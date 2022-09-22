Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет

За полугодие доля топ-15 банков в активах сектора упала до 84,6%, подсчитали в «Эксперт РА», прогнозируя «курс на деконсолидацию» и усиление рыночных позиций менее крупных игроков. Другие эксперты считают это явление временным

Фото: Владислав Шатило / РБК

Кризис и санкции пошатнули рыночные позиции крупнейших российских банков: по итогам первой половины 2022 года доля игроков из топ-15 в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта, до 84,6%, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет. Новый вектор в развитии сектора в «Эксперт РА» называют «курсом на деконсолидацию».

Как считали аналитики С марта российские банки не раскрывают регулярную отчетность по РСБУ и МСФО, но должны предоставлять ее агентствам, у которых они заказывают рейтинговые оценки. Ни у одного их российских рейтинговых агентств нет доступа к отчетности всех игроков. «Эксперт РА» сделали оценки по данным 129 кредитных организаций, их доля в активах всего сектора без учета Сбербанка составляла 82% на начало 2022 года. Агентство разделило исследуемые банки на группы в зависимости от структуры их дохода и клиентов, а также позиционирования. Таким образом, аналитики выделили шесть бизнес-моделей: Крупный бизнес.

Малый и средний бизнес (МСБ).

Ипотека.

Автокредиты.

Необеспеченные кредиты, или потребкредиты.

Расчетно-инвестиционные услуги (РИБ). В обзоре «Эксперт РА» дает оценки, как кризис повлиял на бизнес-показатели каждой из групп. Это средние значения по выделенной категории банков.

Как разные банки пережили кризис и санкции

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», максимальные потери и худшая динамика бизнес-показателей зафиксированы у банков, работающих с крупными корпоративными клиентами. Участники рынка, ориентированные на МСБ, наоборот, оказались самыми устойчивыми к кризису.

Кредитные портфели. По итогам первого полугодия сжатие кредитных портфелей зафиксировали банки из сегментов «крупный бизнес» и МСБ — на 3 и 0,5% соответственно. Участники рынка, специализирующиеся на ипотеке, смогли увеличить портфель кредитов на 10,1%, а те, кто фокусировался на потребкредитовании, нарастили активы на 3,4%.

По итогам первого полугодия сжатие кредитных портфелей зафиксировали банки из сегментов «крупный бизнес» и МСБ — на 3 и 0,5% соответственно. Участники рынка, специализирующиеся на ипотеке, смогли увеличить портфель кредитов на 10,1%, а те, кто фокусировался на потребкредитовании, нарастили активы на 3,4%. Пассивы. По расчетам «Эксперт РА», чистый отток средств клиентов по итогам полугодия зафиксировали ипотечные банки: их депозитная база сократилась на 0,3%, но в абсолютном выражении сумма незначительная — всего 1 млрд руб. Заметный прирост средств на счетах и депозитах показали расчетно-инвестиционные банки — на 18,6%, или 131 млрд руб. Во второй половине года переток клиентов в банки может усилиться, полагают аналитики.

Процентные доходы и чистая процентная маржа. Резкое повышение ставки ЦБ до 20% в начале кризиса принесло меньше всего потерь от возникшего процентного риска игрокам, специализирующимся на расчетном обслуживании и инвестбанкинге. Уровень их чистой процентной маржи на 1 июля составлял 4,8%, прибавив за год 1,4 процентного пункта. Ипотечные банки смогли довести показатель до 4,7% (+0,6 п.п.), а банки из сегмента МСБ — до 6% (+0,6 п.п.). У всех остальных групп банков стоимость фондирования выросла сильнее доходности активов, что привело к снижению маржинальности бизнеса в пределах 1,5 п.п.

Резкое повышение ставки ЦБ до 20% в начале кризиса принесло меньше всего потерь от возникшего процентного риска игрокам, специализирующимся на расчетном обслуживании и инвестбанкинге. Уровень их чистой процентной маржи на 1 июля составлял 4,8%, прибавив за год 1,4 процентного пункта. Ипотечные банки смогли довести показатель до 4,7% (+0,6 п.п.), а банки из сегмента МСБ — до 6% (+0,6 п.п.). У всех остальных групп банков стоимость фондирования выросла сильнее доходности активов, что привело к снижению маржинальности бизнеса в пределах 1,5 п.п. Комиссионные доходы и чистая комиссионная маржа (NCM). Снижение комиссионных сборов в первом полугодии в основном было связано с падением выдач кредитов и сопутствующих им дополнительных продуктов, отмечают в «Эксперт РА». Сильнее всего это сказалось на показателях розничных банков: например, в группе потребкредитования чистая комиссионная маржа упала на 0,7 п.п., до 1,3%.

