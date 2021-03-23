ЦБ описал облик новой сторублевки

Во вторник, 23 марта, стало известно, что ЦБ принял решение обновить дизайн находящихся в обращении банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб. При этом на четырех из шести банкнот появятся виды новых городов, а Москва (100 руб.) и Санкт-Петербург (50 руб.) хотя и сохранят свои места, но вынуждены будут «потесниться». После модернизации на оборотной стороне всех банкнот появятся изображения достопримечательностей соответствующих федеральных округов.

Таким образом, уже сейчас известно, что с оборотной стороны сторублевки исчезнет изображение здания Большого театра, а его место займут достопримечательности Центрального федерального округа (ЦФО). Но какие именно — пока не сообщается.

«Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже», — пояснил Алексеев.

Выбор символов регионов, достойных того, чтобы попасть на банкноты, предстоит сделать совету директоров ЦБ на основе рекомендаций специально созданных рабочих групп экспертов.

«Пока мы не планируем народное голосование, потому что не всегда эта практика эффективна в таком деликатном деле», — добавил зампред ЦБ.