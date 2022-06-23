Сбербанк начал переговоры по продаже «дочки» в Казахстане «Байтереку»
Холдинг «Байтерек», принадлежащий казахстанскому правительству, ведет переговоры о покупке у Сбербанка его дочернего банка в республике — Сбербанка Казахстан. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова, передает LS.
Она напомнила, что данная кредитная организация попала под санкции и не может проводить операции в иностранной валюте.
«В связи с этим Сбербанк России принял решение о продаже своей «дочки» в Казахстане и в настоящее время ведет переговоры с холдингом «Байтерек» по этому вопросу», — отметила Абылкасымова.
По ее словам, детали сделки озвучат ближе к дате ее завершения. Если она состоится, то покупатель получит 100% акций, подчеркнула глава агентства. «Это не потребует получения новой банковской лицензии и не значит, что появится новый банк. Он просто сменит акционера», — пояснила Абылкасымова.
РБК направил запрос в Сбербанк.
Согласно постановлению казахстанского правительства, «Байтерек» может приобрести 12 838 826 простых акций Сбербанка Казахстан. Обсуждение документа продлится до 8 июля.
В начале мая о возможной сделке Сбербанка и «Байтерека» писал Frank RG со ссылкой на финансиста, чей банк интересовался активами «россиян» в Казахстане.
Издание сообщало, что «Байтерек» может приобрести Сбербанк Казахстан совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). При этом еще один источник, знакомый с ходом переговоров по продаже казахстанских активов Сбербанка, отмечал, что сейчас ЕБРР не может напрямую купить у Сбербанка «дочку», потому может присоединиться к сделке на втором этапе.
Собеседники издания подчеркивали, что, по их предположениям, сумма сделки не превысит 0,3–0,5 капитала, что составляет около $250–425 млн. Важным условием выхода Сбербанка с рынка Казахстана является возможность вернуть межбанковские кредиты (МБК) на 150 млрд руб. — на этом настаивает российский банк, писал Frank RG.
Страны Запада ввели против Сбербанка несколько пакетов санкций. В начале апреля США заморозили активы банка и запретили американским гражданам вести с ним бизнес.
Великобритания заблокировала корреспондентские счета Сбербанка. В конце мая страны ЕС согласовали отключение «Сбера» от межбанковской системы обмена данными SWIFT. Это произошло 14 июня. В Сбербанке отметили, что это не повлияет на текущую ситуацию в международных расчетах.