ЦБ запланировал переход крупнейших банков на новую модель оценки рисков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 64,74 (-0,36) Quote, 12:42
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,15) Quote, 12:42
Зеленский анонсировал появление даты «нормандской встречи» Политика, 21:49 Сборная Россия играет с Шотландией в квалификации Евро-2020. Онлайн Спорт, 21:45 В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских Общество, 21:42 Работу «Почты России» в Петербурге парализовало из-за сбоя в программе Общество, 21:37 Правительство определилось с вариантом законопроекта о защите инвестиций Бизнес, 21:33 Комиссия Совбеза назвала главную причину аварий в промышленности России Общество, 21:14 Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека Общество, 21:09 США уличили бизнесмена из России в финансировании вмешательства в выборы Политика, 21:04 Сборная России объявила стартовый состав на игру против Шотландии Спорт, 21:02 Дочь Заворотнюк ответила на пост Стаса Михайлова об актрисе Общество, 20:59 Зеленскому вручили сертификат о мировом рекорде по общению с прессой Политика, 20:41 Самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом Общество, 20:41 ЦБ запланировал переход крупнейших банков на новую модель оценки рисков Финансы, 20:39 Футболист «Зенита» оформил хет-трик в отборочном матче ЧМ-2022 Спорт, 20:35
Финансы ,  
0 
ЦБ запланировал переход крупнейших банков на новую модель оценки рисков
Банк России рассчитывает, что через пять лет системно значимые кредитные организации будут оценивать риски своих заемщиков на основе внутренних рейтингов. Пока это делают только два игрока — Сбербанк и Райффайзенбанк
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России планирует организовать переход крупнейших банков на ПВР-подход — модель оценки рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков, которые присваивают сами банки. Об этом заявил зампред ЦБ Василий Поздышев на форуме финансовых технологий «Финополис», передает корреспондент РБК.

Сейчас ПВР-подход в России применяют только Сбербанк и Райффайзенбанк. На них приходится около 30% активов банковской системы страны, отметил Поздышев. Через пять лет может быть достигнута планка в 70% активов, считает он. Для этого на ПВР-подход должны перейти все 11 системно значимых банков.

Самостоятельный анализ

ПВР-подход, или IRB-подход, — это продвинутый способ оценки кредитного риска банков. Для расчета достаточности капитала и других нормативов организация должна взвешивать риски клиентов, которым выданы кредиты. Банк на ПВР-подходе может делать это, присваивая заемщикам собственные рейтинги качества. Так он может сэкономить на резервах, высвободив капитал, следует из рекомендаций Базельского комитета.

Банк оценивает риски заемщиков ретроспективно, на материале всей накопленной статистики. На основе этого анализа строится модель, по которой можно оценивать качество новых ссуд. Модель должна пройти вариацию в Банке России.

С 2018 года ПВР-подход применяет Сбербанк. С 1 февраля 2019 года на него перешел Райффайзенбанк. Заявку в ЦБ для перехода на ПВР-подход в конце прошлого года подал Альфа-банк.

«Самый корректный подход, который оценивает кредитный риск, — это ПВР. Потому что оцениваются кредитные риски клиентов конкретного банка, которые зависят не только от качества самого клиента, но и от качества работы самого банка», — пояснил Поздышев журналистам.

По его словам, инициатива перехода крупнейших банков на ПВР-подход принадлежит Минэкономразвития. ЦБ идею поддержал, но участникам рынка нужно дать время.

Финансы
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

«Мы считаем, что для этого нужен какой-то серьезный период времени, не менее пяти лет, потому что банки должны подготовиться, должны быть правильно сформированы базы данных», — пояснил Поздышев. По его словам, перевод системно значимых банков на ПВР-подход может потребовать изменить законодательство, если стандарт станет обязательным. Пока банки выбирают альтернативный подход для расчета рисков добровольно, дискуссия на эту тему продолжается, уточнил Поздышев.

«Должен быть консенсус вместе с банками, что они будут готовы. Если будет согласованный план перехода в разумные сроки, то можно оставить ПВР и на добровольной основе», — отметил он.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Центробанк, Василий Поздышев
Материалы по теме
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Финансы
Минэкономразвития предложило приватизировать контролируемые ЦБ банки
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter