Сбербанк добавил в мобильное приложение денежные открытки

Сбербанк обновил мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», добавив, в частности, денежные «Открытки» и раздел с финансовыми советами. Об этом рассказал руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Святослав Островский, сообщает корреспондент РБК.

«Открытки» представляют собой анимированные и озвученные изображения, к которым можно приложить денежный перевод и пожелание. Среди более 50 вариантов есть открытки с героями «Союзмультфильма», популярными исполнителями 1990-х годов и сказочными персонажами. Они доступны с 1 октября как для пользователей iOS, так и для Android.

Островский отметил, что сервис «Диалоги» в приложении Сбербанка набирает популярность. В нем пользователи переписываются друг с другом и отправляют стикеры со СберКотом, а также могут переводить деньги в чате.

«Теперь мы даем клиентам нечто большее — возможность дарить эмоции своим родным, близким, друзьям. Для этого мы создали уникальные денежные «Открытки», в которых бережно перенесли образы отечественной культуры в цифровую среду», — добавил Островский.

Помимо этого, для пользователей iPhone появился раздел «Рекомендации», в котором публикуются финансовые советы, персональные предложения и инструкции по работе с приложением. В приложении также начнут отображать полный список операций клиентов, в том числе покупки в магазинах и снятие наличных с карты. Расширен раздел оплаты штрафов ГИБДД.

В середине февраля Сбербанк запустил мессенджер на базе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», в котором также можно совершать покупки, заказывать такси и искать мастеров из проверенных банком компаний. В конце сентября Сбербанк запустил собственного оператора связи «СберМобайл», который начал работать в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.