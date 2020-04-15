Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

По мнению экс-советника президента, в падении курса российской валюты виноваты биржевые спекулянты. «Наказать» их он предлагает с помощью специального налога

Сергей Глазьев (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Экс-советник президента и министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза налог на валютнообменные операции. Эта идея прописана в его докладе «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС» (*pdf).

Глазьев в докладе связывает девальвацию рубля с действиями спекулянтов. По его мнению, стабилизировать валютный рынок, чьи колебания мешают взаимной торговле и инвестициям, можно, если ввести налог на операции по обмену валюты, которые не связаны с торговой деятельностью.

«Следует принять общепринятые в мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля. С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях», — говорится в докладе.

Установить размер налога на такие операции министр предлагает в размере 0,01%. По его оценке, это даст бюджету союза порядка 30 млрд руб. в год. Эти средства можно было бы направить на финансирование целевых программ, полагает он.

В числе прочих предложений Глазьева: