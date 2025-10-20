 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Мутко раскрыл, сколько «Дом.РФ» планирует привлечь на IPO

Мутко: «Дом.РФ» планирует привлечь на IPO от 15 до 30 млрд руб.
Встреча Владимира Путина с генеральным директором &laquo;ДОМ.РФ&raquo; Виталием Мутко, 20 октября 2025 года
Встреча Владимира Путина с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, 20 октября 2025 года (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко обсудил подготовку к выходу госкорпорации на IPO. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Мутко сообщил, что компания находится на завершающей стадии подготовки к IPO, она планирует привлечь от 15 млрд руб. до 30 млрд руб. и вывести на рынок около 10% акций.

Он уточнил, что деньги в основном пойдут на проектное финансирование. По его словам, компания планирует профинансировать «около миллиона квадратных метров жилья, а это около 15 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия».

«Мы инвестируем деньги в развитие инфраструктуры субъектов Российской Федерации. Это тоже около 50 миллиардов, думаем, что профинансируем. И конечно же, будем дальше развивать социально ответственный бизнес», — пообещал он.

Мутко упомянул поручение президента к 2030 году удвоить капитализацию российского фондового рынка до 66% от ВВП страны. «Это очень серьезная задача, ее не решить без вывода компании с госучастием. На нас это накладывает дополнительную ответственность», — сказал глава «Дом.РФ». Компания рассчитывает, что после того как выйдет на IPO и станет публичной компанией, сохранит свое основное направление — развитие жилищной сферы.

В компании ожидают, что акционерами станут крупные инвестиционные фонды, пенсионные фонды и «институциональные инвесторы», а также физические лица.

«Рынок сегодня открывается, и мы рассчитываем, что с нашей дивидендной доходностью на акцию 11–12 процентов интерес к нам будет очень большой», — отметил Мутко.

Он сообщил, что в новую стратегию к 2030 году заложены привлечение денег с рынка, не менее 50% дивидендов и рост активов вдвое. «Мы уже в 2030 году должны стать компанией с 11-триллионными активами — еще в два раза вырасти. И все эти инвестиции пойдут в жилищную сферу. Мы сохраним функции агента государства», — сказал глава «Дом.РФ».

Материал дополняется

