которую пришлось экспортерам, а президент Владимир Путин лично обзванивал их. После этого была издана директива, предписывающая госкомпаниям привести к 1 марта 2015 года свои чистые валютные позиции к уровню 1 октября 2014 года. В декабре это предписание получили пять крупных экспортеров — «Газпром», «Роснефть», «Зарубежнефть», АК «АЛРОСА» и ПО «Кристалл».

Эффект «Роснефти»

«До этого момента (выхода директивы. — РБК) из-за того, что российские экспортеры оставляли значительную часть экспортной выручки за рубежом, то есть наращивали иностранные активы, вывоз капитала (по финансовому счету) иногда даже превышал сальдо счета текущих операций. Например, до введения санкционного режима в 2013 году было вывезено $46 млрд, тогда как сальдо текущего счета составило $35 млрд, разница была компенсирована продажей валюты ЦБ в рамках действовавших тогда технических коридоров», — говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Из списка этих пяти компаний финансовые санкции действуют лишь в отношении «Роснефти», отмечают аналитики (они не учитывают «Газпром нефть», так как в директиве указан только «Газпром», а он под финансовыми санкциями не находится). Экономисты рассчитали последствия для оттока капитала и курса рубля в случае отмены жесткого валютного контроля в отношении компании. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев РБК.

Экспортная выручка «Роснефти» в 2017 году составила $64,3 млрд, а «для покрытия операционных рублевых расходов (себестоимость и налоги) компании недостаточно рублевой выручки», — отмечают экономисты.

«По нашим оценкам, для этого ей придется частично конвертировать валютную выручку в рубли (60%) в предположении, что компания не привлекает рублевый долг для покрытия своих рублевых расходов. Таким образом, при условии, что «Роснефть» будет размещать оставшуюся выручку за рубежом, потенциально за год предложение валюты (прирост валютной ликвидности на балансах российских банков) может сократиться в пределах от $25,7 млрд (если рублевые операционные расходы покрываются исключительно из операционного дохода) до $64,3 млрд (если для этого привлекаются рублевые кредиты), соответственно, такой объем валюты локальный рынок может недополучить», — оценили в Райффайзенбанке.

Есть ли влияние

При средней цене нефти Brent в размере $75 и среднем курсе доллара на уровне 63 руб. сальдо текущего счета по итогам 2018 года может составить порядка $100 млрд, прогнозируют аналитики. Около $70–75 млрд с рынка уйдет в результате валютных интервенций Минфина (он закупает валюту на сверхдоходы от нефти дороже $40 и направляет ее в резервы). Внешний долг, согласно модели банка, должен сократиться из-за внешних условий, а отмена требований по репатриации «будет способствовать увеличению оттока капитала (по финансовому счету) и дальнейшему росту дефицита валютной ликвидности на локальном рынке». Произойдет и заметное ослабление рубля, прогнозирует Райффайзенбанк: по оценкам банка, на горизонте года это приведет к смещению равновесного курса до уровня выше 65 руб. за доллар при тех же $75 за баррель Brent. 65 руб. — это минимум, а если «Роснефть» разместит за рубежом больший объем выручки, то курс может снизиться и до 70 руб. за доллар, сказал РБК аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Доллар во вторник торгуется вокруг 62,3–62,5 руб. Резкое снижение курса российской валюты уже произошло в апреле после нового раунда санкций со стороны США. Нефть Brent (цена российской Urals является производной от ее цены) торгуется по $71–72. Еще 10 июля Brent стоила $78–79, однако затем ее цена несколько раз падала на фоне новостей о возможном увеличении предложения на нефтяном рынке.

Значительно сильнее возможного смягчения валютного контроля на курс рубля влияют политика ЦБ и платежный баланс, указывает ведущий эксперт Центра развития Высшей школы экономики Сергей Пухов. «Есть более сильные факторы — та же цена на нефть, санкции, отток капитала, покупки валюты Минфином и масса других вещей, которые в гораздо более сильной степени влияют на курс, чем законопроект, отменяющий обязательную репатриацию», — пояснил он. Большая часть валютной выручки «так или иначе абсорбируется Министерством финансов» по бюджетному правилу, говорит начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Системного значимого влияния на рубль отмена валютных требований не окажет, считает он. «В моменте, может быть, рынок отыграет эту историю», — полагает Сусин, оговариваясь, что это будет лишь «эмоциональной» реакцией рынка.