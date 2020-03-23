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Глава Верховного суда вмешался в спор Евгения Гинера и «Росгосстраха»

Вячеслав Лебедев считает, что экономическая коллегия Верховного суда ошибочно заблокировала спор между «Капитал Лайф» Евгения Гинера и «Росгосстрахом». Он попросил президиум отправить разбирательство на новое рассмотрение
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев вмешался в спор между страховой компанией «Россгострах» и страховщиком жизни «Капитал Лайф», следует из карточки дела. В декабре судебная коллегия Верховного суда заблокировала тяжбу страховщиков о товарных знаках, в которой РГС требовал с «Капитал Лайфа» 151 млрд руб. Теперь Лебедев попросил президиум Верховного суда отменить это решение, говорится в представлении Лебедева, внесенном им в президиум ВС.

Судебная коллегия ВС допустила «фундаментальные» нарушения норм процессуального права, отмечается в представлении: «Они повлияли на законность обжалуемого судебного постановления и лишили истца возможности осуществления прав, гарантированных Арбитражным процессуальным кодексом, в том числе права на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон».

Председатель Верховного суда вправе внести представление о пересмотре судебных постановлений для устранения фундаментальных нарушений норм права, которые повлияли на законность обжалуемых судебных постановлений, объясняет партнер TA Legal Consulting Марат Агабалян. «Лебедев, насколько мне известно, впервые воспользовался таким правом, — добавил он. — Я думаю, что, если председатель ВС поднял этот вопрос, президиум ВС, в заседании которого Лебедев не должен участвовать, скорее всего, будет тем или иным образом учитывать его позицию».

До президиума Верховного суда дела в сфере экономической деятельности, как правило, не доходили, а процесс обжалования заканчивался в коллегии по экономическим спорам, говорит партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. «В этой связи представление, написанное Лебедевым, да еще и в сфере экономического правосудия, — явление пока уникальное, но практикующие в этой сфере юристы надеются, что оно не останется единичным», — заключает он.

Как появился спор

Предметом разбирательства стало использование компанией «РГС Жизнь» (прошлое название «Капитал Лайф») товарных знаков «Росгосстраха» при продаже полисов страхования жизни. Основатель «Росгосстраха» Данил Хачатуров начал переговоры о продаже компании банку «Открытие» Вадима Беляева в 2016 году: в сделку не входили «РГС Жизнь» и ряд активов группы РГС. На момент сделки считалось, что страховщика жизни контролирует партнер Хачатурова Алхас Сангулия.

В феврале 2017 года «Росгосстрах» и «РГС Жизнь» заключили договор об использовании 13 товарных знаков РГС, ежеквартальное вознаграждение за них составило 195 тыс. руб. В августе 2017 года сделка по продаже РГС закрылась, но вскоре Центральный банк забрал «Открытие» на санацию и вместе с ним стал собственником «Росгосстраха». Новое руководство начало оспаривать сделки, которые проводились до продажи РГС. В частности, договор о товарных знаках РГС посчитал заключенным на нерыночных условиях. Глава «Открытия» Михаил Задорнов говорил, что в «Росгосстрахе» «воровство царило сверху донизу».

В 2018 году президент футбольного ЦСКА Евгений Гинер объявил, что уже несколько лет является владельцем «РГС Жизни», одновременно компания сменила название на «Капитал Лайф». Гинер позднее говорил «Ведомостям», что заходил в бизнес при условии, что у компании будет «возможность использовать бренд и, главное, продавать «Жизнь» через «Росгосстрах» и «Открытие». Со стороны госбанка, по его словам, «пошел жесткий шантаж, ультиматумы, одностороннее нарушение всех обязательств, судебные иски с абсурдными суммами претензий в сотни миллиардов рублей и неадекватные заявления в СМИ».

«Росгосстрах» в июне 2018 года подал заявление в Арбитражный суд Москвы об отмене договоров о товарных знаках и взыскании с «Капитал Лайфа» 2,6 млрд руб. за незаконное обогащение. Кроме того, страховая компания потребовала компенсацию 148 млрд руб. за нарушение своих прав на товарные знаки. Первая инстанция и апелляция отказали «Росгосстраху», он проигрывал суды и по другим претензиям. Интересы РГС представляет инвестиционная компания А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана). В июне 2019 года председатель совета директоров «Альфа-Групп» Петр Авен в письме президенту Владимиру Путину жаловался на то, что суды принимают «единообразные» решения.

