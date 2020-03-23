Глава Верховного суда вмешался в спор Евгения Гинера и «Росгосстраха»

Как появился спор

Предметом разбирательства стало использование компанией «РГС Жизнь» (прошлое название «Капитал Лайф») товарных знаков «Росгосстраха» при продаже полисов страхования жизни. Основатель «Росгосстраха» Данил Хачатуров начал переговоры о продаже компании банку «Открытие» Вадима Беляева в 2016 году: в сделку не входили «РГС Жизнь» и ряд активов группы РГС. На момент сделки считалось, что страховщика жизни контролирует партнер Хачатурова Алхас Сангулия.

В феврале 2017 года «Росгосстрах» и «РГС Жизнь» заключили договор об использовании 13 товарных знаков РГС, ежеквартальное вознаграждение за них составило 195 тыс. руб. В августе 2017 года сделка по продаже РГС закрылась, но вскоре Центральный банк забрал «Открытие» на санацию и вместе с ним стал собственником «Росгосстраха». Новое руководство начало оспаривать сделки, которые проводились до продажи РГС. В частности, договор о товарных знаках РГС посчитал заключенным на нерыночных условиях. Глава «Открытия» Михаил Задорнов говорил, что в «Росгосстрахе» «воровство царило сверху донизу».

В 2018 году президент футбольного ЦСКА Евгений Гинер объявил, что уже несколько лет является владельцем «РГС Жизни», одновременно компания сменила название на «Капитал Лайф». Гинер позднее говорил «Ведомостям», что заходил в бизнес при условии, что у компании будет «возможность использовать бренд и, главное, продавать «Жизнь» через «Росгосстрах» и «Открытие». Со стороны госбанка, по его словам, «пошел жесткий шантаж, ультиматумы, одностороннее нарушение всех обязательств, судебные иски с абсурдными суммами претензий в сотни миллиардов рублей и неадекватные заявления в СМИ».

«Росгосстрах» в июне 2018 года подал заявление в Арбитражный суд Москвы об отмене договоров о товарных знаках и взыскании с «Капитал Лайфа» 2,6 млрд руб. за незаконное обогащение. Кроме того, страховая компания потребовала компенсацию 148 млрд руб. за нарушение своих прав на товарные знаки. Первая инстанция и апелляция отказали «Росгосстраху», он проигрывал суды и по другим претензиям. Интересы РГС представляет инвестиционная компания А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана). В июне 2019 года председатель совета директоров «Альфа-Групп» Петр Авен в письме президенту Владимиру Путину жаловался на то, что суды принимают «единообразные» решения.

Уже осенью кассационная инстанция — суд по интеллектуальным правам (СИП) — поддержала «Росгосстрах» и отправил дело на новое рассмотрение. СИП решил, что в нижестоящих судах были нарушены принципы состязательности и равноправия сторон: «Росгосстраху» не дали провести экспертизу для установления рыночного размера лицензионного платежа, а суды не исследовали довод страховой компании о «сговоре» ее бывшего гендиректора и «РГС Жизни». Этот довод позволял «Росгосстраху» использовать срок исковой давности с момента, когда об этой сделке узнал новый гендиректор, а не с момента заключения договора. «Капитал Лайф» подал жалобу в Верховный суд, и экономическая коллегия встала на его сторону, отменив решение СИПа.

О чем написал глава ВС

Судья первой инстанции отказал в назначении экспертизы об убытках из-за договора и отклонил расчет «Росгосстраха» о рыночной стоимости права использования товарных знаков, «не указав, каким правовым нормам противоречит названный расчет и какими иными доказательствами может быть подтверждено причинение истцу убытков», считает Лебедев. Отказав в экспертизе, суд нарушил принципы состязательности — не обеспечил возможность представления истцом доказательств, поддержал Лебедев суд по интеллектуальным правам. Судебная коллегия, в свою очередь, ошибочно посчитала, что СИП вышел за пределы предоставленных ему полномочий, когда потребовал повторного исследования доказательств, заявил глава ВС.

Судебная коллегия также решила, что «Росгосстрах» ни в одной из инстанций не заявлял о «сговоре» бывшего гендиректора «Росгосстраха» и «РГС Жизни», но, по мнению Лебедева, вывод коллегии «не соответствует действительности». Такие заявления РГС делал и в суде первой инстанции, и в апелляции. Исходящий из этого вывод судебной коллегии о том, что СИП превысил свои полномочия, по словам председателя ВС, основан на «неправильном толковании и применении норм процессуального права». С выводами коллеги «согласиться нельзя», а ее определение «не может быть признано законным и обоснованным», подчеркнул Лебедев.

Председатель ВС в связи с этим попросил президиум отменить решения судебной коллегии, арбитража и апелляции, а решение СИП оставить в силе.

Что отвечают страховщики