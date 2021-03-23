ЦБ описал облик новой сторублевки
Банк России принял решение изменить облик банкноты 100 руб.: место квадриги Аполлона на Большом театре займут другие достопримечательности столицы.
«Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублевой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и др.», — говорится в комментарии зампреда ЦБ Михаила Алексеева, присланном в РБК пресс-службой Банка России.
Как уточнил источник, близкий к Банку России, на новой купюре 100 руб. не будет квадриги Аполлона. В 2014 году один из депутатов Госдумы просил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину изменить дизайн сторублевки, ссылаясь на то, что на банкноте можно разглядеть гениталии статуи Аполлона. Однако первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский тогда идею депутата отверг.