Минфин назвал сроки IPO «Дом.РФ»

Госкомпания «Дом.РФ» может выйти на биржу через несколько недель, подтвердил замглавы Минфина. Сдвинуть сделку на более поздний срок могут лишь существенные геополитические новости, например, заявления Трампа, следует из его слов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

IPO (первичное размещение акций на бирже) государственной компании «Дом.РФ» может пройти через несколько недель, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Форуме корпоративного управления, организованном Московской биржей, передает корреспондент РБК.

«На моей памяти, это от двух до 10 [недель]. Будем смотреть на конъюнктуру, конечно», — сказал Моисеев в кулуарах.

«Если Трамп выйдет и скажет: «Сейчас я на атомном бомбардировщике полечу», или еще что-нибудь такое и рынок будет [падать], тогда, понятно, мы будем переносить [размещение]. Он вчера сказал одно, сегодня другое», — отметил замминистра финансов.

При этом сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 17% до конца года не будет поводом для переноса сделки, уточнил Моисеев. «Банк России обозначил тренд [на снижение ставки]. Он может быть более медленный, более длинный, но Банк России явным образом сказал, что в целом тренд понижательный. Поэтому я считаю, что в данной ситуации это не будет у нас фактором [для переноса сделки]», — пояснил он.

Моисеев отмечает, что на IPO уже наблюдается высокий спрос среди инвесторов, ожидается, что участие в сделке примут и институционалы, и розница. «Это будет классическое IPO, которое проводится крупнейшими в России организаторами. Они делают свою работу, как обычно, хорошо <...> Соответственно [акции] предлагаются как крупным институциональным инвесторам, так и рознице. Как в итоге сложится — само размещение покажет», — резюмировал замминистра финансов.

О том, что IPO «Дом.РФ» может пройти в ноябре, Моисеев сообщал еще в сентябре 2025 года. В середине октября глава «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что компания находится на завершающей стадии подготовки к IPO. В рамках размещения планируется привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб. и вывести на рынок около 10% акций, уточнял он. Деньги в основном пойдут на проектное финансирование, обозначал Мутко. По данным «Коммерсанта», IPO пройдет в третьей декаде ноября.