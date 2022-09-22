Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (+0,16) Инвестиции, 21 сен, 16:10
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 60,87 (+0,85) Инвестиции, 21 сен, 16:10
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
В Совфеде подготовят поправки в ТК о защите прав мобилизованных Политика, 00:25
Байден назвал победой принятие Сенатом поправок к Монреальскому протоколу Политика, 00:16
На вилле Усманова в Германии прошел обыск Политика, 00:02
Богатые русские в Америке. Сколько заработал за карьеру Никита Кучеров Спорт, 00:00
Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет Финансы, 00:00
Приграничные регионы оценили ущерб от обстрелов со стороны Украины Политика, 00:00
Кадыров пообещал добраться до «находящегося в зоне спецоперации» Закаева Политика, 21 сен, 23:59
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 21 сен, 23:59
Глава МАГАТЭ заявил о работе над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС Политика, 21 сен, 23:52
Лавров заметил сигналы от Байдена по возобновлению диалога о СНВ-3 Политика, 21 сен, 23:35
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 21 сен, 23:31
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 21 сен, 23:00
Госдума одобрила штраф за осквернение георгиевской ленты Политика, 21 сен, 22:55
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет

За полугодие доля топ-15 банков в активах сектора упала до 84,6%, подсчитали в «Эксперт РА», прогнозируя «курс на деконсолидацию» и усиление рыночных позиций менее крупных игроков. Другие эксперты считают это явление временным
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Кризис и санкции пошатнули рыночные позиции крупнейших российских банков: по итогам первой половины 2022 года доля игроков из топ-15 в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта, до 84,6%, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет. Новый вектор в развитии сектора в «Эксперт РА» называют «курсом на деконсолидацию».

Как считали аналитики

С марта российские банки не раскрывают регулярную отчетность по РСБУ и МСФО, но должны предоставлять ее агентствам, у которых они заказывают рейтинговые оценки. Ни у одного их российских рейтинговых агентств нет доступа к отчетности всех игроков.

«Эксперт РА» сделали оценки по данным 129 кредитных организаций, их доля в активах всего сектора без учета Сбербанка составляла 82% на начало 2022 года. Агентство разделило исследуемые банки на группы в зависимости от структуры их дохода и клиентов, а также позиционирования. Таким образом, аналитики выделили шесть бизнес-моделей:

  • Крупный бизнес.
  • Малый и средний бизнес (МСБ).
  • Ипотека.
  • Автокредиты.
  • Необеспеченные кредиты, или потребкредиты.
  • Расчетно-инвестиционные услуги (РИБ).

В обзоре «Эксперт РА» дает оценки, как кризис повлиял на бизнес-показатели каждой из групп. Это средние значения по выделенной категории банков.

Как разные банки пережили кризис и санкции

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», максимальные потери и худшая динамика бизнес-показателей зафиксированы у банков, работающих с крупными корпоративными клиентами. Участники рынка, ориентированные на МСБ, наоборот, оказались самыми устойчивыми к кризису.

  • Кредитные портфели. По итогам первого полугодия сжатие кредитных портфелей зафиксировали банки из сегментов «крупный бизнес» и МСБ — на 3 и 0,5% соответственно. Участники рынка, специализирующиеся на ипотеке, смогли увеличить портфель кредитов на 10,1%, а те, кто фокусировался на потребкредитовании, нарастили активы на 3,4%.
  • Пассивы. По расчетам «Эксперт РА», чистый отток средств клиентов по итогам полугодия зафиксировали ипотечные банки: их депозитная база сократилась на 0,3%, но в абсолютном выражении сумма незначительная — всего 1 млрд руб. Заметный прирост средств на счетах и депозитах показали расчетно-инвестиционные банки — на 18,6%, или 131 млрд руб. Во второй половине года переток клиентов в банки может усилиться, полагают аналитики.

ЦБ не увидел риска повторения масштабной санации банков из-за кризиса
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

  • Процентные доходы и чистая процентная маржа. Резкое повышение ставки ЦБ до 20% в начале кризиса принесло меньше всего потерь от возникшего процентного риска игрокам, специализирующимся на расчетном обслуживании и инвестбанкинге. Уровень их чистой процентной маржи на 1 июля составлял 4,8%, прибавив за год 1,4 процентного пункта. Ипотечные банки смогли довести показатель до 4,7% (+0,6 п.п.), а банки из сегмента МСБ — до 6% (+0,6 п.п.). У всех остальных групп банков стоимость фондирования выросла сильнее доходности активов, что привело к снижению маржинальности бизнеса в пределах 1,5 п.п.
  • Комиссионные доходы и чистая комиссионная маржа (NCM). Снижение комиссионных сборов в первом полугодии в основном было связано с падением выдач кредитов и сопутствующих им дополнительных продуктов, отмечают в «Эксперт РА». Сильнее всего это сказалось на показателях розничных банков: например, в группе потребкредитования чистая комиссионная маржа упала на 0,7 п.п., до 1,3%.
  • Резервы и просрочка. Как отмечается в обзоре, по итогам первой половины 2022 года ухудшения качества кредитных портфелей банков пока не наблюдается ни в одной из групп. Однако часть возможных проблем еще не полностью реализовалась, предупреждают аналитики: «Влияние кризиса на балансовое качество кредитных портфелей завуалировано возможностью не ухудшать оценки финансового положения клиента и качество обслуживания долга». Они допускают рост проблемных ссуд к концу года, но точных прогнозов не дают.

