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Война санкций ,  
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Сбербанк начал переговоры по продаже «дочки» в Казахстане «Байтереку»

Власти Казахстана подтвердили обсуждение сделки по продаже «дочки» Сбербанка «Байтереку»
Сбербанк и казахстанский холдинг «Байтерек» обсуждают продажу «дочки» российского банка в Казахстане. Это не потребует получения новой банковской лицензии — банк только сменит акционера
Сбербанк SBER ₽135,9 +2,1% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Холдинг «Байтерек», принадлежащий казахстанскому правительству, ведет переговоры о покупке у Сбербанка его дочернего банка в республике — Сбербанка Казахстан. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова, передает LS.

Она напомнила, что данная кредитная организация попала под санкции и не может проводить операции в иностранной валюте.

«В связи с этим Сбербанк России принял решение о продаже своей «дочки» в Казахстане и в настоящее время ведет переговоры с холдингом «Байтерек» по этому вопросу», — отметила Абылкасымова.

По ее словам, детали сделки озвучат ближе к дате ее завершения. Если она состоится, то покупатель получит 100% акций, подчеркнула глава агентства. «Это не потребует получения новой банковской лицензии и не значит, что появится новый банк. Он просто сменит акционера», — пояснила Абылкасымова.

РБК направил запрос в Сбербанк. 

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Согласно постановлению казахстанского правительства, «Байтерек» может приобрести 12 838 826 простых акций Сбербанка Казахстан. Обсуждение документа продлится до 8 июля.

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В начале мая о возможной сделке Сбербанка и «Байтерека» писал Frank RG со ссылкой на финансиста, чей банк интересовался активами «россиян» в Казахстане.

Издание сообщало, что «Байтерек» может приобрести Сбербанк Казахстан совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). При этом еще один источник, знакомый с ходом переговоров по продаже казахстанских активов Сбербанка, отмечал, что сейчас ЕБРР не может напрямую купить у Сбербанка «дочку», потому может присоединиться к сделке на втором этапе.

Собеседники издания подчеркивали, что, по их предположениям, сумма сделки не превысит 0,3–0,5 капитала, что составляет около $250–425 млн. Важным условием выхода Сбербанка с рынка Казахстана является возможность вернуть межбанковские кредиты (МБК) на 150 млрд руб. — на этом настаивает российский банк, писал Frank RG.

Страны Запада ввели против Сбербанка несколько пакетов санкций. В начале апреля США заморозили активы банка и запретили американским гражданам вести с ним бизнес.

Великобритания заблокировала корреспондентские счета Сбербанка. В конце мая страны ЕС согласовали отключение «Сбера» от межбанковской системы обмена данными SWIFT. Это произошло 14 июня. В Сбербанке отметили, что это не повлияет на текущую ситуацию в международных расчетах.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
«Сбербанк» Казахстан продажа «дочка»

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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