Уже осенью кассационная инстанция — суд по интеллектуальным правам (СИП) — поддержала «Росгосстрах» и отправил дело на новое рассмотрение. СИП решил, что в нижестоящих судах были нарушены принципы состязательности и равноправия сторон: «Росгосстраху» не дали провести экспертизу для установления рыночного размера лицензионного платежа, а суды не исследовали довод страховой компании о «сговоре» ее бывшего гендиректора и «РГС Жизни». Этот довод позволял «Росгосстраху» использовать срок исковой давности с момента, когда об этой сделке узнал новый гендиректор, а не с момента заключения договора. «Капитал Лайф» подал жалобу в Верховный суд, и экономическая коллегия встала на его сторону, отменив решение СИПа.

О чем написал глава ВС

Судья первой инстанции отказал в назначении экспертизы об убытках из-за договора и отклонил расчет «Росгосстраха» о рыночной стоимости права использования товарных знаков, «не указав, каким правовым нормам противоречит названный расчет и какими иными доказательствами может быть подтверждено причинение истцу убытков», считает Лебедев. Отказав в экспертизе, суд нарушил принципы состязательности — не обеспечил возможность представления истцом доказательств, поддержал Лебедев суд по интеллектуальным правам. Судебная коллегия, в свою очередь, ошибочно посчитала, что СИП вышел за пределы предоставленных ему полномочий, когда потребовал повторного исследования доказательств, заявил глава ВС.

Судебная коллегия также решила, что «Росгосстрах» ни в одной из инстанций не заявлял о «сговоре» бывшего гендиректора «Росгосстраха» и «РГС Жизни», но, по мнению Лебедева, вывод коллегии «не соответствует действительности». Такие заявления РГС делал и в суде первой инстанции, и в апелляции. Исходящий из этого вывод судебной коллегии о том, что СИП превысил свои полномочия, по словам председателя ВС, основан на «неправильном толковании и применении норм процессуального права». С выводами коллеги «согласиться нельзя», а ее определение «не может быть признано законным и обоснованным», подчеркнул Лебедев.

Председатель ВС в связи с этим попросил президиум отменить решения судебной коллегии, арбитража и апелляции, а решение СИП оставить в силе.

Что отвечают страховщики

  • Решение экономической коллегии «выбивалось из обычной судебной практики, создавало опасный прецедент, поскольку блокировало возможность участникам спора защищать свои интересы при новом рассмотрении с учетом полноценного исследования доказательств и доводов сторон», говорится в сообщении «Росгосстраха», поступившем в РБК. «Капитал Лайф» занимает «заведомо недобросовестную позицию» и «вводит суды и широкую общественность в заблуждение», сказал представитель страховщика.
  • «Эта циничная схема является еще одним элементом в череде выявленных фактов вывода активов РГС в 2017 году в пользу компаний Данила Хачатурова, включая «Капитал Лайф Страхование Жизни», которые сейчас расследуются правоохранительными органами», — передал РБК через пресс-службу член правления А1 Кирилл Бабаев. РГС и А1 рассчитывают, что президиум вернет дело на новое рассмотрение.
  • «Абсурдность предъявляемых «Росгосстрахом» претензий в 150 млрд руб. является очевидной всем участникам процесса с самого его начала. Мы готовы к любым новым рассмотрениям, так как заинтересованы, чтобы у наших оппонентов не осталось больше никаких возможностей для спекуляций на этой теме, в том числе процессуальных. Надо раз и навсегда закрыть им возможность использовать подобные претензии для ведения нечистоплотной конкурентной борьбы», — передал РБК через пресс-службу Евгений Гинер.
  • В пресс-службе «Капитал Лайфа» РБК сказали, что представление председателя «не содержит никаких решений или рекомендаций по фактической части спора». «А комментарии, которые распространяет в связи с этим истец, мы считаем неприемлемым манипулированием фактами и недопустимым давлением на суд. К сожалению, данную стратегию голословных публичных обвинений наши оппоненты применяют давно, не имея достаточных аргументов в правовом поле. Мы продолжим отстаивать свои интересы в соответствии с законодательством столько, сколько потребуется», — добавили там.
Автор: Павел Казарновский
Теги: «Росгосстрах», Евгений Гинер, Вячеслав Лебедев, «Альфа-Групп», Верховный суд
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