 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Минфин назвал сроки IPO «Дом.РФ»

Госкомпания «Дом.РФ» может выйти на биржу через несколько недель, подтвердил замглавы Минфина. Сдвинуть сделку на более поздний срок могут лишь существенные геополитические новости, например, заявления Трампа, следует из его слов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

IPO (первичное размещение акций на бирже) государственной компании «Дом.РФ» может пройти через несколько недель, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Форуме корпоративного управления, организованном Московской биржей, передает корреспондент РБК.

«На моей памяти, это от двух до 10 [недель]. Будем смотреть на конъюнктуру, конечно», — сказал Моисеев в кулуарах.

«Если Трамп выйдет и скажет: «Сейчас я на атомном бомбардировщике полечу», или еще что-нибудь такое и рынок будет [падать], тогда, понятно, мы будем переносить [размещение]. Он вчера сказал одно, сегодня другое», — отметил замминистра финансов.

При этом сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 17% до конца года не будет поводом для переноса сделки, уточнил Моисеев. «Банк России обозначил тренд [на снижение ставки]. Он может быть более медленный, более длинный, но Банк России явным образом сказал, что в целом тренд понижательный. Поэтому я считаю, что в данной ситуации это не будет у нас фактором [для переноса сделки]», — пояснил он.

Может ли ключевая ставка так и не опуститься ниже 17% до конца года
Подписка на РБК
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Моисеев отмечает, что на IPO уже наблюдается высокий спрос среди инвесторов, ожидается, что участие в сделке примут и институционалы, и розница. «Это будет классическое IPO, которое проводится крупнейшими в России организаторами. Они делают свою работу, как обычно, хорошо <...> Соответственно [акции] предлагаются как крупным институциональным инвесторам, так и рознице. Как в итоге сложится — само размещение покажет», — резюмировал замминистра финансов.

О том, что IPO «Дом.РФ» может пройти в ноябре, Моисеев сообщал еще в сентябре 2025 года. В середине октября глава «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что компания находится на завершающей стадии подготовки к IPO. В рамках размещения планируется привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб. и вывести на рынок около 10% акций, уточнял он. Деньги в основном пойдут на проектное финансирование, обозначал Мутко. По данным «Коммерсанта», IPO пройдет в третьей декаде ноября.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Дом.РФ IPO Министерство финансов России
Материалы по теме
Мутко раскрыл, сколько «Дом.РФ» планирует привлечь на IPO
Финансы
Путин разрешил провести IPO компании «Дом.РФ»
Бизнес
Минфин оценил будущее IPO «Дом.РФ» в ₽15 млрд
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Как организовать деловую игру, чтобы оценить сотрудников. Инструкция Образование, 14:12
Овчинский заявил о возведении 12 домов по проекту «Московские кварталы» Город, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Губернатор посетил тренировку «Ростова» и выразил поддержку клубу РПЛ Спорт, 14:06
Умер создатель первого в Португалии частного телеканала Балсеман Политика, 14:04
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 14:01
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчета Инвестиции, 14:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В России запустили сервис удаленной регистрации кассового оборудования РБК Компании, 14:00
Суд оставил под стражей замгубернатора Белгородской области Общество, 13:54
В Думе предложили ввести в УК статью за вовлечение детей в азартные игры Общество, 13:51
Почему биткоин не растет, как золото. В чем разница Крипто, 13:48
В Лиме введено ЧП из-за насилия на митингах. Фотогалерея Политика, 13:47 
Умер заслуженный тренер России по велоспорту Рыбин Спорт, 13:46
Автоподборщик Иваницкий об отличиях BMW из Европы, Кореи и КНР в эфире Радио РБК: «Одинаковые, но разные» Авто, 13:44