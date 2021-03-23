ЦБ описал облик новой сторублевки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 75,36 (+0,75) Инвестиции, 13:47
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 89,77 (+1,11) Инвестиции, 13:47
Лукашенко назвал стоимость российской вакцины от COVID для Белоруссии Общество, 16:50 В Петербурге вынесли первый приговор участнику протестов 23 января Общество, 16:45 Домодедово начало выдавать сертификаты о вакцинации на английском языке Общество, 16:45 Суд арестовал главу «Биотэк» Шпигеля по делу о взятке для губернатора Политика, 16:44 За что вручают премии малому бизнесу РБК и Альфа-Банк, 16:29 Моргенштерн стал торговой маркой Стиль, 16:27 В России введут новый порядок защиты диссертаций Общество, 16:27 Депутаты предложили блокировать работающие с онлайн-казино сайты Финансы, 16:25 Мурашко заявил о «немного отступившем» коронавирусе в России Общество, 16:22 Как оценить игровую компанию без выручки — четыре способа Pro, 16:20 Консульство в Страсбурге ответило на сообщения о краже велосипедов Общество, 16:13 Охрана ЦСКА повалила журналиста на землю во время съемки приезда Олича Спорт, 16:12 СМИ узнали о вызове посла России в МИД Турции из-за ситуации в Идлибе Политика, 16:07 Рок-группа «Пасош» приостановила деятельность из-за обвинений в абьюзе Стиль, 16:06
Финансы ,  
0 

ЦБ описал облик новой сторублевки

С оборотной стороны сторублевки исчезнет изображение здания Большого театра, а на лицевой появятся Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие символы столицы
Доллар/Рубль USD/RUB ₽75,918 +1,3% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽90,158 +0,82% Купить
Фото: Svancara Petr / ZUMA / ТАСС
Фото: Svancara Petr / ZUMA / ТАСС

Банк России принял решение изменить облик банкноты 100 руб.: место квадриги Аполлона на Большом театре займут другие достопримечательности столицы.

«Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублевой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и др.», — говорится в комментарии зампреда ЦБ Михаила Алексеева, присланном в РБК пресс-службой Банка России.

Video

Как уточнил источник, близкий к Банку России, на новой купюре 100 руб. не будет квадриги Аполлона. В 2014 году один из депутатов Госдумы просил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину изменить дизайн сторублевки, ссылаясь на то, что на банкноте можно разглядеть гениталии статуи Аполлона. Однако первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский тогда идею депутата отверг.

Во вторник, 23 марта, стало известно, что ЦБ принял решение обновить дизайн находящихся в обращении банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб. При этом на четырех из шести банкнот появятся виды новых городов, а Москва (100 руб.) и Санкт-Петербург (50 руб.) хотя и сохранят свои места, но вынуждены будут «потесниться». После модернизации на оборотной стороне всех банкнот появятся изображения достопримечательностей соответствующих федеральных округов.

ЦБ объявил о замене городов на российских банкнотах
Финансы
Фото:Замир Усманов / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg

Таким образом, уже сейчас известно, что с оборотной стороны сторублевки исчезнет изображение здания Большого театра, а его место займут достопримечательности Центрального федерального округа (ЦФО). Но какие именно — пока не сообщается.

«Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже», — пояснил Алексеев.

Выбор символов регионов, достойных того, чтобы попасть на банкноты, предстоит сделать совету директоров ЦБ на основе рекомендаций специально созданных рабочих групп экспертов.

«Пока мы не планируем народное голосование, потому что не всегда эта практика эффективна в таком деликатном деле», — добавил зампред ЦБ.

Авторы
Евгения Чернышова, Евгений Калюков
ЦБ банкноты
Материалы по теме
ЦБ объявил о замене городов на российских банкнотах
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter