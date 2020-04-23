СМИ узнали о просьбе ЦБ к Минэку сдержать публичную активность Глазьева

По данным «Интерфакса», регулятор считает, что заявления Глазьева «несут репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России». Ранее он предложил ввести налог на валютообменные операции и обвинил ЦБ в падении рубля

Фото: Андрей Епихин / ТАСС

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором раскритиковал действия министра Евразийской экономической активности (ЕЭК) и бывшего советника президента Сергея Глазьева, а также попросил министерство сдерживать его информационную активность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из ведомств. Информацию «Ведомостям» подтвердил собеседник, знакомый с перепиской.

По данным «Интерфакса», обращение регулятора связано с опубликованным 14 апреля сообщением ЕАК о том, что комиссия в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рассматривает меры макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС.

К релизу прилагалось заявление Глазьева, в котором он предложил принять ряд мер по стабилизации, в том числе для «нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля». Министр также выдвинул идею о вводе в ЕАЭС налога на неторговые валютообменные операции, чтобы ограничить вывозы капитала за рубеж, а сборы от налога использовать в общих целях.

Как пишет агентство, вскоре после этой публикации ЦБ обратился к Минэкономразвития. В письме регулятора, как утверждает собеседник, говорится, что представленная Глазьевым информация неточная и содержит ряд искажений, «что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России». ЦБ предложил ведомству «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как члена коллегии ЕЭК от России, привел собеседник агентства выдержку из обращения.