Снижение комиссионных сборов в первом полугодии в основном было связано с падением выдач кредитов и сопутствующих им дополнительных продуктов, отмечают в «Эксперт РА». Сильнее всего это сказалось на показателях розничных банков: например, в группе потребкредитования чистая комиссионная маржа упала на 0,7 п.п., до 1,3%. Резервы и просрочка. Как отмечается в обзоре, по итогам первой половины 2022 года ухудшения качества кредитных портфелей банков пока не наблюдается ни в одной из групп. Однако часть возможных проблем еще не полностью реализовалась, предупреждают аналитики: «Влияние кризиса на балансовое качество кредитных портфелей завуалировано возможностью не ухудшать оценки финансового положения клиента и качество обслуживания долга». Они допускают рост проблемных ссуд к концу года, но точных прогнозов не дают.

Капитал. По данным «Эксперт РА», на 1 июля 2022 года в среднем все группы исследуемых банков соблюдали норматив достаточности основного капитала (Н1.2). Его минимально допустимый уровень сейчас составляет 6%, а с учетом надбавок — 8,5% для системно значимых банков и 7,5% для всех остальных. Как отмечают аналитики, отмена регуляторных послаблений некритична для банковской системы в целом: льготы от ЦБ дают ощутимо положительный эффект на капитал только для банков, занимающихся потребкредитованием. В этой группе послабления дают 3,2 п.п. к нормативу Н1.2, который на отчетную дату составлял 13,4%.

«Однако у отдельных банков, независимо от типа бизнес-модели, эффект на нормативы достигает 10 п.п., и единовременная отмена послаблений может привести к нарушению пруденциальных требований и последующему отзыву лицензии», — предупреждают в «Эксперт РА».

Прибыль. Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК оценивал, что по итогам первого полугодия банковский сектор понес убытки на 1,5 трлн руб. К убыточным относились 25% игроков.

«Эксперт РА» в обзоре приводит распределение доли прибыльных и убыточных в зависимости от бизнес-модели банков. Как следует из расчетов агентства, в группе «крупный бизнес» отрицательный финансовый результат показали 20% игроков, хотя до кризиса таких не было вовсе. Убыточными оказалась половина банков, специализирующихся на необеспеченной рознице (раньше таких было 25%). С 14 до 29% выросла доля убыточных организаций в сегменте ипотеки и автокредитования. Единственная группа, где выросло количество прибыльных игроков, — МСБ, там положительный финансовый результат по итогам полугодия зафиксировали 83% банков против 77% годом ранее.

Какие перспективы есть у российских банков

Доля крупнейших банков в активах сектора начала снижаться, и падение продолжится, считают в «Эксперт РА»: «Агентство ожидает дальнейшую трансформацию банковского сектора, результатом которой будут снижение концентрации на топ-15 за счет оттока клиентов в крупные региональные и расчетные банки, а также уход с рынка части розничных монолайнеров». Аналитики отмечают, что рост рыночной доли сейчас показывают банки, занимающие 16–100-е места по активам, а игроки за пределами первой сотни вряд ли смогут улучшить свои конкурентные позиции.

В среднесрочной перспективе, по мнению агентства, стоит ожидать дальнейшей стагнации и сокращения бизнеса небольших банков, что приведет к росту концентрации сектора, но уже во многом не за счет топ-15, а за счет кредитных организаций, занимающих места по активам с 16-го по 100-е, отмечается в обзоре. Увеличению концентрации банковского сектора будет также способствовать сокращение числа банков за счет отзыва лицензий или добровольного ухода игроков.

«В целом мелкие и средние банки исторически имели более высокий запас свободного капитала и ликвидности в силу более низких темпов роста кредитования из-за конкуренции с федеральными игроками. В нынешней ситуации у многих из них появился шанс нарастить клиентскую базу на РКО (расчетно-кассовом обслуживании. — РБК) и увеличить кредитный портфель», — поясняет директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

По расчетам «Эксперт РА», количество банков, работающих с крупным бизнесом, будет сокращаться, в том числе за счет объединения кредитных организаций. Наибольшие перспективы роста, по их мнению, есть у участников рынка в сегменте МСБ. Эксперты связывают это с тем, что крупные корпоративные клиенты продолжат переводить расчеты в небольшие и региональные кредитные организации, а из-за санкционных ограничений станут чаще включать в свои экономические цепочки небольших и средних игроков.

Что о будущем банков думают другие аналитики

Отдельные крупные и средние банки, не попавшие под санкции, действительно, получили в кризис приток клиентов и могли усилить позиции, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Вместе с тем эти же банки вынуждены очень осторожно подходить к выбору клиентов и выполнению отдельных поручений, чтобы самим не попасть под санкции. К тому же крупные иностранные банки стали закрывать корсчета банкам, не попавшим под прямые санкции», — замечает аналитик. Он считает преимущество таких банков временным. «С высокой вероятностью мы увидим дальнейшую консолидацию сектора и консолидацию операций на крупнейших банках, прежде всего находящихся под санкциями», — заключает он.