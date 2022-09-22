Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (+0,16) Инвестиции, 21 сен, 16:10
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 60,87 (+0,85) Инвестиции, 21 сен, 16:10
Лавров и Ван И осудили «деструктивный» курс США в отношении Тайваня Политика, 03:14
Американский генерал пригрозил России ударом по базам в Крыму Политика, 03:09
В РКН сообщили об удалении более 133 тыс. фейков о российской армии Политика, 02:57
Глава АКРА спрогнозировал уход из России 50 банков в течении двух лет Финансы, 02:46
Министр обороны ФРГ заявила, что стратегию Путина понять трудно Политика, 02:21
Орбан заявил о восстановлении экономики ЕС в случае снятия санкций Политика, 02:17
Киев сообщил об обмене пленных с участием командиров «Азова» и Медведчука Политика, 01:51
Глава МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН Политика, 01:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Кулеба представил генсеку НАТО проект гарантий безопасности Украины Политика, 01:42
МВД назвало фейком приказ о патрулях ГИБДД для проверки военнообязаных Общество, 01:34
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 01:10
Шольц ответил на «угрозу» Путина применить ядерное оружие Политика, 01:07
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
В Совфеде подготовят поправки в ТК о защите прав мобилизованных Политика, 00:25
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Глава АКРА спрогнозировал уход из России 50 банков в течении двух лет

Глава рейтингового агентства отметил, что для сокращения количества банков в ближайшие годы заметное значение будет иметь консолидация в государственном секторе и выход с рынка иностранных организаций
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Из-за ужесточения надзорной политики в России число кредитных организаций в течении двух лет может сократиться на несколько десятков банков, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

«Основные экономические факторы, которые влияют на сокращение количества банков, пока еще в полной мере не развернулись: это уход нерезидентов, консолидация сектора. До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года — еще 30–40 игроков», — сказал он.

По его словам, для сокращения количества банков в ближайшие годы заметное значение будет иметь консолидация в государственном секторе и выход с рынка иностранных организаций, однако в этом году заметного значения данные факторы иметь не будут в силу инертности корпоративных решений, подчеркнул глава АКРА.

«Кроме того, сейчас на рынке действует около 60 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Я ожидаю, что до конца 2023 года до половины из них, 20–30 игроков, покинут рынок. Скорее всего, они будут проходить процедуру добровольной ликвидации», — отметил Сухов.

Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

После начала Россией спецоперации на Украине многие отечественные банки, включая крупнейшие Сбербанк и ВТБ, попали под западные санкции, предполагающие блокировку их активов. Начиная с апреля некоторые иностранные банки начали принудительно закрывать корреспондентские счета даже неподсанкционным банкам.

После этого ЦБ разрешил кредитным организациям не публиковать регулярные формы по РСБУ на своих сайтах, а также на сайте регулятора. Последние актуальные формы отчетности по российским стандартам датированы 1 февраля. Отчеты по МСФО участники рынка тоже могут не предоставлять.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Дефицит чипов обернулся переизбытком. Что это значит для Nvidia
Статьи
Pro
Фото: Carsten Koall / Getty Images Из-за чего бывают проблемы с памятью и 7 способов с ними справиться
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Арендатор из недружественной страны остановил торговлю: как его выселить
Инструкции
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Фото: Victor J. Blue / Getty Images Ищем ложку меда в бочке дегтя: как справляться с трудной ситуацией
Статьи
Pro
Фото: Tom Hauck / Getty Images Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту»
Статьи

За первое полугодие 2022 года доля топ-15 российских банков в активах сектора упала до 84,6%, подсчитали в «Эксперт РА», прогнозируя «курс на деконсолидацию» и усиление рыночных позиций менее крупных игроков. Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет, а максимальные потери и худшая динамика бизнес-показателей зафиксированы у банков, работающих с крупными корпоративными клиентами.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Банки АКРА санкции ЦБ
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет
Финансы
Набиуллина отменила выступление на банковском форуме в Казани
Финансы
ЦБ рекомендовал банкам предоставить мобилизованным кредитные каникулы
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter