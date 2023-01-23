Йеллен выступила против чеканки монеты в $1 трлн ради спасения от дефолта

Глава Минфина США полагает, что руководство ФРС может просто не принять от ее ведомства монету в $1 трлн, даже если она будет выпущена

Джанет Йеллен (Фото: Al Drago / Getty Images)

Выпуск монеты номиналом в $1 трлн нельзя считать реальным способом избежать дефолта, уверена глава Минфина США Джанет Йеллен, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ). По ее словам, даже если администрация президента Джо Байдена решится на такую меру, план вряд ли будет одобрен руководством Федеральной резервной системы, выполняющей в США функции Центрального банка.

19 января Йеллен сообщила конгрессу, что общий объем госдолга США вырос до определенного законом максимума и ее ведомство лишилось возможности привлекать дополнительные заимствования путем выпуска облигаций. Для очередного повышения потолка госдолга, установленного в декабре 2021 года на уровне $31,381 трлн, необходимо согласие Конгресса, однако в условиях, когда Палату представителей контролируют республиканцы, с получением такого разрешения могут возникнуть проблемы. В этих условиях новую популярность получила идея выпуска Минфином одной единственной монеты невиданно огромного номинала. Передав такую монету ФРС, Минфин как бы уплатил часть долга и получил бы возможность делать новые займы без повышения потолка.

Однако Йеллен, сама в прошлом возглавлявшая ФРС (в 2014-2018 годах) и регулярно проводящая встречи с нынешним руководителем регулятора Джеромом Пауэллом, считает, что ФРС монету в $1 трлн просто не примет.

«Ни в коем случае нельзя считать само собой разумеющимся, что ФРС сделает что-то, и особенно когда речь идет о таком трюке. ФРС не обязана принимать ее. Им самим решать, что делать», — заявила глава Минфина в интервью WSJ.

Газета также отметила, что представитель ФРС отказалась от комментариев.

Действующие в США законы регулируют чеканку по решению Минфина обычных (в том числе золотых) монет, их номинал не может превышать $50. Однако платиновые монеты Минфину разрешено выпускать любого номинала, никаких ограничений на этот счет не прописано. Эту-то лазейку уже не первый год и предлагают использовать как средство предотвращения дефолта в случае невозможности договориться об очередном повышении потолка госдолга США.

Американские законодатели впервые установили предел для совокупных заимствований в 1939 году. Большую часть прошедшего времени повышение лимита было рутинной процедурой, но с начала 2000-х этот вопрос все чаще становился поводом для политического противостояния между правящей партией и оппозицией в конгрессе. На этот раз часть республиканцев (партия обладает большинством в палате представителей, а демократы контролируют сенат и Белый дом) настаивает на сокращении федеральных расходов, что может означать угрозу для финансирования популярных программ социального обеспечения.

В поддержку идеи выступали не только некоторые политики, в том числе и конгрессмены, но и лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман.

«Джанет Йеллен могла бы отчеканить платиновую монету номинальной стоимостью в $1 трлн — нет, в ней не обязательно должно быть платины на $1 трлн — поместить ее в Федеральный резерв и снимать с этого счета, чтобы продолжать платить по счетам без новых заимствований. Будет ли использование такого трюка нарушением духа закона, даже если буква формально соблюдается? Конечно, но республиканцы уже делают это, злоупотребляя потолком долга. Так что вперед, демократы! Ухищрения в защиту здравомыслия — и, особенно, демократии — не порок», — писал Кругман в своей колонке в газете New York Times в октябре 2021 года.

Йеллен, однако, и тогда выступала против, называя чеканку монеты в $1 трлн опасным «трюком», подрывающим незаивисимость ФРС.