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Военная операция на Украине ,  
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Депутат Рады заявил об увлечении 90% солдат ВСУ онлайн-казино и ставками

Депутат Рады Гончаренко заявил об увлечении солдат ВСУ онлайн-казино и ставками
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные проигрывают деньги в онлайн-казино и на спортивных ставках, вместо того чтобы беречь их на будущее, рассказал депутат Гончаренко. Он предложи агитировать солдат вкладывать средства в жилье через ипотеку
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинские солдаты играют в онлайн-казино и делают ставки на спорт (беттинг) и проигрывают деньги, вместо того чтобы оставлять их на будущее, заявил в телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность»).

«Девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом. Деньги проигрываются. Затем берут кредиты. И так по кругу», — пишет депутат.

По его мнению, сейчас это «уничтожает моральное состояние военных», а потом создаст проблемы для их мирной жизни, поскольку полученные в период боевых действий деньги будут проиграны, у них ничего не будет, хотя солдаты могли бы купить на них квартиры или инвестировать.

Гончаренко предложил запретить военнослужащим беттинг и казино, внести их в специальные реестры. Также для них следует создать специальные условия по ипотеке в рамках льготной программы «єОселя» (оселя — жилье по-украински) и агитировать брать ее.

Депутат отметил, что зарплата на передовой «условно» составляет 60–120 тыс. грн (примерно 140–280 тыс. руб. по курсу на момент публикации), то есть в год военный может получать от 700 тыс. грн (1,65 млн руб.). Из них он может оставлять 200 тыс. грн «на жизнь» (470 тыс. руб.), оставшиеся 500 тыс. грн (1,17 млн руб.) — на ипотеку, и так за год-три ее можно выплатить.

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Политика
Фото:София Гатилова / Reuters

Как пишет «Политика страны», на «эпидемию игромании» в ВСУ также обратил внимание общественности солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко. Он высказался за введение реестра игроков, чтобы ограничить доступ к подобным сервисам тем, кто «получает зарплату из воинских частей».

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Кроме того, издание сообщает о двух случаях, когда граждане Украины, собиравшие деньги на помощь ВСУ, в итоге тратили эти средства в онлайн-казино. В Кривом Роге девушка таким образом израсходовала 1,2 млн грн (2,8 млн руб.), мужчина в Харьковской области — 150 тыс. грн (350 тыс. руб.). Обоими делами занимается прокуратура.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ВСУ казино Ставки Украина солдаты военнослужащие
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