ЦБ назвал недопустимыми суточные лимиты на переводы самому себе

ЦБ назвал недопустимыми суточные лимиты при бесплатных переводах самим себе между разными банками в пределах 30 млн руб. Банк может дать клиенту возможность самому вводить ограничения на операции со счетами и отменять их

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Банки не могут вводить суточные лимиты на бесплатные переводы граждан самим себе в пределах 30 млн руб., заявил Центробанк.

В информационном письме регулятора говорится, что введение ограничений на размер или количество таких операций не соответствует ст. 29 Закона о банках и банковской деятельности (процентные ставки по кредитам, вкладам и комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации).

В ЦБ отметили, что банк может дать клиенту возможность самому ограничить размер и число операций по его счетам в течение дня или месяца «с обеспечением возможности отмены такого ограничения по инициативе клиента тем же способом, каким будет выражена воля клиента на такое ограничение».

Поправки в законодательство, в соответствии с которыми россияне могут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн руб. в месяц без комиссии, вступили в силу 1 мая. Требования распространяются на операции по номеру счета, а также по номеру телефона через Систему быстрых платежей.

При этом из условий переводов Сбербанка по состоянию на начало мая следовало, что дневные ограничения на переводы в банке продолжали действовать. Клиенты могли переводить до 30 млн руб. в месяц без комиссии при соблюдении суточного лимита в размере не более 2 млн руб. в день. Сейчас на сайте «Сбера» говорится, что по умолчанию суточный лимит у каждого клиента составляет 1 млн руб., но его можно увеличить до 30 млн руб. в приложении, подтвердив решение при помощи биометрии.