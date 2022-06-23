Baring Vostok решил продать долю в крупнейшем коллекторе России

Инвестфонд Baring Vostok, основанный Майклом Калви, ищет покупателей на долю в коллекторской компании ПКБ. Переговоры перезапустились после начала военной операции России на Украине, сейчас на актив есть несколько претендентов

Майкл Калви (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Фонд Baring Vostok, специализирующийся на инвестициях в Россию, намерен продать один из своих активов — долю в коллекторской компании «Первое клиентское бюро» (ПКБ, ранее называлось «Первое коллекторское бюро»), рассказали РБК три источника на рынке взыскания. ПКБ является одним из лидеров коллекторского рынка страны — агентство «Эксперт РА» оценивало его долю более чем в 10%. По оценкам S&P, это самая крупная компания в сегменте цессии — приобретения долгов физлиц у банков и МФО (доля 30%).

Переговоры подтвердил представитель Baring Vostok. По его словам, фонд еще в прошлом году начал изучать возможность реализации пакета, включая IPO и продажу стратегическому инвестору. «В настоящее время есть несколько претендентов на покупку ПКБ», — уточнил он. Представитель ПКБ отказался от комментариев.

Источники РБК утверждают, что в отличие от прошлогодних планов Baring Vostok сейчас речь идет о сделке в новом формате — прямой продаже доли. По их словам, переговоры активизировались весной, после начала российской военной операции на Украине и введения жестких западных санкций.

«Тогда (в прошлом году. — РБК) были планы на IPO. Они этого не скрывали — когда размещали свои облигационные займы, эти планы озвучивались. Была подготовка, был период road show (встречи с потенциальными инвесторами. — РБК) и планы потратить этот год на road show, нынешние акционеры хотели от своих пакетов избавиться по хорошей цене, ну или часть себе оставить. Но последние события в нашей стране изменили ситуацию — желание акционеров [продать] усилилось, но уже традиционным путем», — говорит один из источников на рынке.

«Они полгода ходили по всем инвестфондам и даже покупателя нашли перед началом военной операции, и деньги хорошие им предлагали. Но началось то, что началось», — указывает другой собеседник. «Там (в потенциальной сделке. — РБК) все не развалилось», — уточняет он, хотя не исключает, что претендент на актив мог смениться.

История ПКБ и связь с делом Калви ПКБ работает на российском рынке с 2005 года. В 2012-м в капитал компании вошли фонды группы Baring Vostok, выкупив 30% акций в процессе допэмиссии за 590 млн руб. Сейчас 100% ПКБ принадлежит FCB Holding Cooperatief U.A., зарегистрированной в Нидерландах. Как следует из ежеквартального отчета ПКБ, на конец 2021 года два фонда группы Baring Vostok косвенно владели 42,73 и 9,73% голосующих акций бюро. К крупным акционерам компании также относится фонд Da Vinci Capital (12,26%) и Сергей Власов (11,42%) — один из основателей ПКБ, бывший совладелец и предправления банка «Восточный экспресс» (потом банк «Восточный»), которым ранее владел Baring Vostok. Долей в банке «Восточный», которая изначально формировалась в том числе за счет проданных акций Власова, фонд Baring Vostok владел в 2010–2021 годах. В 2018 году возник корпоративный конфликт между основными акционерами «Восточного» (они объединили свои активы в один банк) — Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна, а в феврале 2019-го против основателей инвестфонда, бывших топ-менеджеров банка и гендиректора ПКБ Максима Владимирова было возбуждено уголовное дело. Вопросы следствия вызвала сделка по уступке кредита на 2,5 млрд руб., который банк «Восточный» выдал коллекторской компании ПКБ. Представители Baring Vostok связывали уголовное дело с акционерным конфликтом, вторая сторона это отрицала. В октябре 2020 года Baring Vostok и «Финвижн» заключили мировое соглашение, отозвали иски друг к другу, а банк «Восточный» сообщил, что ПКБ выплатит ему 2,5 млрд руб. для погашения ущерба по уголовному делу. Как развивалось дело Baring Vostok. Хронология Финансы В марте 2021-го «Восточный» был продан Совкомбанку. В августе того же года суд приговорил Майкла Калви к пяти с половиной годам лишения свободы условно (по информации Bloomberg, в 2022 году он уехал из России). Условные сроки также были вынесены другим фигурантам дела.

