Глава АКРА спрогнозировал уход из России 50 банков в течении двух лет

Глава рейтингового агентства отметил, что для сокращения количества банков в ближайшие годы заметное значение будет иметь консолидация в государственном секторе и выход с рынка иностранных организаций

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Из-за ужесточения надзорной политики в России число кредитных организаций в течении двух лет может сократиться на несколько десятков банков, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

«Основные экономические факторы, которые влияют на сокращение количества банков, пока еще в полной мере не развернулись: это уход нерезидентов, консолидация сектора. До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года — еще 30–40 игроков», — сказал он.

По его словам, для сокращения количества банков в ближайшие годы заметное значение будет иметь консолидация в государственном секторе и выход с рынка иностранных организаций, однако в этом году заметного значения данные факторы иметь не будут в силу инертности корпоративных решений, подчеркнул глава АКРА.

«Кроме того, сейчас на рынке действует около 60 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Я ожидаю, что до конца 2023 года до половины из них, 20–30 игроков, покинут рынок. Скорее всего, они будут проходить процедуру добровольной ликвидации», — отметил Сухов.

После начала Россией спецоперации на Украине многие отечественные банки, включая крупнейшие Сбербанк и ВТБ, попали под западные санкции, предполагающие блокировку их активов. Начиная с апреля некоторые иностранные банки начали принудительно закрывать корреспондентские счета даже неподсанкционным банкам.

После этого ЦБ разрешил кредитным организациям не публиковать регулярные формы по РСБУ на своих сайтах, а также на сайте регулятора. Последние актуальные формы отчетности по российским стандартам датированы 1 февраля. Отчеты по МСФО участники рынка тоже могут не предоставлять.

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За первое полугодие 2022 года доля топ-15 российских банков в активах сектора упала до 84,6%, подсчитали в «Эксперт РА», прогнозируя «курс на деконсолидацию» и усиление рыночных позиций менее крупных игроков. Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет, а максимальные потери и худшая динамика бизнес-показателей зафиксированы у банков, работающих с крупными корпоративными клиентами.