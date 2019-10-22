Власти решили компенсировать вложения россиян в страхование жизни

ЦБ и Минфин предложили распространить гарантированную компенсацию на полисы страхования жизни. Покрывать за счет спецфонда предлагается вложения на суммы до 1,4 млн руб. — по аналогии с банковскими вкладами

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Инвестиции россиян в страхование жизни будут защищаться государством. Вложения в полисы инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования (НСЖ) на сумму до 1,4 млн руб. будут гарантироваться подобно банковским вкладам. Это следует из концепции, разработанной ЦБ и Минфином, сообщается на сайте регулятора.

Новый подход позволит «повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений», говорится в сообщении.

Граждане смогут рассчитывать на компенсации в случае банкротства страховой компании. Покрытие в 1,4 млн руб. будет распространяться только на фактические вложения клиента, а не на инвестиционный доход по полису.

Выплаты будет осуществлять Агентство по страхованию вкладов (АСВ) из гарантийного фонда, созданного из взносов страховщиков. Предполагается, что все участники рынка войдут в систему гарантирования. Изменения запланированы на 2021 год.

С 2019 года гарантии государства распространяются на средства малого бизнеса в банках. В случае банкротства кредитной организации некоторые клиенты-юрлица могут рассчитывать на компенсации 1,4 млн руб. В мае 2019 года Банк России и АСВ также предложили увеличить до 10 млн руб. страховое покрытие для вкладов физлиц: повышенные выплаты могут применяться в исключительных случаях. Законопроект уже поступил на рассмотрение Госдумы.