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Как и за сколько может быть продан пакет в ПКБ

Как следует из презентации ПКБ, на конец 2020 года компания вела работу в 300 городах России, ее клиентская база составляла 3,7 млн человек. Согласно отчетности по РСБУ, по итогам 2021 года чистые активы бюро выросли почти на треть (+32,4%), до 7,9 млрд руб. Выручка за тот же период составила 7,4 млрд руб. (+12,9% год к году), а чистая прибыль — 3,3 млрд руб. (+37%).

Вопрос цены за пакет в ПКБ — самый неоднозначный, считают собеседники РБК. «Если в лучшие годы действовал мультипликатор «выручка икс семь», то сейчас ситуация гораздо хуже. Акционеры, если они будут продавать, получат гораздо меньше, чем они могли рассчитывать в прошлом. Сейчас это максимум выручка икс два, а то, может, и просто выручка», — говорит источник на рынке взыскания.

Такой большой мультипликатор к выручке — это слишком оптимистичная оценка, полагает управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров: «Это в теории могло быть на каких-то западных рынках, в России это нереалистично. С такими коэффициентами может торговаться разве что модная ИT-компания». По словам эксперта, коллекторский бизнес в России воспринимается как социально неодобряемый, он находится под достаточно жестким регулированием.

«Две выручки — это абсолютный максимум, думаю, они могли бы продаться на уровне 1–1,5 выручки. После начала военной операции цена могла сдвинуться ближе к нижней оценке», — констатирует эксперт. Таким образом, стоимость пакета фондов Baring Vostok в ПКБ может составлять от 3,9 млрд до 7,8 млрд руб.

«Когда мы говорим фактически про топ-1 игрока на рынке, там все будет определяться не от какого-то конкретного параметра, а от ожиданий текущего акционера по возвратности инвестиций — по какой цене он готов расстаться со своим бизнесом. Важный актив коллекторов — это сеть, сотрудники-взыскатели, ИT-инфраструктура — эти активы играют роль, поэтому потенциальный покупатель может оценивать актив, исходя из этих параметров. Потенциальный частный покупатель может обратить внимание на рентабельность капитала, у ПКБ этот показатель очень высокий — больше 40%», — рассуждает Александров.

Директор группы корпоративных рейтингов «Эксперт РА» Игорь Чернов считает, что стоимость ПКБ есть смысл оценивать по дисконтированию прогнозируемых денежных потоков. Аналитик при этом указывает, что на оценку бизнеса ПКБ может давить ухудшение макроэкономической ситуации и ожидаемое снижение сборов в сегменте взыскания.

«Наличие иностранных собственников будет способствовать тому, что российские интересанты захотят получить дополнительный дисконт к оценке», — полагает Чернов.

Покупателем коллекторской компании может стать какой-то смежный игрок, например банк, допускает Александров. Чернов же считает, что актив «может быть интересен не только и не столько банкам, а просто разного рода инвесторам как работающий крупный в своей нише бизнес».

Продажа доли в ПКБ может потребовать от Baring Vostok согласования сделки в специальной правительственной комиссии — с марта в России действуют ограничения для нерезидентов на продажу акций. «ПКБ — это НАО, то есть непубличное акционерное общество. Если бы компания была зарегистрирована как ООО, то никаких проблем бы не было, но в случае ПКБ сделку нельзя совершить в базовом варианте, необходимо будет специальное разрешение правительственной комиссии», — отмечает Александров. Представитель Baring Vostok заверил, что при заключении сделки будут получены «все необходимые регуляторные разрешения».