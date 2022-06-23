Сбербанк начал переговоры по продаже «дочки» в Казахстане «Байтереку»

Сбербанк и казахстанский холдинг «Байтерек» обсуждают продажу «дочки» российского банка в Казахстане. Это не потребует получения новой банковской лицензии — банк только сменит акционера

Фото: Владислав Шатило / РБК

Холдинг «Байтерек», принадлежащий казахстанскому правительству, ведет переговоры о покупке у Сбербанка его дочернего банка в республике — Сбербанка Казахстан. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова, передает LS.

Она напомнила, что данная кредитная организация попала под санкции и не может проводить операции в иностранной валюте.

«В связи с этим Сбербанк России принял решение о продаже своей «дочки» в Казахстане и в настоящее время ведет переговоры с холдингом «Байтерек» по этому вопросу», — отметила Абылкасымова.

По ее словам, детали сделки озвучат ближе к дате ее завершения. Если она состоится, то покупатель получит 100% акций, подчеркнула глава агентства. «Это не потребует получения новой банковской лицензии и не значит, что появится новый банк. Он просто сменит акционера», — пояснила Абылкасымова.

РБК направил запрос в Сбербанк.

Согласно постановлению казахстанского правительства, «Байтерек» может приобрести 12 838 826 простых акций Сбербанка Казахстан. Обсуждение документа продлится до 8 июля.

Читайте на РБК Pro Pro От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона Саммари Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro 46 тыс. человек потеряли свои деньги. Как обвалился рынок криптовалют 46 тыс. человек потеряли свои деньги. Как обвалился рынок криптовалют Статьи Pro Россияне стали меньше покупать. Как подстраивается к этому e-commerce Россияне стали меньше покупать. Как подстраивается к этому e-commerce Инструкции Pro Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу Статьи Pro Безответственные инвестиции: почему бизнес взбунтовался против ESG Безответственные инвестиции: почему бизнес взбунтовался против ESG Статьи Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи

В начале мая о возможной сделке Сбербанка и «Байтерека» писал Frank RG со ссылкой на финансиста, чей банк интересовался активами «россиян» в Казахстане.

Издание сообщало, что «Байтерек» может приобрести Сбербанк Казахстан совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). При этом еще один источник, знакомый с ходом переговоров по продаже казахстанских активов Сбербанка, отмечал, что сейчас ЕБРР не может напрямую купить у Сбербанка «дочку», потому может присоединиться к сделке на втором этапе.

Собеседники издания подчеркивали, что, по их предположениям, сумма сделки не превысит 0,3–0,5 капитала, что составляет около $250–425 млн. Важным условием выхода Сбербанка с рынка Казахстана является возможность вернуть межбанковские кредиты (МБК) на 150 млрд руб. — на этом настаивает российский банк, писал Frank RG.

Страны Запада ввели против Сбербанка несколько пакетов санкций. В начале апреля США заморозили активы банка и запретили американским гражданам вести с ним бизнес.

Великобритания заблокировала корреспондентские счета Сбербанка. В конце мая страны ЕС согласовали отключение «Сбера» от межбанковской системы обмена данными SWIFT. Это произошло 14 июня. В Сбербанке отметили, что это не повлияет на текущую ситуацию в международных расчетах.