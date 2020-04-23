Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 22 апр, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 22 апр, 13:52
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США Политика, 01:55 Центр «Проектория» внесли в список иноагентов Политика, 00:57 СМИ узнали о просьбе ЦБ к Минэку сдержать публичную активность Глазьева Финансы, 00:54 «Шоколадница» допустила сценарий с закрытием половины кафе из-за кризиса Бизнес, 00:35 Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции Финансы, 00:01 Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде Бизнес, 00:01 Пандемия и кризис вынудили россиян вспомнить об экономии Pro, 00:01 Депутаты Госдумы предложили прекратить блокировку Telegram Политика, 22 апр, 23:59 В Москве умерли еще 27 человек с коронавирусом Общество, 22 апр, 23:25 Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций Общество, 22 апр, 23:07 Путин уволил заместителя Бастрыкина Политика, 22 апр, 23:04 Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории Общество, 22 апр, 22:37 Президент клуба НХЛ назвал дату возобновления сезона Спорт, 22 апр, 22:32 В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн Общество, 22 апр, 22:30
Антикризисные меры ,  
0 

СМИ узнали о просьбе ЦБ к Минэку сдержать публичную активность Глазьева

По данным «Интерфакса», регулятор считает, что заявления Глазьева «несут репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России». Ранее он предложил ввести налог на валютообменные операции и обвинил ЦБ в падении рубля
Фото: Андрей Епихин / ТАСС
Фото: Андрей Епихин / ТАСС

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором раскритиковал действия министра Евразийской экономической активности (ЕЭК) и бывшего советника президента Сергея Глазьева, а также попросил министерство сдерживать его информационную активность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из ведомств. Информацию «Ведомостям» подтвердил собеседник, знакомый с перепиской.

По данным «Интерфакса», обращение регулятора связано с опубликованным 14 апреля сообщением ЕАК о том, что комиссия в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рассматривает меры макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС.

Глазьев обвинил ЦБ и финансовых роботов в обвале рубля
Финансы

К релизу прилагалось заявление Глазьева, в котором он предложил принять ряд мер по стабилизации, в том числе для «нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля». Министр также выдвинул идею о вводе в ЕАЭС налога на неторговые валютообменные операции, чтобы ограничить вывозы капитала за рубеж, а сборы от налога использовать в общих целях.

Как пишет агентство, вскоре после этой публикации ЦБ обратился к Минэкономразвития. В письме регулятора, как утверждает собеседник, говорится, что представленная Глазьевым информация неточная и содержит ряд искажений, «что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России». ЦБ предложил ведомству «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как члена коллегии ЕЭК от России, привел собеседник агентства выдержку из обращения.

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экономика
Сергей Глазьев

В ЦБ, Минэкономразвития и ЕЭК «Интерфаксу» не прокомментировали ситуацию. Пресс-секретарь Минэкономразвития не стал комментировать РБК эту тему, связаться с Глазьевым РБК не удалось.

16 апреля Глазьев заявил, что мартовское падение курса рубля объясняется не только действиями спекулянтов, которые используют при торговле биржевых роботов, но и отсутствием противодействия со стороны ЦБ. По словам министра ЕАК, падение можно было бы предотвратить, если бы Центробанк «исполнял свою конституционную обязанность по обеспечению устойчивого курса национальной валюты». Он также привел в пример валюту Саудовской Аравии — риал, курс которой почти не изменился после падения цен на нефть из-за развала сделки ОПЕК+ в начале марта.

Глазьев не раз критиковал политику Банка России. В 2015 году будучи советником президента он заявил, что действия ЦБ привели к тому, что инвесторы перестали вкладывать средства в реальный сектор экономики и переключились на валютные спекуляции, которые подрывают курс рубля. Год спустя он назвал денежно-кредитную политику регулятора «экономическим самоубийством» и оценил потери от нее более чем в 10 трлн руб.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Анна Гальчева
Теги: Сергей Глазьев, Центробанк, Минэкономики
Материалы по теме
Советник Путина заявил о провале политики Банка России
Финансы
Глазьев оценил потери России от «безрассудной» политики ЦБ в 10 трлн руб.
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter