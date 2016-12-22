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Закон о страховании средств малого бизнеса в банках прошел третье чтение
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Закон о страховании средств малого бизнеса в банках прошел третье чтение
Бизнес, 16:15
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Закон о страховании средств малого бизнеса в банках прошел третье чтение

Госдума приняла в третьем чтении закон о страховании банковских вкладов для малого бизнеса в пределах 1,4 млн руб., он вступит в силу с 1 января 2019 года. Трансляция заседания, на котором был принят документ, велась на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В мае 2017 года идею поддержали Минфин, ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Страхованию подлежат денежные средства, размещенные малыми предприятиями в банках на основании договора банковского вклада или договора банковского счета.

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По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, до этого при отзыве лицензии у банка на страховые выплаты могли рассчитывать лишь вкладчики из числа физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Поскольку лицензий чаще всего лишаются небольшие банки, в которых открывают счета субъекты малого бизнеса, отсутствие страхования денежных средств неизбежно ставит под угрозу их дальнейшую деятельность», — пояснил спикер. Володин добавил, что включение малого бизнеса в систему страхования вкладов станет «серьезной гарантией для предпринимателей».

Теги: Страхование , Вклады , малый бизнес , Госдума
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