На Украине предложили ограничить денежные переводы между физлицами

Украинский Центробанк готовится ограничить денежные переводы между физлицами — в месяц можно будет отправить в общей сложности 100 тыс. грн, ограничат и число переводов — не более 30. Входящие переводы оставят без лимитов

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Нацбанк Украины рассматривает возможность ограничения исходящих P2P-переводов (проводятся напрямую через сервисы или приложения) между физлицами до 30 раз в месяц и с лимитом 100 тыс. грн (примерно 226 тыс. руб. по курсу Банка России на 23 мая), сообщило агентство Liga со ссылкой на заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника.

Ограничения решили ввести после апрельского решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по противодействию нелегальному игорному бизнесу. Лимиты могут установить в течение месяца. Ограничивать входящие транзакции не планируется, чтобы не усложнять деятельность, к примеру, волонтерам. При наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут и увеличивать.

«По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже», — рассказал замглавы ЦБ Украины Дмитрий Олейник.

По данным украинского регулятора, объемы подобных теневых переводов могут составлять миллиарды гривен. Для этого применяются карточки физлиц, которые сознательно предоставляют злоумышленникам свои персональные данные. Таким образом, аферисты через карточки пенсионеров или студентов, у которых доход в месяц составляет всего несколько тысяч гривен, могут проводить платежные операции на миллионы гривен за день.

ЦБ Украины фиксирует с осени 2023 года аномальный рост объемов P2P-переводов и рост количества карточек, с которых осуществляются такие переводы, а также средних сумм перевода у отдельных банков-эмитентов.

Так, один из крупнейших банков сообщил украинскому регулятору, что более 10 тыс. клиентов только за октябрь—декабрь 2023 года намеренно предоставляли мошенникам доступ к своим банковским реквизитам. Другой банк обнаружил более 4 тыс. скомпрометированных карт за тот же период.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в марте заявил, что у 90% украинских солдат в зоне конфликта есть проблемы с казино или со ставками на спорт. По его словам, они проигрывают деньги, затем берут кредиты. Депутат предложил запретить военнослужащим ставки и казино и внести их в специальные реестры.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает запрет на доступ к онлайн-казино для военнослужащих и ряд других мер во избежание игровой зависимости, включая запрет регистрации организатором онлайн-казино нескольких аккаунтов для одного игрока и обязательство для организаторов онлайн-казино устанавливать лимит расходов для игрока перед началом игры на определенный период.