Какие компании и заемщики хуже платят по долгам в кризис
Финансы
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

  • Капитал. По данным «Эксперт РА», на 1 июля 2022 года в среднем все группы исследуемых банков соблюдали норматив достаточности основного капитала (Н1.2). Его минимально допустимый уровень сейчас составляет 6%, а с учетом надбавок — 8,5% для системно значимых банков и 7,5% для всех остальных. Как отмечают аналитики, отмена регуляторных послаблений некритична для банковской системы в целом: льготы от ЦБ дают ощутимо положительный эффект на капитал только для банков, занимающихся потребкредитованием. В этой группе послабления дают 3,2 п.п. к нормативу Н1.2, который на отчетную дату составлял 13,4%.

«Однако у отдельных банков, независимо от типа бизнес-модели, эффект на нормативы достигает 10 п.п., и единовременная отмена послаблений может привести к нарушению пруденциальных требований и последующему отзыву лицензии», — предупреждают в «Эксперт РА».

  • Прибыль. Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК оценивал, что по итогам первого полугодия банковский сектор понес убытки на 1,5 трлн руб. К убыточным относились 25% игроков.

«Эксперт РА» в обзоре приводит распределение доли прибыльных и убыточных в зависимости от бизнес-модели банков. Как следует из расчетов агентства, в группе «крупный бизнес» отрицательный финансовый результат показали 20% игроков, хотя до кризиса таких не было вовсе. Убыточными оказалась половина банков, специализирующихся на необеспеченной рознице (раньше таких было 25%). С 14 до 29% выросла доля убыточных организаций в сегменте ипотеки и автокредитования. Единственная группа, где выросло количество прибыльных игроков, — МСБ, там положительный финансовый результат по итогам полугодия зафиксировали 83% банков против 77% годом ранее.

Какие перспективы есть у российских банков

Доля крупнейших банков в активах сектора начала снижаться, и падение продолжится, считают в «Эксперт РА»: «Агентство ожидает дальнейшую трансформацию банковского сектора, результатом которой будут снижение концентрации на топ-15 за счет оттока клиентов в крупные региональные и расчетные банки, а также уход с рынка части розничных монолайнеров». Аналитики отмечают, что рост рыночной доли сейчас показывают банки, занимающие 16–100-е места по активам, а игроки за пределами первой сотни вряд ли смогут улучшить свои конкурентные позиции.

В среднесрочной перспективе, по мнению агентства, стоит ожидать дальнейшей стагнации и сокращения бизнеса небольших банков, что приведет к росту концентрации сектора, но уже во многом не за счет топ-15, а за счет кредитных организаций, занимающих места по активам с 16-го по 100-е, отмечается в обзоре. Увеличению концентрации банковского сектора будет также способствовать сокращение числа банков за счет отзыва лицензий или добровольного ухода игроков.

«В целом мелкие и средние банки исторически имели более высокий запас свободного капитала и ликвидности в силу более низких темпов роста кредитования из-за конкуренции с федеральными игроками. В нынешней ситуации у многих из них появился шанс нарастить клиентскую базу на РКО (расчетно-кассовом обслуживании. — РБК) и увеличить кредитный портфель», — поясняет директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

Банки с начала кризиса пошли на уступки по кредитам на 9,5 трлн руб.
Финансы
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

По расчетам «Эксперт РА», количество банков, работающих с крупным бизнесом, будет сокращаться, в том числе за счет объединения кредитных организаций. Наибольшие перспективы роста, по их мнению, есть у участников рынка в сегменте МСБ. Эксперты связывают это с тем, что крупные корпоративные клиенты продолжат переводить расчеты в небольшие и региональные кредитные организации, а из-за санкционных ограничений станут чаще включать в свои экономические цепочки небольших и средних игроков.

Что о будущем банков думают другие аналитики

  • Отдельные крупные и средние банки, не попавшие под санкции, действительно, получили в кризис приток клиентов и могли усилить позиции, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Вместе с тем эти же банки вынуждены очень осторожно подходить к выбору клиентов и выполнению отдельных поручений, чтобы самим не попасть под санкции. К тому же крупные иностранные банки стали закрывать корсчета банкам, не попавшим под прямые санкции», — замечает аналитик. Он считает преимущество таких банков временным. «С высокой вероятностью мы увидим дальнейшую консолидацию сектора и консолидацию операций на крупнейших банках, прежде всего находящихся под санкциями», — заключает он.

ЦБ рассмотрит создание нового фонда для поддержки банков
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

  • Базовым сценарием сейчас является рост доли крупных банков, включая топ-15, в активах, считает гендиректор АКРА Михаил Сухов. «Именно крупные банки подхватят кредитные портфели крупнейших российских компаний, кредитующихся в банках, контролируемых нерезидентами. Некоторые крупные эмитенты облигаций рефинансируют заимствования кредитами в силу ситуации на открытых рынках», — аргументирует он. Сухов сомневается, что банковский сектор придет к деконсолидации, а рыночные позиции средних банков ощутимо усилятся.
  • Концентрация активов банковского сектора, приходящихся на топ-15, в ближайшей перспективе сохранится, как и было исторически, полагает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. «Частичный отток клиентов из банков с ограниченными из-за санкций списком операций компенсируется привлечением клиентов в другие продукты. К тому же у крупных банков имеются существенные возможности по консолидации менее крупных банков, и ряд таких сделок уже был анонсирован», — отмечает аналитик.
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки санкции
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Излишек средств банков в ЦБ достиг годового максимума
Финансы
ЦБ впервые раскрыл убыток банков в кризис
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter