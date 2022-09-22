Родственники смогут просить об отсрочке по кредитам мобилизованных

Либо можно попросить уменьшить размер выплат. Банкам рекомендовано разработать программы реструктуризации

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Граждане России, попавшие под частичную мобилизацию, могут обратиться за отсрочкой или уменьшением размера кредита на период мобилизации, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.

В связи с этим ЦБ рекомендовал банкам и кредитным организациям разработать специальные программы реструктуризации (изменение условий действующего кредита для тех, кто оказался в сложной ситуации).

«Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание», — добавил регулятор.

Кроме того, обратиться за отсрочкой или изменением других условий кредита могут близкие родственники мобилизованных лиц — супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки. «Близкие родственники могут обратиться за реструктуризацией своих кредитов, если они находятся на иждивении у мобилизованных лиц», — уточнил Центробанк.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Ее необходимость он объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности России, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, которых обучат или переобучат. Призывать будут тех, кто отслужил в армии, имеет боевой опыт или востребованную военную специальность.

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Мобилизованным присвоят статус контрактников, после чего они станут получать соответствующие выплаты, рассказал глава Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о дополнительных выплатах по 50 тыс. руб. в месяц для жителей столицы. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мобилизованным крымчанам единовременно заплатят 200 тыс. руб. Власти Якутии обещают по 205 тыс. руб. в месяц.

Что касается ипотечных выплат, то глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне будут обязаны продолжать ее выплачивать. «Если призовут, вы будете платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — рассказал он.