Суд заново рассмотрит иск «Росгосстраха» к компании Гинера на ₽151 млрд

«Росгосстрах» пытался взыскать 151 млрд руб. с компании «Капитал Лайф» Евгения Гинера, но проиграл в двух инстанциях. Кассационная инстанция отменила их решения, и теперь иск рассмотрят повторно

Евгений Гинер (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Группа «Росгосстрах» (РГС) выиграла кассацию по иску на 151 млрд руб. к «РГС Жизнь» (теперь называется «Капитал Лайф Страхование Жизни») за использование своего товарного знака. Такое решение принял суд по интеллектуальным правам, следует из данных картотеки арбитражных дел. Причины, по которым суд принял такое решение, пока не известны — мотивировочная часть документа еще не готова.

Ответчиком по иску выступает компания «Капитал Лайф Страхование Жизни», которая не входит в группу. Ее конечным бенефициаром называл себя бизнесмен и владелец футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

Спор за «РГС Жизнь»

«РГС Жизнь» в группе РГС была организована как отдельное юридическое лицо, и, как и сама страховая компания, принадлежала Данилу Хачатурову. В 2016 году он продал страховщика жизни, а новым владельцем был указан партнер бизнесмена Алхас Сангулия. Благодаря этому в 2017 году при продаже «Росгосстраха» банку «ФК Открытие» страховщик жизни в сделку не вошел.

Вскоре Центральный банк забрал «Открытие» на санацию, а вместе с ним и «Росгосстрах». У новых госсобственников появились претензии к бывшим владельцам компании. Глава «Открытия» Михаил Задорнов причиной финансовых неудач РГС назвал то, что в компании «воровство царило сверху донизу». Хачатуров отвечал, что причиной финансового краха стали ошибки в госрегулировании рынка ОСАГО.