Суд заново рассмотрит иск «Росгосстраха» к компании Гинера на ₽151 млрд

В апреле 2018 года Гинер объявил, что является бенефициаром «РГС Жизнь» уже два года и готовится провести ребрендинг компании: в итоге она получила название «Капитал Лайф». Сейчас Гинеру принадлежит в ней 9,99%, остальное у компании «Лайф-Инвест», контролирующейся кипрским офшором Datlodix Investments. Спустя два месяца «Рогосстрах» подал иск к тогда еще «РГС Жизнь» на 116 млрд руб. за использование товарного знака. Позднее сумма требований выросла до 151 млрд руб.
«Росгосстрах» заключил договор с «РГС Жизнь» об использовании 13 своих товарных знаков в 2017 году, еще при старых собственниках. Ежеквартальное вознаграждение за их использование составило 195 тыс. руб., по 15 тыс. за каждый. Однако после смены владельцев РГС на основе оценки стоимости «РГС Жизнь» указал, что вознаграждение за использование товарных знаков должно составлять 3,5% от выручки страховщика, или 2 млрд руб. за четвертый квартал 2017 года. Первоначально компания требовала расторгнуть договор и взыскать компенсацию в размере 148 млрд руб.
Арбитражный суд полностью отказал в удовлетворении иска. Судья посчитал, что поведение «Росгосстраха» после заключения лицензионного договора однозначно свидетельствовало о желании сохранить силу сделки. В арбитраже также указали, что в период с 2005 по 2017 год «Росгосстрах» заключал лицензионные договоры на похожих условиях с другими компаниями группы, например с «РГС Медицина», негосударственным пенсионным фондом РГС и другими. Апелляционная инстанция подтвердила эту позицию. Однако 5 сентября кассация это решение отменила.
Другие процессы и письмо Путину
«Росгосстрах» ведет несколько судебных дел с бывшими владельцами. Сопровождает процессы A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», которое занимается в том числе процессом о товарном знаке «Росгосстраха». Помимо иска к «Капитал Лайфу» РГС судится с компаниями Хачатурова, которые перед продажей страховщика «Открытию» провели сделки со структурами РГС почти на 1,5 млрд руб. В разных процессах «Росгосстрах» пытается признать сделки недействительными и вернуть деньги. Суды в основном отказывали ему.
В апреле совладелец Альфа-банка Петр Авен написал Владимиру Путину и раскритиковал в своем письме решения судов, обвинив их в игнорировании основ законодательства, сообщили «Ведомости». После этого одно из дел было направлено на рассмотрение в коллегию по экономическим спорам Верховного суда, а по еще одному кассация отменила решения нижестоящих судов. Летом действия бывшего руководства «Росгосстраха» в этих эпизодах начало проверять МВД, писал РБК. Адвокат Хачатурова Алексей Мельников говорил, что все сделки подтверждены аудиторами.
«Сегодняшнее решение суда по интеллектуальным правам еще раз подчеркивает, что сугубо формальный подход к исследованию обстоятельств дела является недопустимым», — сказал РБК адвокат «А1» Кирилл Ермоленко. После отправки дела на новое рассмотрение «суды еще более внимательно подойдут к оценке действий бывшего руководства РГС», заявил он.
Этот иск, «безусловно, войдет в историю страховой и судебной практики в России как самый абсурдный и при этом один из самых долгих в рассмотрении», передал РБК через представителя Евгений Гинер. «Сначала истец затягивал процесс как мог по разным надуманным поводам. Теперь суд по интеллектуальной собственности (СИП) решил отправить дело по кругу на новое рассмотрение, несмотря на ранее принятые решения и арбитражных судов, и самого СИПа», — отметил он. Юристы «Капитал Лайфа» изучат возможность обжалования решения, «но и встреча по этому поводу в суде первой инстанции нас не беспокоит — мы абсолютно уверены в своей правоте и готовы доказывать это в судах любых инстанций столько, сколько потребуется», добавил Гинер.